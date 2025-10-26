8 चेंडूत 5 विकेट! फिनलंडच्या गोलंदाजाची अविश्वसनीय कामगिरी
मुंबई Fastest 5 wickets Haul : सर्वात लहान आणि लोकप्रिय स्वरुप असलेल्या टी-20 क्रिकेटमध्ये अनेकदा धावा काढल्या जातात आणि विक्रम रचले जातात. मात्र जलद धावा काढण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज अनेकदा त्यांचे बळी गमावतात. यामुळं गोलंदाजांना विक्रम रचण्याची आणि इतिहास रचण्याची संधी मिळते. फिनलंडचा गोलंदाज महेश तांबेला अशीच एक संधी मिळाली जेव्हा त्यानं ईस्टोनियाविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आठ चेंडूत पाच बळी घेऊन विश्वविक्रम केला.
ईस्टोनियाविरुद्ध केली ऐतिहासिक कामगिरी : वास्तविक फिनलंडचा मध्यमगती गोलंदाज महेश तांबेनं याच वर्षी जुलैमध्ये टॅलिनमधील ईस्टोनियाविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात ही कामगिरी केली. फिनलंडनं हा सामना पाच विकेट्सनं जिंकला आणि 2-1 असा मालिका विजय मिळवला. मात्र क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष या विजयाकडे वेधलं गेलं नाही तर तांबेनं फक्त आठ चेंडूत पाच बळी घेतले, त्याकडे वेधलं गेलं.
कसा केला विक्रम : महेश तांबे डावाच्या 17व्या षटकात गोलंदाजी करण्यासाठी आला आणि त्यानं त्याच्या षटकाच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि सहाव्या षटकात विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर उजव्या हाताच्या गोलंदाजानं 19व्या षटकाच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर आणखी दोन बळी घेत आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. त्यानं फक्त आठ चेंडूत पाच बळी घेत टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद पाच बळी घेण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. त्यानं स्टीफन गूच, साहिल चौहान, मोहम्मद उस्मान, रुपम बरुआ आणि प्रणय घीवाला यांचे बळी घेतले आणि आठ चेंडूत 19 धावा दिल्या. यापूर्वी, हा विक्रम बहरीनच्या जुनैद अझीझच्या नावावर होता, ज्यानं 2022 मध्ये जर्मनीविरुद्ध फक्त 10 चेंडूत पाच बळी घेतले होते.
पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात चेंडूंनुसार सर्वात जलद पाच बळी :
- 8 चेंडू - महेश तांबे (फिनलंड) विरुद्ध ईस्टोनिया, 2025
- 10 चेंडू - जुनैद अझीझ (बहरीन) विरुद्ध जर्मनी, 2022
- 11 चेंडू - रशीद खान (अफगाणिस्तान) विरुद्ध आयर्लंड, 2017
- 11 चेंडू - मोअझम बेग (मलावी) विरुद्ध कॅमेरुन, 2024
