FIFA विश्वचषकात आजपासून 'राऊंड ऑफ 16' थरार; पाहा वेळापत्रक
फिफा विश्वचषक 2026 चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. 32 संघांच्या बाद फेरीचे सामने पूर्ण झाल्यामुळं, आता अंतिम 16 संघांच्या फेरीचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे.
Published : July 4, 2026 at 3:46 PM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. 32 संघांच्या बाद फेरीचे सामने पूर्ण झाल्यामुळं, आता अंतिम 16 संघांच्या फेरीचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. ही स्पर्धा 48 संघांसह सुरु झाली होती आणि आतापर्यंत 32 संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. एकूण 16 उत्कृष्ट संघांनी स्पर्धेच्या या रोमांचक टप्प्यात आपलं स्थान निश्चित केलं आहे, जो उपांत्यपूर्व फेरीसारखा असेल; पराभव झाल्यास ट्रॉफी जिंकण्याचं स्वप्न भंगेल.
The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
कोणते संघ 16 संघांच्या फेरीत पोहोचले : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत पोहोचलेले संघ आहेत; कॅनडा, मोरोक्को, पॅराग्वे, फ्रान्स, ब्राझील, नॉर्वे, मेक्सिको, इंग्लंड, अमेरिका, स्पेन, पोर्तुगाल, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, इजिप्त, कोलंबिया आणि अर्जेंटिना. या 16 संघांपैकी आठ संघ आता उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरतील. याचा अर्थ असा की, या फेरीनंतर आणखी आठ संघ स्पर्धेतून बाहेर पडतील.
🗺️🏆 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/afw6wKVQx4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
राऊंड ऑफ 16 चे सामने :
- कॅनडा विरुद्ध मोरोक्को: 4 जुलै, ह्यूस्टन स्टेडियम, रात्री 10:30 वाजता.
- पराग्वे विरुद्ध फ्रान्स: 5 जुलै, फिलाडेल्फिया स्टेडियम, पहाटे 2:30 वाजता.
- ब्राझील विरुद्ध नॉर्वे: 6 जुलै, न्यू जर्सी स्टेडियम, पहाटे 1:30 वाजता.
- मेक्सिको विरुद्ध इंग्लंड: 6 जुलै, मेक्सिको सिटी स्टेडियम, पहाटे 5:30 वाजता.
- पोर्तुगाल विरुद्ध स्पेन: 7 जुलै, डॅलस स्टेडियम, मध्यरात्री 12:30 वाजता.
- अमेरिका विरुद्ध बेल्जियम: 7 जुलै, सिएटल स्टेडियम, पहाटे 5:30 वाजता.
- अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त: 7 जुलै, अटलांटा स्टेडियम, रात्री 9:30 वाजता.
- स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया: 8 जुलै, बीसी प्लेस, व्हँकुव्हर, पहाटे 1:30 वाजता.
Bring on the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/nceP5N3pbF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
फिफा विश्वचषक बाद फेरीचं गणित : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये प्रथमच 48 संघ सहभागी झाले. गट फेरीनंतर, 32 संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरले, ज्यातील विजेते 16 संघांच्या फेरीत प्रवेश करतील. 16 संघांच्या फेरीनंतर, उपांत्यपूर्व, उपांत्य आणि अंतिम सामने खेळले जातील.
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