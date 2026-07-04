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FIFA 2026: किलियन एमबाप्पेच्या फ्रान्सचा सामना पॅराग्वेशी; यजमान कॅनडासमोर मोरोक्कोचं आव्हान

फिफा विश्वचषक 2026 मधील 16 संघांच्या फेरीचे सामने आज रात्री सुरु होत आहेत. यजमान कॅनडाचा सामना पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोशी होईल.

FIFA World Cup 2026
किलियन एमबाप्पेच्या फ्रान्सचा सामना पॅराग्वेशी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 5:10 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मधील 16 संघांच्या फेरीचे सामने आज रात्री सुरु होत आहेत. यजमान कॅनडाचा सामना पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोशी होईल, जो ह्यूस्टन स्टेडियमवर रात्री 10:30 वाजता सुरु होईल. त्यानंतर किलियन एम्बाप्पेच्या फ्रान्सचा सामना पॅराग्वेशी होईल. या स्पर्धेत सहा गोलांसह एम्बाप्पे गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. संघाला त्याच्याकडून आणखी एका गोलची अपेक्षा असेल. हा सामना फिलाडेल्फिया स्टेडियमवर 5 जुलै रोजी पहाटे 2:30 वाजता सुरु होईल.

कॅनडासमोर मोरोक्कोचं आव्हान : कॅनडा आणि मोरोक्को यांच्यात आतापर्यंत दोन सामने झाले आहेत. दोन्ही वेळेस मोरोक्कोनं वर्चस्व गाजवलं आहे. मोरोक्कोनं एक सामना जिंकला असून दुसरा अनिर्णित राहिला आहे. कॅनडा मोरोक्कोविरुद्ध आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहे. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील हा त्यांचा दुसरा सामना असेल. यापूर्वी, 2022 विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात मोरोक्कोनं कॅनडाला 2-1 नं पराभूत केलं होतं. कॅनडा आपला स्टार बचावपटू अल्फोन्सो डेव्हिस आणि फॉरवर्ड जोनाथन डेव्हिड यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. तर मोरोक्को स्टार विंगर हकीम झियेच आणि डिफेंडर अश्रफ हकिमी यांच्या अनुभवावर अवलंबून असेल.

मोरोक्कोचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये विजय, कॅनडानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं : कॅनडानं राऊंड ऑफ 32 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला 1-0 नं हरवलं. यापूर्वी गट टप्प्यात, संघानं कतारला 6-0 च्या मोठ्या फरकानं हरवलं होतं. त्यांनी बोस्नियाविरुद्ध 1-1 नं सामना बरोबरीत सोडवला आणि स्वित्झर्लंडकडून 2-1 नं पराभव पत्करला. दुसरीकडे, मोरोक्कोनं राऊंड ऑफ 32 मध्ये एक रोमांचक विजय नोंदवला. नेदरलँड्सविरुद्ध पूर्ण वेळेपर्यंत स्कोअर 1-1 राहिला, त्यानंतर पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 3-2 नं विजय मिळवला. यापूर्वी गट टप्प्यात, मोरोक्कोनं हैतीला 4-2 आणि स्कॉटलंडला 1-0 नं हरवले होते, आणि ब्राझीलविरुद्ध 1-1 नं सामना बरोबरीत सोडवला होता.

फ्रान्स आणि पॅराग्वे यांच्यात तिसरा विश्वचषक सामना : फ्रान्स आणि फ्रान्स यांच्यात आतापर्यंत एकूण पाच आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत, ज्यात फ्रान्सचं वर्चस्व राहिलं आहे. फ्रान्सनं तीन सामने जिंकले आहेत, तर दोन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. पॅराग्वे फ्रान्सविरुद्ध आपल्या पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात हे दोन संघ तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. यापूर्वी, 1958 च्या विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात फ्रान्सनं पॅराग्वेचा 7-3 अशा मोठ्या फरकानं पराभव केला होता. 1998 च्या विश्वचषकात, फ्रान्सनं 16 संघांच्या फेरीत 1-0 नं विजय मिळवला होता. पॅराग्वेला स्टार खेळाडू ज्युलिओ एन्सीसो आणि जर्मनीविरुद्ध पेनल्टी वाचवणाऱ्या गोलकीपर ऑर्लँडो गिल यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. दरम्यान, एमबाप्पेच्या आक्रमक खेळाच्या जोरावर फ्रान्स सामन्यावर वर्चस्व गाजवू शकतो.

फ्रान्स अपराजित, पॅराग्वेनं जर्मनीला हरवलं : फ्रान्सनं आतापर्यंत या स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही. 32 संघांच्या फेरीत, फ्रान्सने स्वीडनचा एकतर्फी सामन्यात 3-0 नं पराभव केला. यापूर्वी, संघानं गट टप्प्यातील तिन्ही सामन्यांमध्ये प्रभावी विजय मिळवलं होतं: नॉर्वेचा 4-1, इराकचा 3-0 आणि सेनेगलचा 3-1 नं पराभव केला होता. पॅराग्वेनं 32 संघांच्या फेरीत चार वेळच्या चॅम्पियन जर्मनीचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभव केला. पूर्ण वेळेनंतर सामना 1-1 असा बरोबरीत सुटला होता. त्यानंतर पॅराग्वेनं पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-3 नं विजय मिळवला. यापूर्वी गट टप्प्यात, संघानं तुर्कीचा 1-0 नं पराभव केला होता. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा सामना 0-0 असा बरोबरीत सुटला आणि अमेरिकेविरुद्ध 4-1 असा पराभव झाला.

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FIFA WORLD CUP 2026
CANADA VS MOROCCO
FRANCE VS PARAGUAY
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FIFA 2026

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