FIFA नं निवडली विश्वचषकातील सर्वोत्तम टीम; सहा गोल करणाऱ्याला वगळलं तर केप व्हर्डेच्या खेळाडूची 'सरप्राईज एंट्री'
फिफानं 2026 विश्वचषकासाठी 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' (सर्वोत्कृष्ट 11) ची घोषणा केली आहे. या संघात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे.
Published : July 23, 2026 at 10:47 AM IST
FIFA Team of Tournament : फिफानं 2026 विश्वचषकासाठी 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' (सर्वोत्कृष्ट 11) ची घोषणा केली आहे. या संघात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे, परंतु काही निर्णयांनी फुटबॉल चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. सर्वात मोठं आश्चर्य म्हणजे स्पर्धेत सहा गोल करणाऱ्या इंग्लंडचा स्टार स्ट्रायकर हॅरी केनला संघातून वगळण्यात आलं, तर केप व्हर्डीचा अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा याला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पुरस्कृत करण्यात आलं. विश्वचषक विजेत्या स्पेन आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या फ्रान्सच्या प्रत्येकी तीन खेळाडूंचा सहभाग आहे, तर उपविजेत्या अर्जेंटिनाच्या दोन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
केप व्हर्डेचा वोजिन्हा सर्वात मोठं आश्चर्य :
- केप व्हर्डेनं 2026 विश्वचषकात आपल्या दमदार खेळानं सर्वांना प्रभावित केलं. हा संघ संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिला, केवळ 32 संघांच्या फेरीत अतिरिक्त वेळेत अर्जेंटिनाकडून पराभूत झाला.
- 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हानं संपूर्ण स्पर्धेत अनेक अविस्मरणीय बचाव केले. त्याच्या कामगिरीचं खुद्द लिओनेल मेस्सीनंही कौतुक केलं.
- त्यानं सोशल मीडियावरही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आणि आता फिफानं त्याच्या कामगिरीचा सन्मान करत त्याला 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट'मध्ये स्थान दिलं आहे.
- स्पेनचा युनाई सिमिओन आणि इंग्लंडचा जॉर्डन पिकफोर्ड यांसारख्या दिग्गज गोलरक्षकांपेक्षा वोझिन्हाला पसंती देण्यात आली.
Your FIFA Dream XI is here ⭐— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
डिफेंसमध्ये आश्चर्यकारक निर्णय : स्पेनचे मार्क कुकुरेला आणि पेड्रो पोरो यांची बचावफळीत फुल-बॅक म्हणून निवड झाली आहे. सेंटर-बॅकच्या बाबतीत, स्पेनचा युवा स्टार पाऊ कुबार्सीचा समावेश करण्यात आला नाही. त्याच्या जागी फ्रान्सचा डायोट उपामेकानो आणि अर्जेंटिनाचा लिसांद्रो मार्टिनेझ यांचा समावेश करण्यात आला.
मिडफिल्डमध्ये रॉड्रीचं वर्चस्व : 2026 विश्वचषक गोल्डन बॉल विजेता रॉड्रीची निवड जवळपास निश्चित मानली जात होती. त्यानं संपूर्ण स्पर्धेत स्पेनच्या मिडफिल्डला उत्कृष्टपणे सांभाळलं आणि विश्वविजेत्यांवरील संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्यासोबत, इंग्लंडचा ज्यूड बेलिंगहॅम आणि फ्रान्सचा युवा स्टार मायकल ओलिसेह यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यानं प्रभावी कामगिरी केली.
हॅरी केनचा फॉरवर्ड लाईनमध्ये समावेश नाही :
- हॅरी केनला फॉरवर्ड लाईनमधून वगळणं हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. इंग्लंडचा कर्णधार असूनही, त्याला फिफा वर्ल्ड टीम ऑफ द इयरमध्ये स्थान मिळवता आलं नाही.
- त्याच्या जागी नॉर्वेच्या अर्लिंग हालंडची सेंटर-फॉरवर्ड म्हणून निवड झाली आहे. फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे आणि अर्जेंटिनाचा महान लिओनेल मेस्सी यांना दोन्ही विंग्सवर स्थान देण्यात आलं आहे.
स्पेननं विश्वचषक जिंकण्यासोबतच, टीम ऑफ द टूर्नामेंटमध्येही सर्वात मोठा प्रभाव पाडला आहे. केप व्हर्डेच्या वोजिन्हाची निवड ही या विश्वचषकातील सर्वात मोठं आश्चर्य मानलं जातंय, तर हॅरी केनला वगळणं हा निवड समितीच्या सर्वात वादग्रस्त निर्णयांपैकी एक बनला आहे.
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