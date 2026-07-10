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सेमीफायनलच्या तिकिटासाठी अपराजित स्पेन-बेल्जियम भिडणार; 18 वर्षीय लामिन यामालवर असेल नजर

फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनचा सामना बेल्जियमशी होईल. या स्पर्धेत दोन्ही संघांनी एकही सामना गमावलेला नाही.

FIFA World Cup 2026
सेमीफायनलच्या तिकिटासाठी अपराजित स्पेन-बेल्जियम भिडणार (AP Photo and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 3:05 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनचा सामना बेल्जियमशी होईल. या स्पर्धेत दोन्ही संघांनी एकही सामना गमावलेला नाही. स्पेनविरुद्ध कोणत्याही संघानं एकही गोल केलेला नाही. हा सामना आज रात्री 12:30 वाजता लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर खेळला जाईल. विश्वचषकात हे दोन संघ तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येतील. सर्वांचं लक्ष स्पेनच्या 18 वर्षीय लामिन यामालवर असेल, ज्यानं या स्पर्धेत एक गोल केला आहे.

स्पेन आणि बेल्जियम यांच्यात विश्वचषकातील तिसरा सामना : स्पेन आणि बेल्जियम यांच्यात 22 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले असून, त्यात स्पेनचं वर्चस्व राहिलं आहे. स्पेननं यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत, तर बेल्जियमनं पाच सामने जिंकले आहेत. पाच सामने अनिर्णित राहिले आहेत. फिफा विश्वचषकात हे दोन संघ तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येतील. यापूर्वी, 1986 च्या विश्वचषकात बेल्जियमनं पेनल्टी शूटआऊटमध्ये स्पेनला 5-4 नं हरवलं होतं. 1990 मध्ये स्पेननं 2-1 नं विजय मिळवला होता.

स्पेननं जिंकले चार सामने : स्पेननं आपल्या पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. गट फेरीत, स्पेननं सौदी अरेबियाला 4-0 आणि उरुग्वेला 1-0 नं पराभूत केलं. काबो वर्देविरुद्धचा त्यांचा सामना 0-0 असा बरोबरीत सुटला. 32 संघांच्या फेरीत, संघानं ऑस्ट्रियाचा सामना केला आणि 3-0 नं विजय मिळवला. त्यानंतर, 16 संघांच्या फेरीत, त्यांनी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगालला 1-0 नं पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.

बेल्जियमनंही आतापर्यंत गमावलेला नाही एकही सामना : या विश्वचषकात बेल्जियमनंही एकही सामना गमावलेला नाही. संघानं 5 सामन्यांमध्ये 3 विजय आणि 2 बरोबरी नोंदवल्या आहेत. गट फेरीत, संघानं न्यूझीलंडला 5-1 नं पराभूत केलं, इराणसोबत 0-0 आणि इजिप्तसोबत 1-1 अशी बरोबरी साधली. 32 संघांच्या फेरीत, बेल्जियमनं सेनेगलचा सामना केला आणि 3-2 असा रोमांचक विजय मिळवला. त्यानंतर, 16 संघांच्या फेरीत त्यांनी यजमान अमेरिकेला 4-1 नं पराभूत करून अंतिम आठ संघांमध्ये प्रवेश केला.

बेल्जियमच्या मिडफिल्डविरुद्ध यामाल : स्पेनला अपेक्षा असेल की त्यांचा युवा स्टार विंगर लॅमिन यामाल आक्रमक खेळेल. बेल्जियमचा बचाव भेदण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल. या स्पर्धेत आतापर्यंत त्याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. दुसरीकडे, बेल्जियम स्पेनविरुद्ध गोल करण्याच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्टार मिडफिल्डर केविन डी ब्रुयन आणि स्ट्रायकर रोमेलू लुकाकू यांच्यावर अवलंबून असेल. मात्र, या सामन्यात स्पेनचंच पारडं जड असण्याची शक्यता आहे.

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