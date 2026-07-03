ओयार्झाबालचे दोन गोल, स्पेनचा ऑस्ट्रियावर दणदणीत विजय; प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये स्थान निश्चित
फिफा विश्वचषक 2026 च्या 32 संघांच्या फेरीतील सामन्यात, विजेतेपदाचं दावेदार असलेल्या स्पेननं लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर ऑस्ट्रियावर 3-0 असा विजय नोंदवला.
Published : July 3, 2026 at 9:34 AM IST
Spain vs Austria : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 32 संघांच्या फेरीतील सामन्यात, विजेतेपदाचं दावेदार असलेल्या स्पेननं लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर ऑस्ट्रियावर 3-0 असा विजय नोंदवला. गतविजेत्या युरोपियन चॅम्पियन स्पेननं सुरुवातीपासूनच सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं. स्पेनच्या आक्रमक खेळासमोर ऑस्ट्रियन संघ हतबल दिसत होता. या दणदणीत विजयासह, संघानं 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
🇪🇸 Spain have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
स्पेनचा सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ : सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये, स्पेनचे स्टार खेळाडू, लॅमिन यामाल, ॲलेक्स बाएना आणि मार्क कुकुरेला यांनी सतत आक्रमणं करुन ऑस्ट्रियाच्या बचावाला खिंडार पाडलं. मात्र, ऑस्ट्रियाचा गोलकीपर अलेक्झांडर श्लागरनं पहिल्या अर्ध्या तासात काही उत्कृष्ट बचाव करुन स्पेनला रोखून धरलं. अखेरीस, 36व्या मिनिटाला, कुकुरेलानं जवळून दिलेल्या अचूक लो क्रॉसवर मिकेल ओयार्झाबालनं गोल करुन स्पेनला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.
🇪🇸 Next stop: Round of 16! #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ऑस्ट्रियानं पुनरागमनाची संधी गमावली : मध्यंतरानंतर लगेचच, ऑस्ट्रियाला बरोबरी साधण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली होती, जेव्हा सासा कलायड्झिकचा हेडर पोस्टच्या अगदी जवळून बाहेर गेला. ऑस्ट्रियानं ही संधी गमावली असतानाच 66व्या मिनिटाला स्पेननं आपली आघाडी दुप्पट केली. यावेळी, कुकुरेलानं या चालीची सुरुवात केली आणि बाएनाच्या पासनंतर, टोटेनहॅमचा फुल-बॅक पेड्रो पोरोनं एका जोरदार हेडरनं आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल करुन स्पेनला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.
Only five spots remain. Who's next? 🏆#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/KpvgFlpvsa— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ओयार्झाबालनं केला दुसरा गोल : सामन्याच्या अंतिम क्षणांमध्ये, मिकेल ओयार्झाबालनं सामन्यातील आपला दुसरा आणि संघाचा तिसरा गोल करुन ऑस्ट्रियाच्या पुनरागमनाच्या आशा पूर्णपणे संपुष्टात आणल्या. स्पेन आता डॅलसमध्ये होणाऱ्या प्री-क्वार्टर फायनल म्हणजेच राऊंड ऑफ 16 मध्ये पोर्तुगालशी सामना करेल.
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