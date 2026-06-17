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FIFA मध्ये आज सामने, इंग्लंडसमोर क्रोएशियाचं आव्हान; पनामा दुसऱ्यांदा तर उझबेकिस्तान प्रथमच विश्वचषकाच्या मंचावर

बुधवारी फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'गट एल' मधील सर्वात मोठ्या सामन्यात इंग्लंडचा सामना क्रोएशियाशी होईल. याव्यतिरिक्त तीन सामने होणार आहेत.

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FIFA मध्ये आज सामने (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 3:17 PM IST

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FIFA Today's Matches : बुधवारी फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'गट एल' मधील सर्वात मोठ्या सामन्यात इंग्लंडचा सामना क्रोएशियाशी होईल. तसंच घाना आणि पनामा हे संघही त्याच गटात आहेत, त्यामुळं या सामन्याचा विजेता सुरुवातीलाच आघाडी मिळवून बाद फेरीपर्यंतचा आपला मार्ग मोकळा करु शकतो. इंग्लंडनं विश्वचषक पात्रता फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली, आपले सर्व सामने जिंकले आणि एकही गोल खाल्ला नाही. प्रशिक्षक थॉमस टुशेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, हॅरी केन, ज्यूड बेलिंगहॅम आणि बुकायो साका यांसारखे स्टार खेळाडू असलेला हा संघ विजेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानला जातोय.

फिफा विश्वचषकात आजचे सामने -

  • पोर्तुगाल विरुद्ध डीआर काँगो : रात्री 10:30 IST (17 जून)
  • इंग्लंड विरुद्ध क्रोएशिया : पहाटे 01:30 IST (18 जून)
  • घाना विरुद्ध पनामा : पहाटे 04:30 IST (18 जून)
  • उझबेकिस्तान विरुद्ध कोलंबिया : सकाळी 07:30 (18 जून)

क्रोएशियाला आणखी एका अनपेक्षित विजयाची आशा : दरम्यान, 2018 च्या विश्वचषक उपांत्य फेरीत इंग्लंडला पराभूत करणारा क्रोएशिया संघ पुन्हा एकदा अनपेक्षित विजयाच्या आशेवर आहे. 40 वर्षीय अनुभवी खेळाडू लुका मॉड्रिच आपल्या पाचव्या आणि कदाचित शेवटच्या विश्वचषकात संघाचं नेतृत्व करेल. सामन्याचं सर्वात मोठं आकर्षण मिडफिल्डमधील लढत असेल, जिथं इंग्लंडच्या तीव्र दबावाला मॉड्रिच आणि मातेओ कोव्हासिच या अनुभवी जोडीकडून तोंड दिलं जाईल. हा सामना स्पर्धेतील दोन्ही संघांसाठी एक निर्णायक क्षण ठरू शकतो.

घानाचा सामना पनामाशी होणार : बुधवारी, आफ्रिकेतील बलाढ्य संघ घानाचा सामना गट 'एल' मध्ये दक्षिण अमेरिकन संघ पनामाशी होईल. पनामा अजूनही आपल्या पहिल्या विश्वचषक विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे, तर घाना अनपेक्षित विजय मिळवण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो. विश्वचषक पात्रता फेऱ्यांमध्ये अव्वल स्थान मिळवून घानानं मुख्य फेरीत प्रवेश केला आहे. दुखापतीमुळं संघाबाहेर असलेल्या करिष्माई मोहम्मद कुडूसची उणीव संघाला भासेल, तर मँचेस्टर सिटीकडून खेळणाऱ्या अँटोइन सेमेन्योकडून मोठ्या अपेक्षा असतील. दुसरीकडे, पनामा दुसऱ्यांदा विश्वचषकात खेळत असून, गेल्या काही वर्षांत त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

उझबेकिस्तान प्रथमच विश्वचषकात : गट 'के' च्या सलामीच्या सामन्यात कोलंबियाचा सामना करताना उझबेकिस्तान प्रथमच विश्वचषकाच्या मंचावर पाऊल ठेवेल. हा सामना खेळातील एका सर्वोत्कृष्ट बचावपटूच्या मार्गदर्शनाखाली पदार्पण करणाऱ्या संघात आणि गमावलेल्या वेळेची भरपाई करु पाहणाऱ्या दक्षिण अमेरिकन संघात होईल. उझबेकिस्तानसाठी, बुधवारचा सामना देशाच्या फुटबॉल इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे. आशियाई पात्रता फेरीत अनेक वर्षे पराभव पत्करल्यानंतर, त्यांनी अखेर आशियाई पात्रता गटात दुसरं स्थान मिळवून विश्वचषकात आपलं स्थान निश्चित केलं.

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TAGGED:

FIFA 2026
PORTUGAL VS DR CONGO
ENGLAND VS CROATIA
UZBEKISTAN VS COLOMBIA
FIFA WORLD CUP 2026

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