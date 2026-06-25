FIFA 2026 : स्वित्झर्लंड आणि कॅनडा 'राऊंड ऑफ-32' मध्ये; बॉस्नियानंही विजय मिळवत कायम ठेवलं आव्हान
व्हँकुव्हर इथं झालेल्या गट ब च्या अंतिम सामन्यांनंतर फिफा विश्वचषक 2026 च्या बाद फेरीचं चित्र अधिक स्पष्ट झालं आहे.
Published : June 25, 2026 at 9:38 AM IST
FIFA 2026 : व्हँकुव्हर इथं झालेल्या गट ब च्या अंतिम सामन्यांनंतर फिफा विश्वचषक 2026 च्या बाद फेरीचं चित्र अधिक स्पष्ट झालं आहे. स्वित्झर्लंडनं कॅनडाला 2-1 नं हरवून गटात अव्वल स्थान मिळवलं, तर बोस्निया-हर्झेगोविनानं सिएटलमध्ये कतारला 3-1 नं हरवून पुढील फेरीत पोहोचण्याच्या आपल्या आशा बळकट केल्या. तीन सामन्यांनंतर, स्वित्झर्लंडनं गट ब मध्ये सात गुणांसह पहिलं स्थान पटकावले, तर कॅनडा चार गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिला, ज्यामुळं दोन्ही संघांनी थेट 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. दुसरीकडे, बोस्निया चार गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर राहिला आणि सर्वोत्तम तिसऱ्या स्थानावरील संघांपैकी एक म्हणून पुढं जाण्याची आशा बाळगून आहे. कतार केवळ एका गुणासह चौथ्या स्थानावर राहिला आणि स्पर्धेतून बाहेर पडला.
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गट फेरी जिंकण्यासाठी स्वित्झर्लंडनं कॅनडाला हरवलं : व्हँकुव्हरमधील बीसी प्लेस स्टेडियमवर झालेल्या गट ब च्या अंतिम सामन्यात, स्वित्झर्लंडनं कॅनडाला 2-1 नं हरवून गटविजेतेपद पटकावलं. पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली आणि 45 मिनिटांचा हा सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला. कॅनडा आणि स्वित्झर्लंड या दोन्ही संघांनी संधी निर्माण केल्या, परंतु दोन्ही संघांना यश आले नाही. दुसरं सत्र सुरु होताच स्वित्झर्लंडनं सामन्याचं चित्र पालटलं. रुबेन वर्गासनं 46व्या मिनिटाला आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर, 57 व्या मिनिटाला, 20 वर्षीय योहान मझांबीनं आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत दुसरा गोल करून 2-0 अशी आघाडी घेतली. मझांबीनं संपूर्ण सामन्यात आपलं कौशल्य दाखवलं आणि तो स्विस आक्रमणाचा मुख्य आधारस्तंभ राहिला. कॅनडानं आपला आक्रमक खेळ कायम ठेवला आणि बदली खेळाडू प्रॉमिस डेव्हिडनं 76व्या मिनिटाला गोल करुन सामना रोमांचक बनवला. शेवटच्या मिनिटांमध्ये कॅनडानं बरोबरी साधण्यासाठी दबाव कायम ठेवला, परंतु स्विस बचावफळीनं त्यांना पुढील संधी मिळू दिल्या नाहीत. अखेरीस, स्वित्झर्लंडने 2-1 नं विजय मिळवून सात गुणांसह गट 'ब' मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. कॅनडा चार गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहून बाद फेरीसाठी पात्र ठरला.
A huge Swiss performance to take them top of Group B! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
बोस्नियानं कतारला हरवून बाद फेरीतील आशा कायम : सिएटल स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात, बोस्निया-हर्झेगोविनानं कतारला 3-1 नं हरवून स्पर्धेतील आपल्या आशा बळकट केल्या. पहिल्या हाफमध्ये बोस्नियानं आक्रमक सुरुवात केली आणि 29व्या मिनिटाला, 18 वर्षीय केरीम अलाजबेगोविचनं बॉक्सच्या बाहेरुन एक शानदार गोल करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. 34व्या मिनिटाला एडिन जेकोचा क्रॉस क्लिअर करण्याच्या प्रयत्नात कतारच्या सुलतान अल्ब्रेकनं चेंडू स्वतःच्याच गोलमध्ये वळवल्यामुळं बोस्नियाची आघाडी दुप्पट झाली. मात्र, कतारनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला आणि 42व्या मिनिटाला अनुभवी हसन अल्हायडोसनं गोल करुन स्कोअर 2-1 असा केला. पहिला हाफ याच स्कोअरवर संपला.
Victory for Bosnia and Herzegovina! 🇧🇦#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये, कतारनं बरोबरी साधण्यासाठी जोर लावला आणि काही चांगल्या संधी निर्माण केल्या, परंतु बोस्नियानं आपला संयम राखला. 80 व्या मिनिटाला, बदली खेळाडू एर्मिन महमिकच्या चेंडू वळवून मारलेल्या शॉटनं कतारच्या आशांवर पाणी फेरले. या गोलमुळं बोस्नियानं 3-1 असा निर्णायक विजय मिळवला. या विजयामुळं बोस्नियाला चार गुणही मिळाले, परंतु गोल फरक आणि इतर निकषांमुळं ते तिसऱ्या स्थानावरच राहिले. आता त्यांचं लक्ष इतर गटांच्या निकालांवर असेल, कारण सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकावरील संघांमध्ये सामील होऊन ते अंतिम 32 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करू शकतात.
गट बी ची स्थिती काय : स्वित्झर्लंडनं सात गुणांसह गट बी मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आणि थेट अंतिम 32 मध्ये प्रवेश केला. चार गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या कॅनडानं नॉकआऊट फेरी गाठली. बोस्निया-हर्झेगोविनानं आपला अंतिम सामना जिंकून आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत आणि आता ते सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकावरील संघांच्या यादीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. कतारचा प्रवास एका गुणावर संपला.
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