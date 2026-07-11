शेवटच्या मिनिटांत स्पेननं मारली बाजी, उपांत्यपूर्व सामन्यात बेल्जियमचा पराभव; आता फ्रान्सविरुद्ध भिडणार
फिफा विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात स्पेननं बेल्जियमला 2-1 नं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 11, 2026 at 9:18 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात स्पेननं बेल्जियमला 2-1 नं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक सामन्यात स्पेनकडून फॅबियन रुईझ आणि मिकेल मेरिनो यांनी गोल केले, तर बेल्जियमकडून चार्ल्स डी केटेलेअरनं एकमेव गोल केला. आता स्पेनचा सामना उपांत्य फेरीत गतविजेत्या फ्रान्सशी होईल, जो डल्लास स्टेडियमवर खेळला जाईल.
🇪🇸 Spain have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
फॅबियन रुईझनं सुरुवातीला मिळवून दिली आघाडी : स्पेनचे प्रशिक्षक लुईस डी ला फुएंते यांनी पेद्रीच्या जागी फबियन रुईजला सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंमध्ये स्थान देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. त्यांचा निर्णय योग्य ठरला. सामन्याच्या 30 व्या मिनिटाला, बेल्जियमचा गोलरक्षक थिबॉ कोर्तुआनं डॅनी ओल्मोचा पहिला शॉट अडवला, पण रिबाउंडवर फॅबियन रुईझनं शानदार गोल करुन स्पेनला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर युवा स्टार लॅमिन यामालनं एक उत्तम संधी निर्माण केली, पण त्याचा शॉट पोस्टच्या अगदी जवळून बाहेर गेला.
Spain grab a late goal to secure their place in the Semi-final! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
डी केटेलेअरनं करुन दिलं बेल्जियमला पुनरागमन : पहिला हाफ संपण्यापूर्वी बेल्जियमनं शानदार प्रत्युत्तर दिलं. केविन डी ब्रुयननं टिमोथी कॅस्टाग्नेला एक उत्कृष्ट थ्रू पास दिला. कॅस्टाग्नेच्या अचूक क्रॉसवर चार्ल्स डी केटेलेअरनं 41व्या मिनिटाला हेडरद्वारे गोल करुन सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. पहिला हाफ याच स्कोअरवर संपला.
मेरिनोनं 88व्या मिनिटाला केला विजय निश्चित : दुसऱ्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या, पण निर्णायक क्षण 88व्या मिनिटाला आला. बेल्जियमचा अनुभवी गोलकीपर थिबॉ कोर्तुआ 71व्या मिनिटाला जखमी झाला. त्याचा बदली खेळाडू, साने लॅमेन्स, पाऊ क्वेबेर्सीच्या लांबून मारलेल्या शॉटवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवू शकला नाही. नुकताच मैदानात उतरलेल्या मिकेल मेरिनोनं रिबाउंडवर एक जोरदार शॉट मारुन चेंडू जाळ्यात टाकला आणि स्पेनला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. अंतिम शिट्टी वाजेपर्यंत बेल्जियमला बरोबरी साधता आली नाही आणि या विजयासह स्पेननं उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं.
फ्रान्सविरुद्ध होणार सामना : या विजयामुळं स्पेननं 2026 विश्वचषकाच्या अंतिम चार संघांमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना फ्रान्सशी होईल. युरोपमधील या दोन बलाढ्य संघांमधील हा सामना स्पर्धेतील सर्वात मोठ्या लढतींपैकी एक मानला जातो.
सामन्यात कोणते विक्रम नोंदवले गेले? :
- बेल्जियमच्या चार्ल्स डी केटेलेअरनं स्पेनचा गोलरक्षक युनाई सायमनचा सलग 560 मिनिटं एकही गोल न स्वीकारण्याचा विक्रम मोडला.
- असं करुन, सायमननं 1990 च्या विश्वचषकात इटलीच्या वॉल्टर झेंगानं नोंदवलेला 517 मिनिटांचा विक्रम मागे टाकला.
- स्पेननं आपला सलग 36 वा सामना अपराजित राहून पूर्ण केला. या विजयानं अर्जेंटिनाच्या 2019-2022 मधील 36 सामन्यांच्या अपराजित मालिकेची बरोबरी केली. आता केवळ इटलीची 37 सामन्यांची अपराजित मालिका त्यांच्या पुढे आहे.
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