हुश्श! वनडे तिरंगी मालिकेत इंग्रजांचा पहिला विजय; डकेटच्या खेळीनं 2005 नंतर पहिल्यांदाच पाहिला 'असा' दिवस
पाकिस्तानमध्ये सुरु असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेत इंग्लंड क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतील अंतिम गट फेरीचा सामना 55 धावांनी जिंकला.
Published : October 30, 2026 at 10:15 AM IST
लाहोर ENG Beat SL by 55 Runs : पाकिस्तानमध्ये सुरु असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेत इंग्लंड क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतील अंतिम गट फेरीचा सामना 55 धावांनी जिंकला. लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं निर्धारित 50 षटकांत 5 गडी गमावून 386 धावांचा डोंगर उभा केला. श्रीलंकेनं जोरदार फलंदाजी करत प्रत्युत्तर दिलं, पण त्यांचा डाव 46व्या षटकात 331 धावांवर संपुष्टात आला. मालिकेतील पहिले तीन्ही सामने गमावल्यामुळं इंग्लंड अंतिम सामन्याच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडला होता. विशेष म्हणजे 2005 नंतर इंग्लंडनं प्रथमच पाकिस्तानच्या धर्तीवर वनडे सामना जिंकला आहे. त्यामुळं, या सामन्याच्या निकालाचा मालिकेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. मालिकेचा अंतिम सामना 31 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल.
A strong finish from the bowlers helps England finish their ODI tri-series run on a winning note 🙌 📝: https://t.co/jQffikfpd4 https://t.co/k3OABRPeCL— ICC (@ICC) October 29, 2026
बेन डकेटची सर्वात मोठी खेळी : प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडसाठी सलामीवीर बेन डकेटनं आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी खेळी केली. डकेटनं 167 धावा केल्या. त्यानं 132 चेंडूंचा सामना करत 24 चौकार मारले. हे डकेटच्या वनडे कारकिर्दीतील सहावं शतक होतं. त्याने मागील सामन्यात पाकिस्तानविरुद्धही शतक झळकावलं होतं. डकेटनं टॉम बँटनसोबत 25 षटकांत सलामीच्या विकेटसाठी 163 धावांची भागीदारी केली. बँटननं 75 चेंडूंमध्ये 74 धावा केल्या. बेन डकेट द्विशतक पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात होता, पण 42 व्या षटकात तो बाद झाला. त्याच्याशिवाय कर्णधार हॅरी ब्रूकनं 44, विल जॅक्सनं 30, जॉर्डन कॉक्सनं 43 आणि सॅम करननं 21 धावा केल्या. या चौघांचाही स्ट्राईक रेट 100 पेक्षा जास्त होता. गोलंदाजीत श्रीलंकेकडून असिथा फर्नांडोनं दोन बळी घेतले, तर दिलशान मदुशंका आणि इशान मलिंगा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
A career-best knock from Ben Duckett against Sri Lanka 👏 📝: https://t.co/jQffikfpd4 https://t.co/wlyF0Brikh— ICC (@ICC) October 30, 2026
2026 मध्ये पुरुषांच्या वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतकं :
- शुभमन गिल - 3
- बेन डकेट - 3
- पवन रत्नायके - 3
अखेरच्या षटकांमध्ये श्रीलंकेची फलंदाजी कोसळली : इंग्लंडविरुद्धच्या मागील सामन्यात 430 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेनं शानदार फलंदाजी केली. परंतु या सामन्यात कामिंदू मेंडिस अवघ्या चार धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार कुसल मेंडिस आणि अविष्का फर्नांडो यांनी 84 धावांची भागीदारी केली. अविष्कानं 50 चेंडूंमध्ये 48 धावा केल्या. तर मेंडिसचं शतक हुकलं. त्यानं 8 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीनं 71 चेंडूंमध्ये 89 धावा केल्या.
A powerful ton from Pavan Rathnayake as Sri Lanka keep motoring towards the target in Lahore 👊💯 📝: https://t.co/jQffikfpd4 https://t.co/M6gfqOzNZQ— ICC (@ICC) October 29, 2026
दरम्यान, इंग्लंडविरुद्धच्या मागील सामन्यात शतक झळकावलेल्या पवन रत्नायकेनं आणखी एक शतक झळकावलं. त्यानं अवघ्या 77 चेंडूंमध्ये 118 धावा केल्या. शेवटच्या 10 षटकांमध्ये श्रीलंकेला विजयासाठी 87 धावांची गरज होती आणि त्यांच्या हातात 5 गडी शिल्लक होते. इथून इंग्लंडनं शानदार पुनरागमन केलं. 43व्या षटकात, 315 धावांवर असताना सहन अरात्चिगेच्या रुपानं श्रीलंकेला सहावा धक्का बसला आणि यानंतर 46व्या षटकात संघाचा डाव संपुष्टात आला. खालच्या फळीतील चार फलंदाज मिळून केवळ 3 धावाच करू शकले. इंग्लंडकडून लियाम डॉसननं सर्वाधिक 4 बळी घेतले.
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