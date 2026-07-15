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फ्रान्सला हरवत स्पेन दुसऱ्यांदा FIFA वर्ल्ड कप फायनलमध्ये; ओयार्झाबल-पोरोंचे निर्णायक गोल

फिफा विश्वचषक 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात स्पेननं फ्रान्सला 2-0 नं पराभूत करुन 16 वर्षांनंतर विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

FIFA World Cup 2026
फ्रान्सला हरवत स्पेन दुसऱ्यांदा FIFA वर्ल्ड कप फायनलमध्ये (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 9:43 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात स्पेननं फ्रान्सला 2-0 नं पराभूत करुन 16 वर्षांनंतर विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दक्षिण आफ्रिकेत 2010 साली पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकलेला स्पॅनिश संघ आता दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्यापासून केवळ एक पाऊल दूर आहे. डल्लास स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात स्पेननं सुरुवातीपासूनच शिस्त दाखवली आणि फ्रान्सच्या मजबूत आक्रमण फळीला मोकळेपणानं खेळण्याची संधीच दिली नाही. मिकेल ओयार्झाबालनं 22व्या मिनिटाला पेनल्टीवर स्पेनचा पहिला गोल केला, तर पेड्रो पोरोच्या 58व्या मिनिटाच्या शानदार गोलनं विजय जवळजवळ निश्चित केला. आता अंतिम फेरीत स्पेनचा सामना इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी होईल. विजेतेपदाचा सामना रविवारी न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

पेनल्टीमुळं स्पेनला आघाडी : सामन्याच्या सुरुवातीला फ्रान्सनं काही वेगवान हल्ले चढवले आणि किलियन एम्बाप्पेनं आपल्या वेगानं स्पॅनिश बचावाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्पेनला पहिली मोठी संधी मिळाली. 19 वर्षीय लॅमिन यामाल बॉक्सच्या आत चेंडूपर्यंत पोहोचला, जिथं फ्रेंच बचावपटू लुकास डिग्नेनं त्याच्यावर फाऊल केला. पंचांनी तात्काळ पेनल्टीचा इशारा दिला. 22व्या मिनिटाला, मिकेल ओयार्झाबालनं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन स्पेनला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. गोलरक्षक माईक मेनयाननं योग्य दिशेनं झेप घेतली, पण तो चेंडू अडवू शकला नाही.

पोरोनं आघाडी केली दुप्पट : पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेतल्यानंतर, स्पेननं दुसऱ्या हाफमध्येही आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. 58व्या मिनिटाला, डॅनी ओल्मोसोबतच्या एका शानदार वन-ऑन-वन ​​पासनंतर, पेड्रो पोरोनं उत्कृष्ट फिनिशिंग करत चेंडू गोलपोस्टच्या खालच्या कोपऱ्यात पाठवला आणि स्कोअर 2-0 असा केला. या गोलमुळं फ्रान्सवरील दबाव आणखी वाढला, तर दुसरीकडे स्पेननं आत्मविश्वासानं सामन्यावर नियंत्रण कायम ठेवलं.

फ्रान्सचा प्रयत्न अयशस्वी : दोन गोलनं मागे पडल्यानंतर, फ्रान्सच्या प्रशिक्षकानं डेझायर डोए आणि रायन चेर्की यांना मैदानात उतरवून आक्रमण मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. किलियन एम्बाप्पेनंही स्पॅनिश बचाव भेदण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण गोलरक्षक उनाई सिमॉननं उत्कृष्ट कामगिरी केली. दरम्यान, बचावपटू मार्क कुकुरेलानंही एका शानदार टॅकलनं एम्बाप्पेची एक धोकादायक चाल रोखली. स्पेनच्या संघटित बचावानं आणि शिस्तबद्ध खेळानं संपूर्ण सामन्यात फ्रान्सला एकही गोल करू दिला नाही.

स्पेनचं अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित : अंतिम शिट्टी वाजताच स्पॅनिश खेळाडू आणि समर्थकांमध्ये जल्लोष उसळला, तर फ्रेंच संघ मात्र निराश दिसत होता. या विजयासह, स्पेन फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. दुसरीकडे, फ्रान्स आता तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना खेळेल.

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