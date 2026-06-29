ETV Bharat / sports

FIFA विश्वचषकात 'राऊंड ऑफ 32' मध्ये सहा संघ उतरणार मैदानात; 5 वेळच्या विजेत्या ब्राझीलसमोर जपानचं आव्हान

फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 मध्ये आज पाच वेळचा चॅम्पियन ब्राझीलचा सामना जपानशी होईल.

FIFA Today's Matches
FIFA विश्वचषकात 'राऊंड ऑफ 32' मध्ये सहा संघ उतरणार मैदानात (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA Today's Matches : फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 मध्ये आज पाच वेळचा चॅम्पियन ब्राझीलचा सामना जपानशी होईल. या दोन संघांमधील 14 सामन्यांपैकी ब्राझीलनं 11 वेळा विजय मिळवला आहे, तर जपाननं फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे. हा सामना आज रात्री 10:30 वाजता ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. आणखी दोन सामनेही खेळले जातील. जर्मनी आणि पॅराग्वे यांच्यात बॉस्टन स्टेडियमवर पहाटे 2 वाजता सामना होईल. तर नेदरलँड्स आणि मोरोक्को यांच्यातील तिसरा सामना मॉन्टेरी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6:30 वाजता सुरू होईल. हे दोन्ही सामने 30 जून रोजी खेळले जातील.

ब्राझीलनं जपानला 11 वेळा केलं पराभूत : या दोन संघांमध्ये आतापर्यंत 14 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. यापैकी ब्राझीलनं 11 सामने जिंकले आहेत, तर जपाननं फक्त एक सामना जिंकला असून दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. फिफा विश्वचषकातील हा त्यांचा दुसरा सामना असेल. यापूर्वी 2006 च्या विश्वचषकात ते एकमेकांसमोर आले होते. तो सामना ब्राझीलनं 4-1 नं जिंकला होता. ब्राझीलला त्यांचा स्टार फॉरवर्ड विनिसियस ज्युनियरकडून गोलची अपेक्षा असेल, तर जपानला विंगर ताकेफुसा कुबोच्या माध्यमातून अनपेक्षित विजयाची आशा असेल.

गट टप्प्यातील दोन्ही संघांची कामगिरी : ब्राझीलनं दोन विजय आणि एका बरोबरीसह गट टप्प्यात 7 गुण मिळवले. त्यांनी गट 'सी' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. ब्राझीलनं पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोसोबत 1-1 अशी बरोबरी साधली, तर दुसऱ्या सामन्यात हैतीला आणि तिसऱ्या सामन्यात स्कॉटलंडला 3-0 अशा फरकानं पराभूत केलं. जपानदेखील गट टप्प्यात अपराजित राहिला. त्यांनी गट 'एफ' मध्ये एक विजय आणि दोन बरोबरीसह 5 गुण मिळवले. जपाननं नेदरलँड्ससोबत 2-2 आणि स्वीडनसोबत 1-1 अशी बरोबरी साधली. त्यांनी शेवटच्या सामन्यात ट्युनिशियाला 4-0 नं पराभूत केलं.

जर्मनी आणि पॅराग्वे यांच्यात विश्वचषकातील दुसरा सामना : दोन्ही देशांमध्ये आतापर्यंत दोन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात जर्मनीनं एक सामना जिंकला आणि एक बरोबरीत सुटला. फिफा विश्वचषकात हे दोन संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येणार आहेत. यापूर्वी, 2002 च्या विश्वचषकात जर्मनीनं पॅराग्वेला 1-0 नं पराभूत केलं होतं. हा सामना देखील नॉकआऊट फेरीत खेळला गेला. जर्मनीला युवा मिडफिल्डर जमाल मुसियालाकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. पॅराग्वेचा सर्वात अनुभवी बचावपटू आणि कर्णधार, गुस्तावो गोमेझ, जर्मन आक्रमणाला रोखण्याचा प्रयत्न करेल.

गट फेरीतील दोन्ही संघांची कामगिरी : जर्मनीनं 2 विजय आणि 1 बरोबरीसह 6 गुण मिळवून गट 'इ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. जर्मनीनं कुराकाओ आणि आयव्हरी कोस्टला हरवलं, त्यानंतर इक्वेडोरकडून 2-1 नं पराभव पत्करला. दुसरीकडे, पॅराग्वेनं गट 'ड' मध्ये तिसरं स्थान मिळवून नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवली. त्यांनी 1 विजय, 1 पराभव आणि 1 बरोबरीसह 4 गुण मिळवले होते. ते त्यांच्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेकडून 4-1 नं हरले, त्यानंतर ऑस्ट्रेलियासोबत 0-0 नं बरोबरी साधली आणि मग त्यांच्या अंतिम सामन्यात तुर्कीला 1-0 नं हरवलं.

नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को सामना : दोन्ही देशांमध्ये तीन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी नेदरलँड्सनं दोन सामने जिंकले आहेत, तर मोरोक्कोनं एक सामना जिंकला आहे. फिफा विश्वचषकात हे दोन संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. 1994 च्या विश्वचषकात नेदरलँड्सनं मोरोक्कोला 2-1 नं पराभूत केलं होतं. नेदरलँड्सचा संघ सध्या फॉर्मात असलेल्या फॉरवर्ड कोडी ग्याक्पोवर अवलंबून असेल, तर मोरोक्को आपल्या जागतिक दर्जाच्या राईट-बॅक अश्रफ हकिमीकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करेल.

गट फेरीतील दोन्ही संघांची कामगिरी : नेदरलँड्सनं दोन विजय आणि एका बरोबरीसह एकूण सात गुण मिळवून गट 'एफ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. संघानं आपल्या पहिल्या सामन्यात जपानसोबत 2-2 अशी बरोबरी साधली, त्यानंतर स्वीडन आणि ट्युनिशियावर विजय मिळवला. मोरोक्कोनं गट 'सी' मध्ये दोन विजय आणि एका बरोबरीसह सात गुण मिळवून दुसरं स्थान पटकावलं. संघानं आपल्या पहिल्या सामन्यात बलाढ्य ब्राझीलसोबत 1-1 अशी बरोबरी साधली, त्यानंतर स्कॉटलंडवर 1-0 आणि हैतीवर 4-2 असा विजय मिळवला.

हेही वाचा :

  1. दोन जेतेपद मात्र तीनवेळा सुपडा साफ; गौतमच्या काळात भारतीय संघाच्या कामगिरीचा आलेख 'गंभीर'रित्या घसरला
  2. Explainer: 48 देशांच्या विश्वचषकातून फिफा करतोय सुमारे ₹1,22,734 कोटींची उलाढाल; काय आहे अर्थकारण?
  3. कॅरोबियन संघाकडून 'लंकादहन'! भारतीय संघाला न खेळताच मोठा फायदा

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
BRAZIL VS JAPAN
GERMANY VS PARAGUAY
NETHERLANDS VS MOROCCO
FIFA 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.