FIFA मध्ये डीआर काँगोचा उझबेकिस्तानवर धमाकेदार विजय; तर पोर्तुगाल-कोलंबिया सामना 'ड्रॉ'
शनिवारी फ्लोरिडा येथील हार्ड रॉक स्टेडियमवर फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'के' मध्ये कोलंबियाचा सामना पोर्तुगालशी झाला. हा सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला.
Published : June 28, 2026 at 9:23 AM IST
FIFA 2026 : शनिवारी फ्लोरिडा येथील हार्ड रॉक स्टेडियमवर फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'के' मध्ये कोलंबियाचा सामना पोर्तुगालशी झाला. हा सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला. गट 'के' मध्ये दुसरं स्थान मिळवून पोर्तुगालनं 32 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. कोलंबिया आधीच पुढच्या फेरीत पोहोचला होता. अतिरिक्त वेळेत दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. गटाच्या दुसऱ्या सामन्यात डीआर काँगोनं उझबेकिस्तानला 3-1 नं हरवून 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. या संघाने गट 'के' मध्ये तिसरं स्थान मिळवून आठ संघांच्या या स्पर्धेत 'बेस्ट-ऑफ-थ्री' स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली.
Nothing to separate Colombia and Portugal at Miami Stadium 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
सांचेझचा शॉट ठरला ऑफसाईड : अतिरिक्त वेळेत, 90व्या मिनिटाला कोलंबियाला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. डेव्हिन्सन सांचेझनं हेडर मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो शॉट ऑफसाईड ठरवण्यात आला. डेव्हिन्सनचे पायाचे बोट ऑफसाईड क्षेत्रात होते. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोलंबियाचा सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला. गटात अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी कोलंबियाला फक्त बरोबरीची गरज होती, पण त्यांचा खेळ तसा अजिबात वाटला नाही. संघानं आक्रमक फुटबॉल खेळणं सुरु ठेवलं आणि एकापाठोपाठ एक गोल केले.
सामना झाला थरारक : जरी सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला असला तरी, तो एक रोमांचक आणि संधींनी भरलेला सामना होता. गोल करण्याच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या, त्यापैकी बहुतेक कोलंबियाला मिळाल्या. दुसऱ्या हाफमध्ये कोलंबियानं पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आणि अनेक सुवर्णसंधींचं गोलमध्ये रुपांतर न केल्याचा त्यांना नक्कीच पश्चात्ताप होत असेल. तरीही, कोलंबियासाठी बरोबरी पुरेशी होती.
32 संघांच्या फेरीत पोर्तुगालचा सामना क्रोएशियाशी : या एका गुणासह, कोलंबियानं गट 'के' मध्ये अव्वल स्थान मिळवलं. दुसरीकडे, पोर्तुगालनं दुसरं स्थान मिळवून 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. नॉकआऊट फेरीत, पोर्तुगालचा सामना गुरुवारी टोरोंटोमध्ये क्रोएशियाशी होईल, तर कोलंबियाचा सामना शुक्रवारी कॅन्सस सिटीमध्ये घानाशी होईल.
A thrilling comeback from Congo DR to secure a spot in the knockouts! 🇨🇩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
काँगोनं उझबेकिस्तानला हरवलं : गट 'के' मधील आपल्या अंतिम सामन्यात, काँगोनं उझबेकिस्तानला 3-1 नं हरवून स्पर्धेचा शानदार शेवट केला. एल्डोर शोमुरोदोव्हच्या 10व्या मिनिटाच्या गोलमुळं उझबेकिस्ताननं सुरुवातीलाच आघाडी घेतली होती, परंतु डीआर काँगोनं जोरदार पुनरागमन केलं. फिस्टन मायेलेने 78व्या मिनिटाला बरोबरी साधली, तर योआनं विसानं अतिरिक्त वेळेत, प्रथम पेनल्टीवर (90+1') आणि नंतर (90+6') ला गोल करुन 3-1 असा संस्मरणीय विजय मिळवला. या विजयानंतरही, डीआर काँगो चार गुणांसह गटात तिसऱ्या स्थानावर राहिला आणि बाद फेरीसाठी पात्र ठरु शकला नाही. उझबेकिस्तान तिन्ही सामने हरला आणि कोणतेही गुण न मिळवता चौथ्या स्थानावर स्पर्धेतून बाहेर पडला.
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