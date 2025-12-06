हुश्श...! अखेर 20 सामन्यांनंतर टीम इंडियानं जिंकला टॉस
Published : December 6, 2025 at 1:26 PM IST
विशाखापट्टणम IND vs SA 3rd ODI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील शेवटचा आणि निर्णायक सामना आज विशाखापट्टणम येथील एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधार केएल राहुलनं नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे सलग 20 वनडे सामन्यांमध्ये टॉस गमावल्यानंतर भारतानं अखेर आज नाणेफेक जिंकली. या मालिकेच्या निर्णायक सामन्यासाठी भारतानं प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला आहे. वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी तिलक वर्माचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या ही मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आहे, त्यामुळं दोन्ही संघ आज मालिका जिंकण्यासाठी प्रयत्न करतील. टीम इंडियाच्या आशा रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीवर आहेत, जे पुन्हा एकदा सामना जिंकवण्याची जबाबदारी घेतील.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYNPSa1iKF
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the series decider 🙌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SAeo0okUT8
(ही बातमी अपडेट होत आहे...)