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स्वित्झर्लंडचा अल्जेरियावर सहज विजय; 'राऊंड ऑफ 16' साठी 13 संघ ठरले, तीन जागांसाठी 6 संघ शर्यतीत

3 जुलैपर्यंत, 16 संघांच्या फेरीसाठी 13 संघांनी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता, उर्वरित तीन संघ लवकरच निश्चित होतील.

FIFA 2026
स्वित्झर्लंडचा अल्जेरियावर सहज विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 12:33 PM IST

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FIFA 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 ची उत्सुकता आता चाहत्यांमध्ये वाढत आहे, कारण 32 संघांच्या फेरीचे सामने सुरु झाले आहेत. 3 जुलैपर्यंत, 16 संघांच्या फेरीसाठी 13 संघांनी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता, उर्वरित तीन संघ लवकरच निश्चित होतील. 3 जुलै रोजी खेळल्या गेलेल्या 32 संघांच्या फेरीच्या सामन्यांमध्ये, स्पेन आणि पोर्तुगालनं पुढील फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर स्वित्झर्लंडनं अल्जेरियाविरुद्ध 2-0 नं विजय मिळवून पुढील फेरीत आपलं स्थान निश्चित केले. त्यांचा पुढील सामना कोलंबिया आणि घाना यांच्यातील सामन्याच्या निकालावर अवलंबून असेल.

आतापर्यंत 13 संघ 16 संघांच्या फेरीसाठी पात्र : 32 संघांची फेरी जिंकून 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलेलं 13 संघ म्हणजे कॅनडा, मोरोक्को, पॅराग्वे, फ्रान्स, अमेरिका, बेल्जियम, पोर्तुगाल, स्पेन, ब्राझील, नॉर्वे, मेक्सिको, इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड. 16 संघांच्या फेरीत कॅनडाचा सामना मोरोक्कोशी होईल, तर फ्रान्स पॅराग्वेविरुद्ध खेळेल. यजमान अमेरिका 16 संघांच्या फेरीत बेल्जियमचा सामना करेल. पोर्तुगालचा सामना 2010 विश्वचषक विजेत्या स्पेनशी होईल, हा एक अत्यंत उत्सुकतेचा सामना आहे. मेक्सिकोचा सामना इंग्लंडशी होईल, तर स्वित्झर्लंडचा 16 संघांच्या फेरीतील प्रतिस्पर्धी अद्याप निश्चित झालेला नाही.

अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियावर असेल चाहत्यांचं लक्ष : विश्वचषकाच्या 16 संघांच्या फेरीसाठी तीन संघ अद्याप निश्चित व्हायचे आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त यांच्यातील सामना 3 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:30 वाजता खेळला जाईल. त्यानंतर 4 जुलै रोजी पहाटे 3:30 वाजता अर्जेंटिना आणि काबो वर्दे यांच्यात सामना होईल. या दोन सामन्यांचे विजेते 16 संघांच्या फेरीत प्रवेश करतील. 32व्या फेरीचा अंतिम सामना 4 जुलै रोजी सकाळी 7 वाजता भारतीय वेळेनुसार कोलंबिया आणि घाना यांच्यात खेळला जाईल. यातील विजेता संघ 16 व्या फेरीत स्वित्झर्लंडचा सामना करेल.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SWITZERLAND BEAT ALGERIA
ROUND OF 16 TOTAL 13 TEAMS
SWITZERLAND VS ALGERIA MATCH
FIFA 2026

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