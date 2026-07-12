FIFA मध्ये सेमीफायनलचे चारही संघ ठरले; कोण मारणार बाजी?
फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीतील शेवटचे दोन सामने 12 जुलै रोजी खेळले गेले, यानंतर सेमीफायनलचे चारही संघ ठरले आहेत.
Published : July 12, 2026 at 5:19 PM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीतील शेवटचे दोन सामने 12 जुलै रोजी खेळले गेले, ज्यात इंग्लंडनं नॉर्वेवर 2-1 नं विजय मिळवून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. त्यानंतर गतविजेत्यांनी अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील अंतिम उपांत्यपूर्व सामन्यात 3-1 नं विजय मिळवून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान पक्कं केलं. यासह, फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरलेले चार संघ निश्चित झाले आहेत. पहिला उपांत्य सामना 15 जुलै रोजी फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यात, तर दुसरा उपांत्य सामना 16 जुलै रोजी अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला जाईल.
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
फ्रान्सच्या तुलनेत स्पेनचं पारडं जड : पहिला उपांत्य फेरीचा सामना 15 जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) मध्यरात्री 12:30 वाजता स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील आतापर्यंतच्या कामगिरीचा विचार करता, स्पेनचं पारडं जड आहे. स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यात आतापर्यंत एकूण 38 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात स्पेननं 18, तर फ्रान्सनं केवळ 13 सामने जिंकले आहेत आणि सात सामने अनिर्णित राहिले आहेत. फिफा विश्वचषकात हे दोन्ही संघ एकदा 2016 मध्ये 16 संघांच्या फेरीत आमनेसामने आले होते. हा सामना फ्रान्सनं 3-1 नं जिंकला होता.
Quarter-final results 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PtGDNXJYHV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
इंग्लंडसमोर गतविजेत्या अर्जेंटिनाचं आव्हान : गतविजेत्या अर्जेंटिनानं उपांत्यपूर्व फेरीतील आपल्या प्रभावी कामगिरीच्या जोरावर उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे, जिथं त्यांचा सामना इंग्लंडशी होईल. या दोन संघांमधील सामना 16 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 वाजता अटलांटा स्टेडियमवर खेळला जाईल. इंग्लंडनं 1966 चा विश्वचषक अंतिम सामन्यात पश्चिम जर्मनीला 4-2 नं हरवून जिंकला होता. तेव्हापासून ते केवळ तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. 1990 मध्ये, ते उपांत्य फेरीत जर्मनीकडून 1-1 नं हरलं होतं, तर 2018 मध्ये, उपांत्य फेरीत क्रोएशियाकडून 2-1 नं पराभूत झालं होतं. अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील विश्वचषकातील आमनेसामनेच्या सामन्यांचा विचार केल्यास, या दोन संघांमध्ये आतापर्यंत पाच सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी इंग्लंडनं तीन आणि अर्जेंटिनाने दोन सामने जिंकले आहेत.
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