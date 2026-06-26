नेदरलँड्स-तुर्कियेचा विजय, अमेरिकेचा पराभव; पॅराग्वे-ऑस्ट्रेलिया सामना बरोबरीत
फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट फेरीच्या 15 व्या दिवशी अनेक मोठे उलथापालथ आणि ऐतिहासिक कामगिरी पाहायला मिळाल्या.
Published : June 26, 2026 at 10:42 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट फेरीच्या 15 व्या दिवशी अनेक मोठे उलथापालथ आणि ऐतिहासिक कामगिरी पाहायला मिळाल्या. सर्वात मोठा धक्का तेव्हा बसला, जेव्हा इक्वेडोरनं चार वेळच्या विश्वविजेत्या जर्मनीला 2-1 नं हरवून बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला. आयव्हरी कोस्टनं कुराकाओला 2-0 नं हरवून पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या बाद फेरीत प्रवेश केला. शुक्रवारच्या सामन्यांमध्ये, नेदरलँड्सनं ट्युनिशियाला 3-1 नं हरवून गट 'एफ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं, तर जपान आणि स्वीडन यांच्यातील सामना 1-1 असा बरोबरीत सुटला.
Matchday 15 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
या निकालामुळं जपान आणि स्वीडन दोन्ही संघ पुढील फेरीत पोहोचले. दरम्यान, गट 'डी' मध्ये, तुर्की आणि अमेरिका यांच्यातील सामना शेवटपर्यंत रोमांचक ठरला, ज्यात तुर्कीनं अतिरिक्त वेळेत विजयी गोल करुन 3-2 असा दणदणीत विजय मिळवला. पॅराग्वे आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला.
Türkiye round off their #FIFAWorldCup campaign with a win! 🇹🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
नेदरलँड्सनं ट्युनिशियाला हरवलं : शुक्रवारी, नेदरलँड्सनं ट्युनिशियाला 3-1 नं हरवून गट 'एफ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. नेदरलँड्सनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. नेदरलँड्सचा सामना आता 29 जून रोजी गट 'क' मधील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघ मोरोक्कोशी होईल. हा सामना मॉन्टेरी इथं खेळला जाईल. ब्रायन ब्रॉबीनं सातव्या मिनिटाला पहिला गोल केला. त्यानंतर ट्युनिशियानं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला आणि 54व्या मिनिटाला हाझेम मस्तौरीनं गोल करून स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. मात्र, डच संघानं लवकरच पुन्हा आघाडी घेतली. 62 व्या मिनिटाला जॅन पॉल व्हॅन हेकेनं गोल केला. त्यानंतर 73व्या मिनिटाला ट्युनिशियाच्या एलियास शाकिरीनं केलेल्या आत्मघाती गोलमुळं नेदरलँड्सचा 3-1 असा विजय निश्चित झाला. या विजयासह, नेदरलँड्सनं सात गुणांसह गट 'एफ' मध्ये पहिलं स्थान पटकावलं. त्यांच्या 58 विश्वचषकांच्या इतिहासात प्रथमच असं घडलं की नेदरलँड्सनं सामन्याच्या पहिल्या सात मिनिटांत दोन गोल केले.
A point shared to send both Japan and Sweden to the knockouts! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
जपान आणि स्वीडन यांच्यातील सामना बरोबरीत : गट 'एफ' मधील दुसरा सामना जपान आणि स्वीडन यांच्यात 1-1 असा बरोबरीत संपला. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी एकही गोल केला नाही. 56 व्या मिनिटाला दायझुन माएदानं जपानला आघाडी मिळवून दिली, पण स्वीडननं हार मानली नाही. 62 व्या मिनिटाला अँथनी एलांगानं बरोबरी साधली. त्यानंतर दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या, पण कोणालाही गोल करता आला नाही. या बरोबरीनंतर, जपान दुसऱ्या स्थानावर बाद फेरीसाठी पात्र ठरला. एकही सामना न हरता विश्वचषकाच्या गट फेरीत पोहोचण्याची जपानची ही पहिलीच वेळ होती. या निकालामुळं स्वीडनला आठ सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांमध्ये स्थान मिळालं आणि पुढील फेरीत प्रवेश निश्चित झाला. स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडलेल्या ट्युनिशियाला हरवून नेदरलँड्सनं गट 'एफ' मध्ये अव्वल स्थान मिळवले. यामुळं, दुसऱ्या स्थानावर असलेला जपान 32 संघांच्या फेरीत गट 'सी' चा विजेता ब्राझीलचा सामना करेल. स्वीडन आता आपला पुढील सामना गट 'बी', 'ई' किंवा 'आय' च्या विजेत्याविरुद्ध खेळेल.
Australia move on to the knockouts! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
तुर्कीचा विजयासह निरोप, पॅराग्वे-ऑस्ट्रेलिया सामना बरोबरीत : गट 'डी' च्या अंतिम सामन्यात, तुर्कस्ताननं यजमान अमेरिकेला 3-2 नं हरवून एक मोठा उलटफेर घडवला. अर्दा गुलर, बरीस अल्पर यिलमाझ आणि कवन आयहान यांनी इंज्युरी टाइममध्ये तुर्कीसाठी गोल केले, तर ऑस्टन ट्रस्टी आणि सेबॅस्टियन बर्हाल्टर यांनी अमेरिकेसाठी गोल केले. आयहाननं इंज्युरी टाइममध्ये (90 व्या मिनिटाला) गोल केला. त्याच्या गोलनंतर लगेचच पंचांनी सामना संपल्याचं जाहीर केलं. या रोमांचक सामन्यानंतर तुर्कीच्या चाहत्यांनी मोठ्या उत्साहात आपला विजय साजरा केला. दरम्यान, गटातील दुसरा सामना, पॅराग्वे आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात, 0-0 असा बरोबरीत संपला. असं असूनही, अमेरिका सहा गुणांसह गट 'डी' मध्ये अव्वल स्थानी कायम राहिली, तर ऑस्ट्रेलिया चार गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहून नॉकआऊट फेरीत पोहोचली. समान गुण असूनही, चांगल्या टायब्रेकरच्या आधारावर ऑस्ट्रेलियानं पॅराग्वेवर मात केली, तर तुर्की तीन गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहून स्पर्धेतून बाहेर पडली.
अशा पराभवामुळं अमेरिका निश्चितच निराश झाली असेल, परंतु सामना सुरु होण्यापूर्वीच गटविजेते म्हणून त्यांनी नॉकआऊट फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं होतं. आता बुधवारी 32 संघांच्या फेरीत त्यांचा सामना बोस्निया आणि हर्झेगोविनाशी होईल. तुर्कस्तानसाठी, एका निराशाजनक मोहिमेचा हा एक सकारात्मक शेवट होता. संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरु शकला नाही, तरीही त्यांनी विजयासह स्पर्धेला निरोप दिला.
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