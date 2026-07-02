24 वर्षांनी यजामन अमेरिकेनं जिंकला सामना; 'राऊंड ऑफ 16' स्थान पक्कं
यजमान अमेरिकेनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
Published : July 2, 2026 at 10:31 AM IST
USA vs Bosnia and Herzegovina : यजमान अमेरिकेनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. 2 जुलै रोजी सकाळी, अमेरिकेच्या संघानं 32 संघांच्या फेरीत बोस्निया आणि हर्झेगोविनाचा सामना केला आणि 2-0 च्या फरकानं सामन्यात विजय मिळवला. यासह आतापर्यंत एकूण 10 संघांनी पुढील फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
The USA are bound for the next round! 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
अमेरिकेनं 24 वर्षांनंतर जिंकला विश्वचषकाचा बाद फेरीतील सामना : बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्धचा 32 संघांच्या फेरीतील विजय अमेरिकेसाठी विशेष आहे, कारण 2002 च्या फिफा विश्वचषकानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच बाद फेरीतील विजय आहे. बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्धच्या सामन्यात अमेरिकेनं सुरुवातीपासूनच दबाव कायम ठेवला, पहिल्या हाफच्या 45 व्या मिनिटाला फोलारिन बालोगुननं अमेरिकेसाठी गोल करुन त्यांना 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.
अमेरिकेचा संघ 30 मिनिटे 10 खेळाडूंसह : त्यानंतर 64व्या मिनिटाला फोलारिनला रेड कार्ड मिळाल्यानं त्याला मैदान सोडावं लागलं. अमेरिकेचा संघ पुढील 30 मिनिटं 10 खेळाडूंसह खेळला. दुसऱ्या हाफच्या 82व्या मिनिटाला मलिक टिलमननं गोल करुन अमेरिकेला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली आणि विजय निश्चित केला. आता अमेरिका 7 जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 5:30 वाजता राऊंड ऑफ 16 मध्ये बेल्जियमचा सामना करेल.
🇺🇸 USA have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
आतापर्यंत कोणते संघ राऊंड ऑफ 16 मध्ये? : फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये मेक्सिको, इंग्लंड, ब्राझील, नॉर्वे, अमेरिका, बेल्जियम, पॅराग्वे, फ्रान्स, कॅनडा आणि मोरोक्को यांसह एकूण 10 संघांनी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. पुढील फेरीसाठी अजून सहा संघ निश्चित व्हायचे आहेत.
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