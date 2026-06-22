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FIFA मध्ये आज मेस्सी-एमबाप्पे उतरणार मैदानात; गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा सामना ऑस्ट्रियाशी तर फ्रान्सचा सामना इराकशी

अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी आणि फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे आज रात्री फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये खेळताना दिसतील. अर्जेंटिनाचा सामना रात्री 10:30 वाजता डल्लास स्टेडियमवर ऑस्ट्रियाशी होईल.

FIFA World Cup Today's Matches
गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा सामना ऑस्ट्रियाशी तर फ्रान्सचा सामना इराकशी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 3:26 PM IST

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FIFA World Cup Today's Matches : अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी आणि फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे आज रात्री फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये खेळताना दिसतील. अर्जेंटिनाचा सामना रात्री 10:30 वाजता डल्लास स्टेडियमवर ऑस्ट्रियाशी होईल. मागील सामन्यात हॅट-ट्रिक करणाऱ्या मेस्सीकडून पुन्हा एकदा चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. फ्रान्स आणि इराक यांच्यातील दुसरा सामना फिलाडेल्फिया स्टेडियमवर पहाटे 2:30 वाजता खेळला जाईल. नॉर्वे आणि सेनेगल पहाटे 5:30 वाजता, तर जॉर्डन आणि अल्जेरिया सकाळी 8:30 वाजता खेळतील.

अर्जेंटिना सलग दुसऱ्या विजयासाठी प्रयत्नशील : गतविजेता अर्जेंटिना, जो 'जे' गटात आहे, ऑस्ट्रियाचा सामना करेल. त्यांनी दोन मैत्रीपूर्ण सामने खेळले आहेत. 1980 च्या सामन्यात अर्जेंटिनानं 5-1 नं विजय मिळवला होता, तर 1990 चा सामना 1-1 असा बरोबरीत सुटला होता. स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात लिओनेल मेस्सीच्या हॅट-ट्रिकमुळं अर्जेंटिनानं अल्जेरियाला 3-0 नं पराभूत केलं होतं. ऑस्ट्रियानंही जॉर्डनविरुद्ध 3-1 नं विजय मिळवला होता. अर्जेंटिनाला पुन्हा एकदा कर्णधार लिओनेल मेस्सीकडून गोलची अपेक्षा असेल. रॉड्रिगो डी पॉल आणि अल्वारेझ हे देखील चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतील. ऑस्ट्रियासाठी स्टार खेळाडू डेव्हिड अलाबा आणि मार्सेल सबिट्झर जबाबदारी सांभाळतील.

इराकविरुद्ध एमबाप्पेचं आव्हान : गट 'आय' मधील संघ फ्रान्स आणि इराक पहिल्यांदाच एका आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आमनेसामने येतील. फ्रान्सनं सेनेगलला 3-1 नं हरवून आपल्या मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली. दुसरीकडे, इराक नॉर्वेकडून 1-4 नं हरला. फ्रान्सला कर्णधार आणि स्ट्रायकर किलियन एमबाप्पेकडून गोलची अपेक्षा असेल. एमबाप्पे आणि गोलरक्षक माईक मैग्नन यांच्या दमदार कामगिरीमुळं विजय निश्चित होऊ शकतो. इराकला त्यांचा स्टार फॉरवर्ड आयमान हुसेनकडून प्रति-हल्ल्याची अपेक्षा असेल.

सेनेगलकडून फॉर्मात असलेल्या अर्लिंग हालंडला रोखण्याचा प्रयत्न : गट 'आय' मधील नॉर्वेचा सामना सेनेगलशी होईल. विश्वचषक स्पर्धेच्या मंचावर त्यांची ही पहिलीच भेट असेल. हे दोन्ही संघ आतापर्यंत फक्त एकदाच एका आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामन्यात एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यात सेनेगलनं विजय मिळवला होता. नॉर्वेचा स्टार स्ट्रायकर, अर्लिंग हालंड, जबरदस्त फॉर्मात असून त्यानं इराकविरुद्ध हॅटट्रिक केली आहे. नॉर्वेनं हा सामना 4-1 नं जिंकला. सेनेगल आपला पहिला सामना फ्रान्सकडून 1-3 नं हरला. अर्लिंग हालंड आणि कर्णधार मार्टिन ओडेगार्ड यांची जोडी ही नॉर्वेची सर्वात मोठी ताकद आहे, तर सेनेगल सादियो माने आणि निकोलस जॅक्सन यांच्यावर अवलंबून आहे.

जॉर्डन आणि अल्जेरियासाठी विजय अत्यावश्यक : गट 'जे' मधील दोन्ही संघ आपले सुरुवातीचे सामने हरले आहेत. जॉर्डन ऑस्ट्रियाकडून 3-1 नx पराभूत झाला, तर अल्जेरिया अर्जेंटिनाकडून 3-0 नं पराभूत झाला. जॉर्डन आणि अल्जेरिया यांच्यात तीन सामने झाले आहेत. 1974 मध्ये अल्जेरियानं 6-0 नं विजय मिळवला होता, तर 1988 मध्ये जॉर्डननं 2-1 नं विजय मिळवला होता. 2004 चा सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला होता. विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन अरब राष्ट्रांमधील ही पहिलीच भेट आहे. जॉर्डन अली ओलवान आणि मुसा तमारी यांच्या दमदार कामगिरीवर अवलंबून असेल, तर अल्जेरिया अनुभवी विंगर्स रियाद महरेझ आणि अमीन गौरी यांच्यावर अवलंबून राहील.

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