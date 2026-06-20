फक्त 64 सेकंदात गोल करत पॅराग्वेनं केला विश्वचषकातील सर्वात मोठा अपसेट; तुर्कीसाठी विश्वचषक संपला!
20 जून रोजी, पॅराग्वेनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'डी' गटातील एका रोमांचक सामन्यात तुर्कीला 1-0 नं पराभूत केलं.
Published : June 20, 2026 at 12:33 PM IST
FIFA 2026 : 20 जून रोजी, पॅराग्वेनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'डी' गटातील एका रोमांचक सामन्यात तुर्कीला 1-0 नं पराभूत केलं. या पराभवामुळं, तुर्की हैतीनंतर स्पर्धेतून बाहेर पडणारा दुसरा संघ ठरला. आपले दोन्ही सुरुवातीचे सामने गमावल्यामुळं, तुर्कीला आता पुढील फेरीत पोहोचण्याची कोणतीही संधी राहिलेली नाही. पॅराग्वेच्या तुर्कीवरील विजयानं फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात एक मोठा अपसेट घडवला आहे.
64 seconds ⏰— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
Paraguay score the fastest goal of this #FIFAWorldCup so far! 🇵🇾 pic.twitter.com/m5hRaJEVY7
सामन्यातील सर्वात वेगवान गोल : सामना सुरु होताच पॅराग्वेनं तुर्कीला धक्का दिला. सामन्याच्या केवळ दुसऱ्या मिनिटात (फक्त 64 सेकंदात), पॅराग्वेच्या मॅथियास गॅलार्झानं पेनल्टी बॉक्सच्या बाहेरुन एक जोरदार शॉट मारला, जो थेट गोलमध्ये गेला. तुर्कीचा गोलरक्षक उगुरकान चाकीर तो शॉट अडवू शकला नाही. विशेष म्हणजे हा गोल आतापर्यंतच्या विश्वचषकातील सर्वात वेगवान गोल ठरला.
तुर्कीला करता आलं नाही पुनरागमन : सुरुवातीच्या धक्क्यानंतर, तुर्कीनं पुनरागमन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रशिक्षक व्हिन्सेंझो मॉन्टेला यांच्या मार्गदर्शनाखाली, संघानं चेंडूवर नियंत्रण ठेवलं आणि पॅराग्वेच्या गोलवर अनेक हल्ले चढवले. 33 व्या मिनिटाला, मेर्ट मुल्डूरचा उत्कृष्ट हेडर पोस्टला लागून परत आला. दुसऱ्या हाफमध्ये, अर्दा गुलर आणि केनान यिल्डिझसारख्या खेळाडूंनी गोल करण्याच्या अनेक संधी निर्माण केल्या, परंतु पॅराग्वेच्या मजबूत बचावानं आणि गोलकीपर ऑर्लँडो गिलच्या सतर्कतेने त्या संधी हाणून पाडल्या.
Paraguay secure the victory! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
पहिल्या हाफमध्ये एका खेळाडूला रेड कार्ड : पहिल्या हाफच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये मैदानावर मोठं नाट्य घडले. VAR च्या मदतीनं, पॅराग्वेचा स्टार खेळाडू मिगेल अल्मिरॉनला थेट रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर पाठवण्यात आलं. विरोधी खेळाडूंशी वाद घालताना चेहरा झाकण्यासंबंधीच्या फिफाच्या नवीन नियमाचं उल्लंघन केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. परिणामी, पॅराग्वेला संपूर्ण दुसरा हाफ केवळ 10 खेळाडूंसह खेळावा लागला, परंतु तुर्कीला या संधीचा फायदा घेता आला नाही.
तुर्कीसाठी विश्वचषक संपला : या पराभवामुळं तुर्कीचा यंदाच्या फिफा विश्वचषकातील प्रवास संपला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि पॅराग्वेविरुद्धच्या सलग दोन पराभवांनंतर तुर्की गटात तळाशी आहे. जरी त्यांनी त्यांच्या अंतिम सामन्यात अमेरिकेला हरवलं तरी, आपापल्या सामन्यांमधील खराब कामगिरीमुळं ते पुढच्या फेरीच्या शर्यतीतून बाहेरच राहणार आहे.
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