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FIFA मध्ये आज 10 संघ उतरणार मैदानात; अमेरिका, ब्राझीलसह मोठे संघ दाखवणार जलवा

फिफा विश्वचषक 2026 चा पहिला आठवडा संपला आहे. लिओनेल मेस्सीच्या हॅट-ट्रिकपासून ते एम्बाप्पे आणि नेदरलँड्सच्या शानदार कामगिरीपर्यंत, पहिले सात दिवस रोमांचक घडामोडींनी भरलेले होते.

FIFA World Cup Today's Matches
FIFA मध्ये आज 10 संघ उतरणार मैदानात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 3:19 PM IST

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FIFA World Cup Today's Matches : फिफा विश्वचषक 2026 चा पहिला आठवडा संपला आहे. लिओनेल मेस्सीच्या हॅट-ट्रिकपासून ते एम्बाप्पे आणि नेदरलँड्सच्या शानदार कामगिरीपर्यंत, पहिले सात दिवस रोमांचक घडामोडींनी भरलेले होते. 20 जून हा दिवसही खास असणार आहे, कारण या दिवशी पाच सामने खेळले जाणार आहेत, ज्यात प्रमुख संघ आणि अनपेक्षित निकाल लावण्याची क्षमता असलेले संघ सहभागी होतील. दिवसाची सुरुवात अमेरिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यानं होईल, तर ब्राझील, नेदरलँड्स आणि तुर्कीसारखे संघही त्यांचे सामने खेळतील.

अमेरिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : गट 'डी' मध्ये अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पहिला सामना होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 12:30 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघ त्यांच्या वेगवान आणि आक्रमक खेळासाठी ओळखले जातात, त्यामुळं प्रेक्षकांना एक चुरशीचा आणि रोमांचक सामना पाहायला मिळेल. अमेरिकेनं आपल्या सलामीच्या सामन्यात पॅराग्वेला 4-1 नं पराभूत केल्यामुळं, त्यांना विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियानं तुर्कीला 2-0 नं पराभूत केले.

स्कॉटलंड विरुद्ध मोरोक्को : यानंतर, गट 'क' मध्ये स्कॉटलंड आणि मोरोक्को यांच्यात सामना होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 3:30 वाजता खेळला जाईल. गट टप्प्यात गुण मिळवणं दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचं असेल. पहिल्या सामन्यात स्कॉटलंडनं हैतीला 1-0 नं पराभूत केलं होतं.

ब्राझील विरुद्ध हैती सामना : गट 'क' मधील दुसरा सामना ब्राझील आणि हैती यांच्यात सकाळी 6:00 वाजता खेळला जाईल. पाच वेळचा चॅम्पियन ब्राझील या सामन्यात प्रबळ दावेदार मानला जातो. दक्षिण अमेरिकेतील हा बलाढ्य संघ गुणतालिकेत आघाडी घेण्यासाठी आपल्या अनुभवावर आणि आक्रमक शैलीवर अवलंबून राहील. दुसरीकडे, हैती आपल्या पहिल्या पराभवानंतर पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.

तुर्की विरुद्ध पॅराग्वे : दिवसाचा चौथा सामना गट 'ड' मध्ये तुर्की आणि पॅराग्वे यांच्यात होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 8:30 वाजता सुरू होईल. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवामुळं तुर्कीचा आत्मविश्वास डगमगला असेल. त्यांना ते विसरुन चांगल्या पुनरागमनावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल.

नेदरलँड्स विरुद्ध स्वीडन : गट 'फ' मधील नेदरलँड्स आणि स्वीडन हे संघ दिवसाच्या शेवटच्या सामन्यात एकमेकांविरुद्ध खेळतील. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:30 वाजता खेळला जाईल. दोन बलाढ्य युरोपियन संघांमधील हा सामना दिवसातील सर्वात लक्षवेधी सामना आहे. नेदरलँड्सला जपानविरुद्ध 2-2 अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे, स्वीडननं ट्युनिशियावर 5-1 असा दणदणीत विजय मिळवला आहे.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
USA VS AUSTRALIA
SCOTLAND VS MOROCCO
BRAZIL VS HAITI
FIFA 2026

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