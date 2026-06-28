FIFA विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका-कॅनडा पहिल्यांदाच भिडणार; पराभूत संघ होणार स्पर्धेबाहेर!
फिफा विश्वचषक 2026 चे बाद फेरीचे सामने आज रात्री सुरु होतील. 32 संघांच्या फेरीत सोळा सामने खेळले जातील.
Published : June 28, 2026 at 4:55 PM IST
South Africa vs Canada : फिफा विश्वचषक 2026 चे बाद फेरीचे सामने आज रात्री सुरु होतील. 32 संघांच्या फेरीत सोळा सामने खेळले जातील. पहिला सामना दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडा यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर रात्री 12:30 वाजता खेळला जाईल. दक्षिण आफ्रिकेनं तीन सामन्यांतून चार गुण मिळवून गट 'अ' मध्ये दुसरं स्थान पटकावलं आहे. तर कॅनडानंही तीन सामन्यांतून चार गुण मिळवून गट 'ब' मध्ये दुसरं स्थान पटकावलं आहे. आता, दोन्ही संघांपैकी एका संघाचा पराभव झाल्यास तो स्पर्धेतील शेवटचा सामना ठरेल.
The Round of 32 is ready to begin 🇿🇦🇨🇦#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
विश्वचषकात प्रथमच दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा सामना : फिफा विश्वचषकात या दोन संघांमधील हा पहिलाच सामना असेल. त्यांच्यातील एकमेव आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना 2007 मध्ये झाला होता, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 2-0 नं विजय मिळवला होता.
दक्षिण आफ्रिकेची बाद फेरीतील मजल : गट फेरीतील दक्षिण आफ्रिकेची कामगिरी संमिश्र होती. संघाला आपल्या पहिल्या सामन्यात मेक्सिकोकडून 2-0 असा पराभव पत्करावा लागला. दुसऱ्या सामन्यात, संघानं झेकियाविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली. बाद फेरीत पोहोचण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला शेवटचा सामना जिंकणं आवश्यक होतं. या सामन्यात संघानं दक्षिण कोरियाला 1-0 नं हरवून 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला.
Round of 32 action kicks off here 🤩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
मागील सामन्यात कॅनडानं मिळवला मोठा विजय : कॅनडानं आपल्या गट फेरीतील मोहिमेची सुरुवात बोस्नियाविरुद्ध 1-1 अशा बरोबरीने केली. दुसऱ्या सामन्यात स्वित्झर्लंडनं कॅनडाला 2-1 नं हरवले. मात्र, अंतिम सामन्यात संघानं कतारला 6-0 अशा मोठ्या फरकानं हरवून बाद फेरी गाठली. दक्षिण आफ्रिका कर्णधार आणि गोलरक्षक रॉनवेन विल्यम्सच्या भक्कम बचावावर अवलंबून असेल. फॉरवर्ड जोनाथन डेव्हिड हा कॅनडाचा सर्वात भरवशाचा खेळाडू असेल. डेव्हिडनं या स्पर्धेत आतापर्यंत तीन गोल केले आहेत.
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