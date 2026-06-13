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FIFA WC: पॅराग्वेला पराभूत करत अमेरिकेची विश्वचषकात विजयी सुरुवात; फोलारिननं केले दोन गोल

सह-यजमान अमेरिकेनं फिफा विश्वचषकाच्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात पॅराग्वेला 4-1 नं पराभूत करुन एक उत्कृष्ट कामगिरी केली.

FIFA World Cup 2026
पॅराग्वेला पराभूत करत अमेरिकेची विश्वचषकात विजयी सुरुवात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 11:48 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : सह-यजमान अमेरिकेनं फिफा विश्वचषकाच्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात पॅराग्वेला 4-1 नं पराभूत करुन एक उत्कृष्ट कामगिरी केली. फोलारिन बालोगुननं अमेरिकेसाठी दोन गोल केले, परिणामी अमेरिकेनं सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खेळावर वर्चस्व गाजवलं आणि एकतर्फी विजय मिळवला. पॅराग्वे अमेरिकेला आव्हान देऊ शकला नाही आणि त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. यासह अमेरिकेनं विश्वचषकाच्या इतिहासातील आपली सर्वोत्तम कामगिरी केली.

पहिल्या सत्रात अमेरिकेचं वर्चस्व : अमेरिकेनं सामन्याच्या पहिल्या सत्रात वर्चस्व गाजवलं. डॅमियन बोबाडिलानं सातव्या मिनिटाला गोल करुन अमेरिकेला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर फोलारिननं आपली प्रतिभा दाखवली. त्यानं पॅराग्वेविरुद्ध पहिला गोल 31व्या मिनिटाला केला आणि नंतर अतिरिक्त वेळेत (इंज्युरी टाइम) दुसरा गोल केला. यामुळं पहिल्या सत्राच्या अखेरीस अमेरिकेला 3-0 अशी आघाडी मिळाली. पहिल्या सत्रात अमेरिकेचंच पूर्ण वर्चस्व होतं आणि पॅराग्वेला एकही गोल करता आला नाही.

दुसऱ्या सत्रात पॅराग्वेचा पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न : पहिल्या सत्रात मोठ्या पिछाडीवर पडल्यानंतर मॉरिसिओनं पॅराग्वेसाठी पहिला गोल केला. त्यानं 73व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 3-1 असा केला. त्यानंतर अमेरिकेनं आपला आक्रमकपणा वाढवला आणि पुन्हा एकदा पॅराग्वेच्या बचावात घुसण्याचा प्रयत्न केला. निर्धारित 90 मिनिटं पूर्ण झाल्यानंतर, सात मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. पॅराग्वेनं बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न केला, पण अमेरिकेनं आशा सोडली नाही. अमेरिकेनं आपले हल्ले सुरुच ठेवले आणि पॅराग्वेच्या बचावात यशस्वीपणे घुसले. अंतिम शिट्टी वाजण्याच्या काही सेकंदांपूर्वीच जिओव्हानी रेनानं अमेरिकेसाठी गोल करुन संघाला 4-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. अशाप्रकारे, अमेरिकेनं या सामन्यात एक मोठा विजय मिळवला.

अमेरिका गट 'डी' मध्ये अव्वल : अमेरिका गट 'डी' मध्ये आहे आणि आपल्या पहिल्या सामन्यातील विजयामुळं पूर्ण तीन गुण मिळवले आहेत. अमेरिका सध्या आपल्या गटात आघाडीवर आहे, तर पॅराग्वे चौथ्या स्थानावर आहे. या गटात तुर्की आणि ऑस्ट्रेलिया यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी अद्याप आपल्या फिफा विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात केलेली नाही.

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TAGGED:

FIFA 2026
US BEAT PARAGUAY
FOLARIN BALOGUN SHOOTS 2 GOAL
FOOTBALL WORLD CUP 2026
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