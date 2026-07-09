FIFA विश्वचषकात कोणाला मिळणार गोल्डन बूट? मेस्सीसह एम्बाप्पे आणि अर्लिंग हालंड शर्यतीत
फिफा विश्वचषक 2026 चा थरार उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत पोहोचला असून, सर्वांच्या नजरा गोल्डन बूट विजेत्यावर लागल्या आहेत. लिओनेल मेस्सी सध्या आठ गोलांसह या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
Published : July 9, 2026 at 12:20 PM IST
FIFA Golden Boot : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, ज्यात 48 संघांनी चषक जिंकण्याच्या शर्यतीत भाग घेतला होता, तिथं आता केवळ आठ संघ शिल्लक राहिले असून 40 संघांचा प्रवास संपला आहे. विश्वचषकाची उपांत्यपूर्व फेरी 10 जुलै रोजी सुरु होईल, हा एक अत्यंत उत्सुकतेचा कार्यक्रम आहे. चाहते गोल्डन बूटचीही आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. सध्या, गतविजेता अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी या शर्यतीत आघाडीवर आहे, परंतु त्याला किलियन एमबाप्पे आणि अर्लिंग हालंड यांच्याकडून कडवी टक्कर मिळत आहे. गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला दिला जातो, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील खेळाडूंना सिल्व्हर आणि ब्राँझ बूट मिळतात.
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
मेस्सीनं आतापर्यंत केले 8 गोल : अर्जेंटिनानं 16 संघांच्या फेरीत प्रभावी कामगिरी केली आहे, ज्यात इजिप्तविरुद्धच्या मागील सामन्यात शेवटच्या मिनिटांमध्ये 2-0 नं पिछाडीवर असताना पंचांच्या चुकीच्या निर्णयामुळं पुनरागमन करत 3-2 असा विजय मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळवलं. लिओनेल मेस्सीचा हा तिसरा गोल अर्जेंटिनाच्या विजयात निर्णायक ठरला. यासह, त्यानं स्पर्धेच्या गोल्डन बूटच्या शर्यतीत पुन्हा आघाडी घेतली आहे. मेस्सीनं आतापर्यंत 8 गोल केले असून, त्याच्यापाठोपाठ किलियन एम्बाप्पे 7 गोल आणि 2 असिस्टसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड तिसऱ्या स्थानी असून, दोघांनीही प्रत्येकी 7 गोल केले आहेत. उपांत्यपूर्व फेरीत, हे तिन्ही खेळाडू आपापल्या संघांना उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित करतीलच, पण त्याचबरोबर गोल करुन शर्यतीत टिकून राहण्याचाही प्रयत्न करतील.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
आतापर्यंत मेस्सीनं जिंकला नाही गोल्डन बूट : फुटबॉल जगतातील महान खेळाडूंपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या लिओनेल मेस्सीला आपल्या कारकिर्दीत अजून गोल्डन बूट जिंकता आलेला नाही. 2022 च्या शेवटच्या विश्वचषकात, मेस्सीनं सात गोल करुन दुसरं स्थान पटकावलं होतं. तर किलियन एम्बाप्पेनं आठ गोल करून गोल्डन बूट जिंकला होता. त्यामुळं, यावेळी लिओनेल मेस्सीला हा पुरस्कार जिंकण्याची मोठी संधी आहे.
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