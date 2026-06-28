ETV Bharat / sports

FIFA मध्ये आजपासून रंगणार नॉकआउटचा थरार! कोणत्या संघांमध्ये कधी होणार सामने? वाचा सविस्तर

फिफा विश्वचषक 2026 बद्दलची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये शिगेला पोहोचली आहे. लीग टप्प्यात अनेक चुरशीचे सामने झाले आणि आता हा प्रवास 32 संघांच्या फेरीपर्यंत पोहोचला आहे.

FIFA Round of 32
FIFA मध्ये आजपासून रंगणार नॉकआउटचा थरार (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA Round of 32 : फिफा विश्वचषक 2026 बद्दलची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये शिगेला पोहोचली आहे. लीग टप्प्यात अनेक चुरशीचे सामने झाले आणि आता हा प्रवास 32 संघांच्या फेरीपर्यंत पोहोचला आहे. येथून बाद फेरीचे सामने सुरु होतील. याचा अर्थ प्रत्येक सामना 'करा किंवा मरा' असा असेल. पराभूत संघाचा प्रवास तिथंच संपेल, तर विजयी संघ उप-उपांत्यपूर्व फेरीत खेळतील. त्यामुळं, फुटबॉल चाहत्यांना येत्या काही दिवसांत अनेक मोठे अनपेक्षित निकाल आणि थरारक सामने पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. उप-उपांत्यपूर्व फेरी, म्हणजेच 16 संघांच्या फेरीनंतर, उपांत्यपूर्व फेरी, उपांत्य फेरी आणि 19 जुलै रोजी अंतिम सामना होईल.

विश्वचषकाचं नवीन स्वरुप काय : 48 संघांना 12 गटांमध्ये (A ते L) विभागण्यात आलं होतं. प्रत्येक गटात चार संघ होते आणि प्रत्येक संघानं तीन सामने खेळले. गट फेरीनंतर, एकूण 32 संघ पुढील फेरीत पोहोचले. या 32 संघांची निवड खालीलप्रमाणे करण्यात आली:

  • 12 गट विजेते
  • 12 गट उपविजेते
  • 8 सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकावरील संघ

याचा अर्थ असा की, तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्व 12 संघ पुढील फेरीत जाऊ शकले नाहीत. यापैकी केवळ आठ संघांनी आपलं स्थान निश्चित केलं, तर तिसऱ्या क्रमांकावरील चार संघ बाद झाले. तिसऱ्या क्रमांकावर राहून 'राऊंड ऑफ 32' साठी पात्र ठरलेले संघ म्हणजे, बोस्निया-हर्जेगोविना, पॅराग्वे, इक्वेडोर, स्वीडन, सेनेगल, अल्जेरिया, डीआर काँगो आणि घाना.

राऊंड ऑफ 32 मध्ये पोहोचलेले 32 संघ :

दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा, ब्राझील, जपान, जर्मनी, पॅराग्वे, नेदरलँड्स, मोरोक्को, आयव्हरी कोस्ट, नॉर्वे, फ्रान्स, स्वीडन, मेक्सिको, इक्वेडोर, इंग्लंड, डीआर काँगो, बेल्जियम, सेनेगल, अमेरिका, बोस्निया आणि हर्झेगोविना, पोर्तुगाल, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, अर्जेंटिना, केप व्हर्डे, कोलंबिया, घाना, स्पेन, स्वित्झर्लंड, अल्जेरिया आणि ऑस्ट्रिया

राऊंड ऑफ 32 फेरीचं वेळापत्रक :

दिनांक सामना वेळ (भारतीय वेळेनुसार) ठिकण
29 जूनदक्षिण अफ्रीका विरुद्ध कॅनाडा12:30 AMइंगलवुड
29 जूनब्राजील विरुद्ध जापान10:30 PMह्यूस्टन
30 जूनजर्मनी विरुद्ध पॅराग्वे2:00 AMफॉक्सबोरो
30 जूननीदरलँड जुलै मोरक्को6:30 AMमेक्सिको सिटी
30 जूनआइव्हरी कोस्ट विरुद्ध नॉर्वे10:30 PMअर्लिंगटन
1 जुलैफ्रांस विरुद्ध स्वीडन2:30 AMईस्ट रदरफोर्ड
1 जुलैमेक्सिको विरुद्ध इक्वेडोर6:30 AMमेक्सिको
1 जुलैइंग्लंड विरुद्ध डीआर कांगो9:30 PMअटलांटा
2 जुलैबेल्जियम विरुद्ध सेनेगल1:30 AMसिएटल
2 जुलैअमेरिका विरुद्ध बोस्निया-हर्जेगोविना5:30 AMसेंटा क्लारा
3 जुलैस्पेन विरुद्ध ऑस्ट्रिया12:30 AMइंगलवुड
3 जुलैपुर्तगाल विरुद्ध क्रोएशिया4:30 AMकॅनाडा
3 जुलैस्विट्जरलँड विरुद्ध अल्जीरिया8:30 AMकॅनाडा
3 जुलैऑस्ट्रेलिया विरुद्ध मिस्र11:30 PMअर्लिंगटन
4 जुलैअर्जेंटीना विरुद्ध केप व्हर्डे3:30 AMमियामी
4 जुलैकोलंबिया विरुद्ध घाना7:00 AMकॅनसस सिटी

कोणते संघ पहिल्याच फेरीत बाहेर पडले? :

हैती, तुर्की, ट्युनिशिया, जॉर्डन, पनामा, कतार, झेकिया, क्युरासाओ, न्यूझीलंड, उरुग्वे, सौदी अरेबिया, इराक, उझबेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, स्कॉटलंड आणि इराण

अनेक सामने होणार चुरशीचे : 32 संघांच्या फेरीत अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. ब्राझीलचा सामना आशियाई चॅम्पियन जपानशी होईल, तर युरोपियन दिग्गज नेदरलँड्सचा सामना बलाढ्य मोरोक्कोशी होईल. सर्वाधिक अपेक्षित सामन्यांपैकी एक म्हणजे पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया यांच्यातील सामना. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या संघाचा सामना लुका मॉड्रिकच्या अनुभवी क्रोएशियन संघाशी होईल. गटविजेता कोलंबियाचा सामना घानाशी होईल, तर इंग्लंडचा सामना डीआर काँगोशी होईल, जो पहिल्यांदाच बाद फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. अर्जेंटिनाचा सामना केप व्हर्डीशी होईल. कागदावर अर्जेंटिना मजबूत दिसत असला तरी, केप व्हर्डीनं गट फेरीतील आपल्या प्रभावी कामगिरीनं सर्वांना प्रभावित केलं आहे.

संपूर्ण नॉकआउट फेरीचं वेळापत्रक :

  • राऊंड ऑफ 32 : 28 जून ते 3 जुलै
  • राऊंड ऑफ 16 : 4 ते 7 जुलै
  • उपांत्यपूर्व फेरी : 9 ते 11 जुलै
  • उपांत्य फेरी : 14 आणि 15 जुलै
  • तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना : 18 जुलै
  • अंतिम सामना : 19 जुलै

हेही वाचा :

  1. इंग्लंडचा एकहाती विजय, गतविजेत्या कीवींचं विश्वचषकातून 'पॅकअप'; पराभवानंतरही वेस्ट इंडिजची लागली लॉटरी
  2. बेलिंगहॅम आणि हॅरी केन यांचे 5 मिनिटांत दोन गोल; इंग्लंडनं उडवला पनामाचा धुव्वा
  3. निर्णायक सामन्यात क्रोएशियानं घानाला हरवलं; 'राऊंड ऑफ 32' मध्ये स्थान निश्चित

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ROUND OF 32 QUALIFIED TEAMS
ROUND OF 32 FULL SCHEDULE
FIFA ROUND OF 32 MATCHES
FIFA 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.