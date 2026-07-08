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72 वर्षांनी स्विस संघ FIFA च्या उपांत्य फेरीत; पेनल्टी शूटआऊटमध्ये कोलंबियाचा पराभव

फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून स्वित्झर्लंडनं इतिहास रचला आहे. उप-उपांत्यपूर्व फेरीच्या अंतिम सामन्यात स्वित्झर्लंडचा सामना कोलंबियाशी झाला.

FIFA World Cup 2026
72 वर्षांनी स्विस संघ FIFA च्या उपांत्य फेरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 9:45 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून स्वित्झर्लंडनं इतिहास रचला आहे. उप-उपांत्यपूर्व फेरीच्या अंतिम सामन्यात स्वित्झर्लंडचा सामना कोलंबियाशी झाला. कॅनडाच्या व्हँकुव्हर इथं खेळला गेलेला हा सामना निर्धारित वेळेत 0-0 असा बरोबरीत होता. अतिरिक्त वेळेतही दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. त्यानंतर सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला, ज्यात स्वित्झर्लंडनं 4-3 नं विजय मिळवला.

पेनल्टी शूटआऊटचा थरार : पहिल्या शूटआऊटमध्ये स्वित्झर्लंड आणि कोलंबियानं गोल केला. दुसऱ्या शूटआऊटमध्ये स्वित्झर्लंडच्या जॅक अमाडोनीनं गोल केला, पण डेव्हिन्सन सांचेझची पेनल्टी क्रॉसबारला लागली. स्वित्झर्लंडच्या मॅन्युएल अकांजीनं तिसरी पेनल्टी चुकवली, ज्यामुळं स्कोअर 2-2 झाला. त्यानंतर कुचो हर्नांडेझची पेनल्टी स्विस गोलकीपर ग्रेगर कोबेलनं उत्कृष्टरित्या वाचवली. अखेरीस, रुबेन व्हार्गासनं निर्णायक पेनल्टीवर गोल करुन स्वित्झर्लंडला विजय मिळवून दिला.

72 वर्षांनंतर अंतिम आठ संघांमध्ये स्थान : स्विस फुटबॉल संघानं 1954 नंतर प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. 72 वर्षांपूर्वी त्यांनीच आयोजित केलेल्या स्पर्धेत हा संघ उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला होता. या विजयामुळं स्वित्झर्लंडनं आणखी एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. एकाच विश्वचषकात एकापेक्षा जास्त बाद फेरीचे सामने जिंकण्याची संघाची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी, स्विस संघानं विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सलग दोन बाद फेरीचे विजय कधीही मिळवले नव्हते.

उपांत्यपूर्व फेरीत अर्जेंटिनाशी सामना : उपांत्यपूर्व फेरीत स्वित्झर्लंडचा सामना विद्यमान विश्वविजेत्या अर्जेंटिनाशी होईल. उप-उपांत्यपूर्व फेरीत लिओनेल मेस्सीच्या संघानं इजिप्तला 3-2 नं पराभूत केलं. 78 व्या मिनिटापर्यंत 0-2 नं पिछाडीवर पडल्यानंतर अर्जेंटिनानं पुनरागमन करत सामना जिंकला. मात्र, पंचांनी अर्जेंटिनाच्या बाजूनं अनेक वादग्रस्त निर्णय दिले.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SWITZERLAND WON TWO
SWITZERLAND BEAT COLOMBIA
SWITZERLAND PENALTY SHOOTOUT
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