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FIFA मध्ये आज चार सामने, स्पेन-बेल्जियम करणार मोहिमेला सुरुवात; शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर इराण अमेरिकेत

युरोपातील बलाढ्य संघ स्पेन आणि बेल्जियम प्रथमच मैदानात उतरतील, तर उरुग्वेदेखील विजेतेपदासाठी आपला दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.

FIFA World Cup 2026
FIFA मध्ये आज चार सामने, स्पेन-बेल्जियम करणार मोहिमेला सुरुवात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 3:01 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : सोमवारपासून अनेक प्रमुख संघांसाठी फिफा विश्वचषक 2026 मोहिमेला सुरुवात होईल. युरोपातील बलाढ्य संघ स्पेन आणि बेल्जियम प्रथमच मैदानात उतरतील, तर उरुग्वेदेखील विजेतेपदासाठी आपला दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान इराण राजकीय आणि लॉजिस्टिकल आव्हानांच्या दीर्घ काळानंतर, अखेरीस अमेरिकेत दाखल झाला आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळेल. सोमवारी एकूण चार सामने खेळले जातील, ज्याकडे जगभरातील फुटबॉल चाहते बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत.

आजच्या सामन्यांची वेळ :

  • स्पेन विरुद्ध केप वर्डे - रात्री 10 IST (15 जून )
  • बेल्जियम विरुद्ध इजिप्त - पहाटे 01:00 IST (16 जून )
  • सौदी अरेबिया विरुद्ध उरुग्वे - पहाटे 04:00 IST (16 जून )
  • इराण विरुद्ध न्यूजीलँड - सकाळी 07:00 IST (16 जून )

स्पेन विजयी सुरुवातीसाठी उत्सुक : गट 'एच' मध्ये स्पेनचा सामना केप वर्देसोबत होईल. या सामन्यासाठी स्पेनला एक प्रबळ दावेदार मानलं जातं. युरोपियन फुटबॉलमधील एक बलाढ्य संघ म्हणून ओळखला जाणारा स्पॅनिश संघ, तरुण आणि अनुभवी खेळाडूंचं मिश्रण मैदानात उतरवेल. केप वर्दे अशा मोठ्या मंचावर प्रथमच स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना स्पेनसाठी सोपा नसेल, कारण विश्वचषकात लहान संघांनी अनेकदा मोठे उलथापालथ घडवले आहेत. स्पेनचं फिफा रँकिंग 2 आहे, तर केप वर्देचं फिफा रँकिंग 67 आहे. मात्र, केप वर्देनं विश्वचषकात स्थान मिळवून इतिहास रचला आहे. त्यामुळं या संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.

बेल्जियम आणि इजिप्त यांच्यात होणार रोमांचक सामना : गट 'जी' मध्ये बेल्जियमचा सामना इजिप्तशी होईल. बेल्जियम अनेक वर्षांपासून जगातील अव्वल संघांपैकी एक आहे, परंतु विश्वचषक ट्रॉफी जिंकण्याचं त्यांचं स्वप्न अजूनही अपूर्ण आहे. दुसरीकडे, इजिप्त आपल्या मजबूत बचावात्मक रणनीती आणि वेगवान प्रति-हल्ल्यांनी बेल्जियमला ​​आव्हान देण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल, कारण लवकर मिळालेला विजय त्यांना बाद फेरीचा मार्ग मोकळा करुन देऊ शकतो. बेल्जियम आणि इजिप्त आतापर्यंत तीन वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यात बेल्जियमनं फक्त एक सामना जिंकला आहे, तर इजिप्तनं दोन सामने जिंकले आहेत.

उरुग्वेसमोर सौदी अरेबियाचं आव्हान : गट 'एच' च्या दुसऱ्या सामन्यात उरुग्वे आणि सौदी अरेबिया एकमेकांसमोर येतील. उरुग्वे आपल्या समृद्ध विश्वचषक इतिहासावर आणि अनुभवावर अवलंबून असेल. मात्र, सौदी अरेबियाला हलक्यात घेता येणार नाही. 2022 च्या कतार विश्वचषकात अर्जेंटिनाला पराभूत करणारा हाच संघ होता. त्यामुळं, उरुग्वेला सावधगिरी बाळगावी लागेल. उरुग्वे आणि सौदी अरेबिया दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत. उरुग्वेनं एक सामना जिंकला आहे, तर दुसरा सामना अनिर्णित राहिला आहे.

इराणचा संघ अमेरिकेत दाखल : दिवसातील सर्वाधिक चर्चेचा सामना इराण आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. इराणचा राष्ट्रीय संघ सामन्याच्या एक दिवस आधी अमेरिकेत दाखल झाला. लॉस एंजेलिसला येण्यापूर्वी हा संघ मेक्सिकोमधील तिजुआना इथं थांबला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजकीय तणावामुळं इराणचा हा दौरा चर्चेत होता. यामुळे इराणी फुटबॉल फेडरेशनला आपल्या मूळ विश्वचषक तयारीच्या योजनांमध्ये बदल करण्यास भाग पडले. संघ मूळतः ॲरिझोनामध्ये तळ ठोकणार होता, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळं त्यांनी मेक्सिकोला आपला तात्पुरता तळ बनवला. लॉस एंजेलिसमध्ये दाखल झाल्यानंतर संघाच्या हॉटेलच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली. रस्त्यांवर पोलीस तैनात करण्यात आले आणि अतिरिक्त बॅरिकेड्स उभारण्यात आले.

शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर संघाचं आगमन : इराणचा अमेरिकेतील प्रवेश अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराची घोषणा केली आहे. या आठवड्यात स्वित्झर्लंडमध्ये या करारावर औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली जाऊ शकते, असं वृत्त आहे. विश्वचषक तयारीदरम्यान राजकीय गोंधळात अडकलेल्या इराणी संघासाठी हा एक दिलासा मानला जात आहे. आता हा संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या आपल्या सलामीच्या सामन्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करेल.

इराण संघाची चर्चा का? : विश्वचषकात सहभागी झालेल्या संघांमध्ये इराणची तयारी सर्वात आव्हानात्मक मानली जात होती. राजकीय तणावामुळं त्यांच्या प्रशिक्षण आणि निवास योजनांमध्ये अनेक बदल करावे लागले. असं असूनही, संघानं आपली तयारी सुरुच ठेवली. मेक्सिकोला रवाना होण्यापूर्वी, खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या संख्येनं समर्थक संघाच्या हॉटेलबाहेर जमले होते. अनेक चाहत्यांनी संघाच्या समर्थनार्थ झेंडे फडकवले आणि घोषणा दिल्या.

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SPAIN BELGIUM BEGIN CAMPAIGNS
IRAN ARRIVES IN USA
SAUDI ARABIA VS URUGUAY
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