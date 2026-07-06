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FIFA मध्ये आज यजमान अमेरिकेसमोर अपराजित बेल्जियमचं आव्हान; पोर्तुगाल आणि स्पेनमध्येही होणार निर्णायक सामना

फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगाल संघ स्पेनचा सामना करेल. तर दुसरा सामना यजमान अमेरिका आणि बेल्जियम यांच्यात होईल.

FIFA World Cup 2026 Match Today
FIFA मध्ये आज यजमान अमेरिकेसमोर अपराजित बेल्जियमचं आव्हान (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 4:54 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Match Today : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगाल संघ स्पेनचा सामना करेल. हे दोन्ही संघ शेवटच्या वेळी 2018 च्या विश्वचषकात आमनेसामने आले होते, तो सामना 3-3 असा बरोबरीत सुटला होता. त्या सामन्यात रोनाल्डोनं हॅटट्रिक केली होती. पोर्तुगालचा स्ट्रायकर रोनाल्डो उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्यानं या स्पर्धेत तीन गोल केले आहेत. हा सामना आज रात्री 12:30 वाजता डल्लास स्टेडियमवर खेळला जाईल. तर दुसरा सामना यजमान अमेरिका आणि बेल्जियम यांच्यात सिएटल स्टेडियमवर 7 जुलैला पहाटे 5:30 वाजता सुरु होईल.

पोर्तुगाल आणि स्पेन यांच्यातील तिसरा विश्वचषक सामना : पोर्तुगाल आणि स्पेन यांच्यात आतापर्यंत 41 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी स्पेननं 18 सामने जिंकले आहेत, तर पोर्तुगालनं 7 सामने जिंकले आहेत. सोळा सामने बरोबरीत सुटले आहेत. फिफा विश्वचषकात हे दोन्ही संघ तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येतील. यापूर्वी, 2018 च्या विश्वचषकातील सामना 3-3 असा बरोबरीत सुटला होता. स्पेननं 2010 चा विश्वचषक सामना 1-0 नं जिंकला होता. पोर्तुगालचा संघ स्टार खेळाडू आणि कर्णधार रोनाल्डोकडून गोलची अपेक्षा करत असेल. स्पेन आपला तरुण विंगर लॅमिन यामाल आणि अभेद्य बचावावर अवलंबून असेल.

दोन्ही संघ आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित : पोर्तुगाल आणि स्पेन दोन्ही संघ या स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहेत. पोर्तुगालनं चार सामन्यांत दोन विजय आणि दोन बरोबरी साधली आहे. गट टप्प्यात, संघानं उझबेकिस्तानला 5-0 नं हरवलं, कोलंबियासोबत 0-0 आणि काँगो डीआरसोबत 1-1 नं सामना बरोबरीत सोडवला. 32 संघांच्या फेरीत, संघानं क्रोएशियाला 2-1 नं हरवलं. दुसरीकडे, स्पेनविरुद्ध कोणताही संघ गोल करु शकलेला नाही. गट टप्प्यात, संघानं सौदी अरेबियाला 4-0 आणि उरुग्वेला 1-0 नं हरवलं. काबो वर्देविरुद्धचा सामना 0-0 नं बरोबरीत संपला. 32 संघांच्या फेरीत स्पेननं ऑस्ट्रियाला 3-0 नं हरवलं.

अमेरिकेविरुद्ध बेल्जियमचं पारडं जड : अमेरिका आणि बेल्जियम यांच्यात 7 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. बेल्जियमनं त्यापैकी 6 सामने जिंकले आहेत, तर अमेरिकेनं फक्त 1 सामना जिंकला आहे. फिफा विश्वचषकात या दोन संघांमधील हा सामना असेल. यापूर्वी, अमेरिकेनं 1930 चा विश्वचषक जिंकला होता. 2014 च्या विश्वचषकात, बेल्जियमनं 16 संघांच्या फेरीत 2-1 नं विजय मिळवला होता. आपल्या घरच्या चाहत्यांसमोर अमेरिकेला स्टार विंगर ख्रिश्चन पुलिसिककडून गोलची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे, बेल्जियम उपांत्यपूर्व फेरी गाठण्यासाठी स्टार मिडफिल्डर केविन डी ब्रुयन आणि स्ट्रायकर रोमेलू लुकाकू यांच्या जोडीवर अवलंबून असेल.

अमेरिकेचा एक सामना पराभव तर बेल्जियम अपराजित : अमेरिकेनं आपल्या 4 पैकी 3 सामने जिंकले असून एक गमावला आहे. 32 संघांच्या फेरीत अमेरिकेनं बोस्निया आणि हर्झेगोविनाचा 2-0 नं पराभव केला. यापूर्वी, गट टप्प्यात संघानं ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 आणि पॅराग्वेचा 4-1 नं पराभव केला होता. त्यांचा एकमेव पराभव तुर्कीविरुद्ध 3-2 असा झाला होता. बेल्जियम एकही सामना न हरता 16 संघांच्या फेरीत पोहोचला आहे. संघानं दोन सामने जिंकले आणि दोन अनिर्णित राहिले. 32 संघांच्या फेरीतील एका रोमांचक सामन्यात बेल्जियमनं सेनेगलचा 3-2 नं पराभव केला. यापूर्वी गट टप्प्यात संघानं न्यूझीलंडचा 5-1 नं पराभव केला होता. संघानं इराणसोबत 0-0 आणि इजिप्तसोबत 1-1 अशी बरोबरी साधली.

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FIFA WORLD CUP 2026
PORTUGAL VS SPAIN
USA VS BELGIUM
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