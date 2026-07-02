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FIFA WC: 'राऊंड ऑफ 32' मध्ये आज स्पेन, पोर्तुगाल उतरणार मैदानात; स्वित्झर्लंडसमोर अल्जेरियाचं आव्हान

फिफा विश्वचषकाच्या 22 व्या दिवसाच्या वेळापत्रकानुसार, एकूण तीन सामने नियोजित आहेत, ज्यात स्पेन आणि ऑस्ट्रिया यांच्यातील सामना सर्वात लक्षवेधी असेल

FIFA World Cup Matches Today
'राऊंड ऑफ 32' मध्ये आज स्पेन, पोर्तुगाल उतरणार मैदानात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 4:00 PM IST

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FIFA World Cup Matches Today : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये 32 संघांच्या फेरीचे सामने सध्या सुरु असून, 10 संघांनी 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. सहा संघ अजून निश्चित व्हायचे आहेत. विश्वचषकाच्या 22 व्या दिवसाच्या वेळापत्रकानुसार, एकूण तीन सामने नियोजित आहेत, ज्यात स्पेन आणि ऑस्ट्रिया यांच्यातील सामना सर्वात लक्षवेधी असेल, त्यानंतर पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया यांच्यातील सामना होईल. तर तिसरा सामना स्वित्झर्लंड आणि अल्जेरिया यांच्यात खेळला जाईल.

स्पेन आपला फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल : गट 'एच' मध्ये असलेल्या स्पेनची आपल्या मोहिमेची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी आपला पहिला सामना अनिर्णित राखला. त्यानंतर स्पेननं आपले पुढील दोन सामने जिंकून 32 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केले. गट 'जे' मध्ये असलेल्या ऑस्ट्रियानं एक सामना जिंकला, एक अनिर्णित राखला आणि एक गमावला. त्यामुळं, ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी सोपी नसेल. स्पेन आणि ऑस्ट्रिया यांच्यातील 32 संघांच्या फेरीचा हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 3 जुलै रोजी मध्यरात्री 12:30 वाजता सुरु होईल.

पोर्तुगालसमोर क्रोएशियाविरुद्धचं तगडं आव्हान : राऊंड ऑफ 32 मध्ये पोर्तुगालचा सामना क्रोएशियाशी होणार असून, आता ख्रिस्तियानो रोनाल्डोवर सर्वात मोठी जबाबदारी असेल. पोर्तुगालनं गट टप्प्यात केवळ एक सामना जिंकला, तर इतर दोन सामने अनिर्णित राहिले. दुसरीकडे, क्रोएशियानं गट टप्प्यात दोन सामने जिंकले आणि एक गमावला. पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया यांच्यातील राऊंड ऑफ 32 चा सामना भारतीय वेळेनुसार 3 जुलै रोजी पहाटे 4:30 वाजता सुरु होईल.

स्वित्झर्लंड विरुद्ध अल्जेरिया सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष : राऊंड ऑफ 32 मध्ये स्वित्झर्लंडचा सामना अल्जेरियाशी होईल. दोन विजय आणि एका अनिर्णित सामन्यासह गट 'बी' मध्ये अव्वल स्थानी राहिलेल्या स्वित्झर्लंडला अल्जेरियाचं आव्हान थोडं सोपं जाईल, कारण अल्जेरिया गट 'जे' मध्ये तिसऱ्या स्थानी होता. दोन्ही संघांमधील हा सामना भारतीय वेळेनुसार 3 जुलै रोजी सकाळी 8:30 वाजता सुरु होईल.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SPAIN FACES AUSTRIA
PORTUGAL TO TAKE ON CROATIA
SWITZERLAND VS ALGERIA
FIFA 2026

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