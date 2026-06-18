Portugal vs DR Congo: ख्रिस्तियानो रोनाल्डो अपयशी; 45व्या क्रमांकावरील संघानं पोर्तुगालला हरवलं
पोर्तुगाल आणि डीआर काँगो यांच्यातील फिफा विश्वचषक 2026 चा सामना 1-1 अशा रोमांचक बरोबरीत संपला.
Published : June 18, 2026 at 10:06 AM IST
FIFA World Cup 2026 : पोर्तुगाल आणि डीआर काँगो यांच्यातील फिफा विश्वचषक 2026 चा सामना 1-1 अशा रोमांचक बरोबरीत संपला. ह्यूस्टन स्टेडियमवर पोर्तुगालनं सामन्याच्या सुरुवातीलाच आघाडी घेतली, परंतु डीआर काँगोनं एक जबरदस्त पुनरागमन करत सामना बरोबरीत सोडवला. पोर्तुगालचा कर्णधार ख्रिस्तियानो रोनाल्डो संपूर्ण सामन्यात गोल करण्यात अपयशी ठरला.
It all ends square 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
नेव्हिसची वेगवान सुरुवात : पोर्तुगालनं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. सहाव्या मिनिटाला संघाला यश मिळालं, जेव्हा जाओ नेव्हिसने एका शानदार हेडरनं गोल करुन पोर्तुगालला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या गोलनंतर, पोर्तुगालनं खेळावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर काँगो बरोबरीच्या गोलच्या शोधात होता.
हायड्रेशन ब्रेक दरम्यान पोर्तुगालची आघाडी : पहिल्या हाफच्या 24 मिनिटांनंतर खेळाडूंना हायड्रेशन ब्रेक देण्यात आला. त्यावेळी पोर्तुगाल 1-0 नं आघाडीवर होता आणि नेव्हिसचा गोल हाच दोन्ही संघांमधील एकमेव फरक होता. डीआर काँगोनं पहिल्या हाफच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. इंज्युरी टाईममध्ये (45+5 मिनिटं), योन व्हिसानं हेडरद्वारे गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. यामुळं, दोन्ही संघ समान स्कोअरसह मध्यंतरासाठी गेले.
सामना अनिर्णित, रोनाल्डोची प्रतीक्षा कायम :दुसऱ्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी आघाडी घेण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, परंतु कोणताही संघ निर्णायक गोल करु शकला नाही. रोनाल्डोसह अनेक खेळाडूंनी पोर्तुगालसाठी संधी निर्माण केल्या, तर काँगोनं सतत दबाव कायम ठेवला. मात्र, दोन्ही संघांच्या बचावफळीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रतिस्पर्ध्यांचे हल्ले परतवून लावले. निर्धारित वेळेच्या अखेरीस, दोन्ही संघ 1-1 अशा बरोबरीत राहिले आणि सामना अनिर्णित घोषित करण्यात आला. पोर्तुगालसाठी जाओ नेवेस आणि डीआर काँगोसाठी योन व्हिसा यांनी गोल केले. मात्र, सर्वांचा आवडता खेळाडू, कर्णधार क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करण्यात अपयशी ठरला.
A first-ever FIFA World Cup goal for Congo DR 🥹#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ap2BYAyOoV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
रोनाल्डोसाठी खराब सामना : 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डोसाठी हा सामना एक दुःस्वप्न ठरला. तो संपूर्ण सामन्यात संघर्ष करताना दिसला आणि केवळ 25 वेळा चेंडूला स्पर्श करु शकला. पोर्तुगालनं चेंडूवर अधिक ताबा ठेवला, पण रोनाल्डोला अचूक गोल करता आला नाही. या सामन्यासह, रोनाल्डो आता मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील आपल्या शेवटच्या 10 सामन्यांमध्ये गोलशून्य राहिला आहे. सहा वेगवेगळ्या विश्वचषकांमध्ये गोल करण्याचा विक्रम करण्यासाठी त्याची प्रतीक्षा आता आणखी लांबली आहे.
हेही वाचा :