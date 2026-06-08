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FIFA World Cup 2026: इंग्लंडच्या सराव कॅम्पजवळ अंदाधुंद गोळीबार; घटनेमुळं वर्ल्ड कप आयोजनावर प्रश्नचिन्ह

मेरिकेत फिफा विश्वचषक सुरु होण्यापूर्वीच, भीषण गोळाबार झाल्याचं समोर आलं आहे. शनिवारी मिसूरीमधील कॅन्सस सिटी इथं झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात किमान नऊ जण जखमी झाले.

Firing Near England Camp
इंग्लंडच्या सराव कॅम्पजवळ अंदाधुंद गोळीबार (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 12:20 PM IST

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Firing Near England Camp : अमेरिकेत फिफा विश्वचषक सुरु होण्यापूर्वीच, भीषण गोळाबार झाल्याचं समोर आलं आहे. शनिवारी मिसूरीमधील कॅन्सस सिटी इथं झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात किमान नऊ जण जखमी झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही घटना त्या ठिकाणापासून केवळ चार मैल अंतरावर घडली, जिथं फिफा विश्वचषकादरम्यान इंग्लंडचा फुटबॉल संघ आपला कॅम्प उभारणार आहे. स्पर्धा सुरु होण्यास काही दिवसच शिल्लक असताना, या सुरक्षा त्रुटीमुळं आणि हिंसक घटनेमुळं आयोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हल्लोखोराचा शोध सुरु : कॅन्सस सिटी पोलीस विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गोळीबारात जखमी झालेले सर्व नऊ जण धोक्याबाहेर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, जखमींपैकी किमान तिघांना त्यांच्या प्रकृतीमुळं तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी पुष्टी केली आहे की या प्रकरणात अद्याप कोणालाही संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही. गुन्हा केल्यानंतर हल्लेखोर पळून जाण्यात यशस्वी झाला असून, स्थानिक पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा त्याचा शोध घेण्यासाठी छापे टाकत आहेत.

इंग्लंडचा कॅम्प धोक्यात? : ही घटना कॅन्सस सिटीच्या स्वोप सॉकर व्हिलेजपासून सुमारे चार मैल अंतरावर घडली. याच ठिकाणी इंग्लंडचा राष्ट्रीय फुटबॉल संघ विश्वचषक अंतिम फेरीसाठी सराव करणार आहे. सुदैवानं, घटनेच्या वेळी इंग्लंडचा संघ अजून कॅन्सस सिटीमध्ये पोहोचला नव्हता. इंग्लंडचा संघ सध्या फ्लोरिडातील ऑर्लॅंडो इथं आहे, जिथं ते बुधवारी कोस्टा रिकाविरुद्ध एक सराव सामना खेळणार आहेत.

अमेरिकेत हिंसाचारात वाढ सुरुच : अमेरिकेत गोळीबार ही एक गंभीर आणि सामान्य समस्या बनली आहे. गन व्हायोलन्स आर्काइव्हच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, केवळ 2025 मध्ये संपूर्ण अमेरिकेत 400 हून अधिक सामूहिक गोळीबाराच्या घटनांची नोंद झाली आहे. विश्वचषकासारख्या जागतिक स्पर्धेच्या अगदी आधी घडलेल्या या घटनेमुळं, इतर सहभागी देशांतील खेळाडू आणि चाहत्यांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता वाढली आहे.

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TAGGED:

FIRING IN AMERICA
MASS SHOOTING NEAR ENGLAND CAMP
ENGLANDS KANSAS CITY BASE CAMP
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