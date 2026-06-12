FIFA World Cup 2026: 96 वर्षांनंतर दोन संघ विश्वचषकात भिडणार; दुसऱ्या दिवशी कोणते देश उतरणार मैदानात?
2026 फिफा विश्वचषक स्पर्धेला शानदार सुरुवात झाली आहे. उद्घाटनाचा शानदार दिवस आणि पहिल्या दिवसाचे सामने पार पडल्यानंतर, चाहत्यांचं लक्ष आता दुसऱ्या दिवसाच्या सामन्यांवर लागलं आहे.
Published : June 12, 2026 at 2:52 PM IST
FIFA World Cup Today's Match : 2026 फिफा विश्वचषक स्पर्धेला शानदार सुरुवात झाली आहे. उद्घाटनाचा शानदार दिवस आणि पहिल्या दिवसाचे सामने पार पडल्यानंतर, चाहत्यांचं लक्ष आता दुसऱ्या दिवसाच्या सामन्यांवर लागलं आहे. 12 जून, 2026 रोजी होणाऱ्या या सामन्यांमध्ये, स्पर्धेचे दोन सह-यजमान, कॅनडा आणि अमेरिका, प्रथमच आपल्या मोहिमेला सुरुवात करतील. कॅनडाचा सामना बोस्निया आणि हर्झेगोविनाशी होईल. तर दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात, अमेरिकेचा सामना पॅराग्वेशी होईल, ज्यामुळं 96 वर्षांत प्रथमच हे दोन संघ विश्वचषक स्पर्धेत आमनेसामने येतील.
बोस्निया आणि हर्झेगोविनानं प्लेऑफमध्ये इटलीला केलं पराभूत : 12 जून हा कॅनडाच्या फुटबॉल इतिहासातील एक ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. प्रथमच, कॅनडा फिफा विश्वचषक सामन्याचं आयोजन करणार आहे. टोरोंटो स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यात कॅनडाचा सामना युरोपियन संघ, बोस्निया आणि हर्झेगोविनाशी होईल. बोस्नियानं प्लेऑफमध्ये बलाढ्य इटलीला पराभूत करुन विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे, त्यामुळं हा सामना कॅनडासाठी सोपा नसेल हे स्पष्ट झालं आहे. घरच्या मैदानावर प्रेक्षकांच्या जोरदार पाठिंब्याच्या पार्श्वभूमीवर, कॅनडा आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयानं करण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना 13 जून रोजी कॅनडा वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 वाजता सुरु होईल.
Set your reminders.#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/7OiBld5L6K— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर होणार अमेरिका विरुद्ध पॅराग्वे सामना : दिवसातील दुसरा महत्त्वाचा सामना लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं अमेरिकेचा सामना दक्षिण अमेरिकेतील एक बलाढ्य संघ, पॅराग्वेशी होईल. मुख्य प्रशिक्षक मॉरिसिओ पोचेटिनो यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अमेरिका आपल्या घरच्या मैदानावर विजयानं आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, पॅराग्वेला हलक्यात घेता येणार नाही, कारण त्यांनी कॉनमेबोल पात्रता फेरीत अर्जेंटिना आणि ब्राझीलसारख्या बलाढ्य संघांना पराभूत करुन आपले इरादे आधीच स्पष्ट केले आहेत. दोन्ही संघांमधील हेड टू हेड रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झाल्यास, अमेरिका आणि पॅराग्वे यांच्यात नऊ सामने झाले असून, त्यापैकी अमेरिकेनं पाच सामने जिंकले आहेत. पॅराग्वेनं दोन सामने जिंकले आहेत, तर इतर दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. हा सामना 13 जून रोजी लॉस एंजेलिस वेळेनुसार सायंकाळी 6:00 वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6:30 वाजता सुरु होईल.
मेक्सिकोनं स्पर्धेत विजयी सुरुवात : सह-यजमान म्हणून, कॅनडा आणि अमेरिका या दोन्ही संघांवर आपल्या घरच्या मैदानावर आणि घरच्या प्रेक्षकांसमोर चांगली कामगिरी करण्याचं प्रचंड दडपण असेल. फुटबॉल तज्ज्ञांच्या मते, खेळाच्या पहिल्या दोन दिवसांतून प्रत्येक संघ विश्वचषकासाठी किती तयार आहे, हे दिसून येईल. उद्घाटन सामन्यातील मेक्सिकोच्या प्रभावी विजयानंतर, इतर दोन यजमान देशही दुसऱ्या दिवशी विजय मिळवू शकतात की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरेल.
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