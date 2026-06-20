FIFA मध्ये यजमान अमेरिका राऊंड ऑफ 32 मध्ये; मोरोक्कोनं स्कॉटलंडला तर ब्राझीलनं हैतीला हरवलं
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये नवव्या दिवशी झालेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण सामन्यांमुळं नॉकआऊट फेरीचं चित्र अधिक स्पष्ट झालं. यजमान अमेरिकेनं ऑस्ट्रेलियाला, मोरोक्कोनं स्कॉटलंडला तर ब्राझीलनं हैतीला हरवलं.
Published : June 20, 2026 at 9:31 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये नवव्या दिवशी झालेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण सामन्यांमुळं नॉकआऊट फेरीचं चित्र अधिक स्पष्ट झालं. यजमान अमेरिकेनं, आपला सर्वात मोठा स्टार खेळाडू क्रिस्टन पुलिसिकच्या अनुपस्थितीत, ऑस्ट्रेलियाला 2-0 नं हरवून अंतिम 32 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. दरम्यान, मोरोक्कोनं स्कॉटलंडविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवून आपल्या गटात स्थान मिळवलं. त्याचवेळी, ब्राझील आणि हैती यांच्यातील सामन्यात कुएनाच्या दोन गोलांमुळं ब्राझीलने मध्यंतरापर्यंत हैतीवर 3-0 अशी आघाडी घेतली. ही आघाडी निर्णायक ठरली आणि ब्राझीलनं विजय मिळवला.
2/32#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
पुलिसिकच्या अनुपस्थितीतही अमेरिकेची दमदार कामगिरी : हा सामना अमेरिकन संघासाठी सोपा असेल अशी अपेक्षा नव्हती, कारण त्यांचा स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टन पुलिसिक दुखापतीमुळं उपलब्ध नव्हता. असं असूनही, अमेरिकेनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. सामन्याच्या 11व्या मिनिटाला, फोलारिन बालोगुनच्या एका शानदार चालीमुळं ऑस्ट्रेलियन बचावपटू कॅमेरॉन बर्जेसवर दबाव आला आणि चेंडू त्याच्याच गोलमध्ये गेला. या आत्मघाती गोलमुळं अमेरिकेला सुरुवातीलाच आघाडी मिळाली.
Two wins on the bounce for USA 🇺🇸 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
ऑस्ट्रेलिया पुनरागमन करण्यात अपयशी : पहिल्या हाफच्या समाप्तीपूर्वी, 43व्या मिनिटाला, युवा खेळाडू ॲलेक्स फ्रीमननं सेट पीसवर एक शानदार हेडर मारुन 2-0 अशी आघाडी घेतली. व्हिडिओ रिव्ह्यूनंतर हा गोल अवैध ठरवण्यात आला आणि अमेरिकेनं सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं. संपूर्ण सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पुनरागमन करता आलं नाही आणि अमेरिकेनं एक महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला.
अमेरिका पहिल्यांदाच केवळ दोन सामन्यांनंतर नॉकआऊट फेरीत : अमेरिकन फुटबॉलसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, अमेरिकेनं केवळ दोन सामन्यांनंतर नॉकआऊट फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. 1994 मध्ये जेव्हा अमेरिकेनं विश्वचषकाचं आयोजन केलं होतं, तेव्हा सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांपैकी एक म्हणून संघानं पुढील फेरीत प्रवेश केला होता. मात्र, यावेळी त्यांनी आपल्या कामगिरीच्या जोरावर थेट 32 संघांच्या फेरीत स्थान मिळवलं आहे.
Three points secured for Morocco ✅#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
सिबारीच्या विक्रमी गोलनं मोरोक्को विजयी : बोस्टन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात स्कॉटलंडला 1-0 नं पराभूत करुन मोरोक्कोनं एक महत्त्वपूर्ण विजय नोंदवला. सामन्याच्या सुरुवातीला, इस्माईल सिबारीनं ब्राहिम डियाझच्या अचूक पासवर नियंत्रण मिळवलं, स्कॉटिश गोलकीपर अँगुस गनला चकवलं आणि चेंडू थेट नेटच्या वरच्या भागात मारला. हा गोल अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरला. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आतापर्यंत झालेला हा सर्वात वेगवान गोल आहे आणि विश्वचषकातील मोरोक्कोचा सर्वात वेगवान गोलही ठरला आहे.
Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ब्राझीलविरुद्ध हैतीचा पराभव : ब्राझीलनं फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आपली दमदार कामगिरी कायम ठेवत हैतीला 3-0 नं पराभूत केलं. या विजयामुळं ब्राझीलनं 'के' गटात तीन महत्त्वपूर्ण गुण मिळवले आणि नॉकआऊट फेरीच्या शर्यतीत आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं. सुरुवातीपासूनच ब्राझीलनं चेंडूवर नियंत्रण ठेवलं आणि अथक आक्रमक खेळ दाखवला, ज्यामुळं तीन गोल झाले. दुसरीकडे, हैतीला ब्राझीलच्या वेगवान आक्रमणासमोर संघर्ष करावा लागला आणि त्यांना सामन्यात पुनरागमन करता आलं नाही. ब्राझीलसाठी कुनानं दोन गोल केले, तर व्हिनिसियसनं एका गोलची भर घातली.
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