युवा लॅमिन यामालचा विश्वचषकातील पहिला गोल; स्पेनचा सौदी अरेबियाविरुद्ध एकतर्फा विजय
युरोपियन चॅम्पियन स्पेननं सौदी अरेबियाला 4-0 नं पराभूत करुन फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये केवळ आपला पहिला विजय नोंदवला.
Published : June 22, 2026 at 9:16 AM IST
Spain vs Saudi Arabia : युरोपियन चॅम्पियन स्पेननं सौदी अरेबियाला 4-0 नं पराभूत करुन फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये केवळ आपला पहिला विजयच नोंदवला नाही, तर स्पर्धेच्या 96 वर्षांच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व इतिहास रचला. युवा स्टार लॅमिन यामालच्या गोलमुळं, स्पेन हा फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील असा पहिला संघ ठरला, ज्याचे दोन गोल करणारे खेळाडू 18 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाचे आहेत.
Spain pick up their first win at the #FIFAWorldCup 🇪🇸✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
यामालनं मेस्सीला टाकलं मागे : अटलांटा इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, 18 वर्षीय लॅमिन यामालनं 10व्या मिनिटाला स्पेनला आघाडी मिळवून दिली. हा त्याच्या कारकिर्दीतील पहिला फिफा विश्वचषक गोल होता आणि त्यानं त्याचा पहिला विश्वचषक सामना संस्मरणीय बनवला. यामालच्या गोलनंतर स्पेननं मागे वळून पाहिलं नाही आणि सौदी अरेबियावर 4-0 असा विजय नोंदवला. मिकेल ओयार्झाबालनं 21व्या आणि 25व्या मिनिटाला स्पेनसाठी सलग गोल करुन पहिल्या हाफच्या अखेरीस संघाला 3-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या हाफमध्ये सौदी अरेबियाच्या एका आत्मघाती गोलमुळं स्पेनच्या विजयाचं अंतर 4-0 पर्यंत वाढलं.
यामाल आठवा तरुण खेळाडू : वयाच्या 18 वर्षे, 11 महिने आणि 8 दिवसांनी गोल करुन, लामिन यामाल फिफा विश्वचषक इतिहासातील आठवा सर्वात तरुण गोल करणारा खेळाडू ठरला. त्यानं लिओनेल मेस्सीला मागे टाकलं, ज्यानं 2006 च्या विश्वचषकात वयाच्या 18 वर्षे, 11 महिने आणि 23 दिवसांनी गोल केला होता. यामाल स्पेनचा दुसरा सर्वात तरुण विश्वचषक गोल करणारा खेळाडू ठरला, त्याच्यापेक्षा फक्त त्याचा सहकारी गावी पुढं आहे, ज्यानं 2022 च्या विश्वचषकात वयाच्या 18 वर्षे, 3 महिने आणि 18 दिवसांनी गोल केला होता.
Lamine Yamal scores his first World Cup goal 🇪🇸💫#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zb8u2y6NEK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
स्पेननं केला एक अनोखा विक्रम : यामाल आणि गावी यांनी आता विश्वचषकात वयाच्या 18 व्या वर्षी किंवा त्याहून कमी वयात गोल केले आहेत. यासह, स्पेन स्पर्धेच्या इतिहासातील पहिला संघ ठरला आहे, ज्याच्या दोन वेगवेगळ्या खेळाडूंनी विश्वचषकात 18 वर्षांखालील वयात गोल केले आहेत. स्पेननं ब्राझीलच्या पंक्तीत स्थान मिळवले आहे, आणि अशा निवडक संघांच्या गटात सामील झाला आहे ज्यांच्या एकापेक्षा जास्त किशोरवयीन खेळाडूंनी विश्वचषकात गोल केले आहेत. मात्र, सर्वाधिक तीन गोलांचा विक्रम ब्राझीलच्या नावावर आहे.
सर्वात तरुण युरोपियन खेळाडू : यामल फिफा विश्वचषक सामन्यातील पहिला गोल करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याच्यापेक्षा पुढे फक्त पेले आहेत, ज्यांनी 1958 मध्ये वयाच्या 17 वर्षे आणि 7 महिन्यांत हा पराक्रम केला होता. इतकंच नाही, तर यामल युरो कप आणि फिफा विश्वचषक या दोन्ही स्पर्धांमध्ये गोल करणारा सर्वात तरुण युरोपियन खेळाडू ठरला.
गावीनंही केला विक्रम : 22 वर्षीय गावी या सामन्यात बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला, पण त्यानं आणखी एक महत्त्वपूर्ण विक्रमही प्रस्थापित केला. वयाच्या 22 वर्षांपूर्वी दोन फिफा विश्वचषकांमध्ये खेळलेल्या खेळाडूंच्या निवडक गटात तो सामील झाला. या यादीत पेले, नॉर्मन व्हाईटसाईड, रिगोबर्ट साँग, सॅलोमन ओलेम्बे आणि सॅम्युअल इटो यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.
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