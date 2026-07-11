FIFA वर्ल्ड कपमध्ये आज नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड तर मेस्सीच्या अर्जेंटिनासमोर स्वित्झर्लंडचं आव्हान; कोणाला मिळणार सेमीफायनलचं तिकिट?
स्पेन आणि फ्रान्सनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. उर्वरित दोन संघ आज ठरणार आहेत.
Published : July 11, 2026 at 3:16 PM IST
FIFA World Cup 2026 : स्पेन आणि फ्रान्सनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. उर्वरित दोन संघ इंग्लंड आणि नॉर्वे यांच्यातील सामना, तसंच अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्यांवरुन ठरतील. दोन्ही सामन्यांचे विजेते उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील. त्यामुळं, सर्वांचं लक्ष या सामन्यांवर असेल. नॉर्वे आणि इंग्लंड यांच्यातील सामना 12 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे 2:30 वाजता खेळला जाईल, तर अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील सामना 12 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6:30 वाजता खेळला जाईल.
Each nation looking to make history 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026
नॉर्वे आणि इंग्लंड यांच्यातील विश्वचषकातील चौथा सामना : नॉर्वे आणि इंग्लंड यांच्यात आतापर्यंत एकूण 12 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी इंग्लंडनं सात सामने जिंकले आहेत, तर नॉर्वेनं दोन जिंकले असून तीन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. फिफा विश्वचषकात हे दोन संघ प्रथमच एकमेकांविरुद्ध खेळतील. नॉर्वे उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्यांनी पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. त्यांचा एकमेव पराभव गट फेरीत फ्रान्सविरुद्ध झाला होता. गट फेरीत नॉर्वेने इराकला 4-1 आणि सेनेगलला 3-2 नं पराभूत केलं होतं. राऊंड ऑफ 32 मध्ये, संघानं आयव्हरी कोस्टला 2-1 नं हरवलं. त्यानंतर, राऊंड ऑफ 16 मध्ये, त्यांनी पाच वेळच्या चॅम्पियन ब्राझीलला 2-1 नं हरवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.
इंग्लंड संघ अपराजित : इंग्लंडनं या विश्वचषकात एकही सामना गमावलेला नाही. संघानं आपल्या पाचपैकी चार सामने जिंकले आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. गट टप्प्यात, त्यांनी क्रोएशियाला 4-2 आणि पनामाला 2-0 नं हरवलं. घानाविरुद्धचा सामना 0-0 असा अनिर्णित राहिला. राऊंड ऑफ 32 मध्ये, इंग्लंडनं काँगो डीआरचा सामना केला आणि 2-1 नं विजय मिळवला. राऊंड ऑफ 16 मध्ये, त्यांनी मेक्सिकोला 3-2 नं हरवून अंतिम आठमध्ये प्रवेश केला. नॉर्वे पुन्हा एकदा गोलसाठी अर्लिंग हालंडवर अवलंबून असेल. तर दुसरीकडे, इंग्लंडच्या आक्रमणाची जबाबदारी कर्णधार हॅरी केनवर असेल. या दोन्ही खेळाडूंच्या कामगिरीवर या सामन्याचा निकाल अवलंबून असू शकतो.
Two European giants ready to go head-to-head 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026
अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड विश्वचषकात तिसऱ्यांदा आमनेसामने : अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात सात आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. अर्जेंटिनानं त्यापैकी पाच सामने जिंकले आहेत आणि दोन अनिर्णित राहिले आहेत. स्वित्झर्लंडनं इंग्लंडला कधीही पराभूत केलेलं नाही. फिफा विश्वचषकात हे दोन संघ तिसऱ्यांदा आमनेसामने येतील. त्यांची पहिली भेट 1966 च्या विश्वचषकात झाली होती, जिथं अर्जेंटिनानं स्वित्झर्लंडला 2-0 नं पराभूत केलं होतं. 2014 च्या विश्वचषकात अर्जेंटिनानं 1-0 नं विजय मिळवला होता.
अर्जेंटिनानं जिंकले सर्व सामने : गतविजेता अर्जेंटिना या स्पर्धेत अपराजित असून, त्यांनी आपले सर्व पाचही सामने जिंकले आहेत. गट टप्प्यात, अर्जेंटिनानं अल्जेरियाला 3-0, ऑस्ट्रियाला 2-0 आणि जॉर्डनला 3-1 नं पराभूत केलं. 32 संघांच्या फेरीत, संघानं केप व्हर्डेचा सामना केला आणि 3-2 नं विजय मिळवला. त्यानंतर, 16 संघांच्या फेरीत, त्यांनी इजिप्तला 3-2 नं पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.
स्वित्झर्लंडनं कोलंबियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभूत केलं : स्वित्झर्लंडनंही या विश्वचषकात एकही सामना गमावलेला नाही. संघानं पाच सामन्यांमध्ये चार विजय आणि एक बरोबरी नोंदवली आहे. गट टप्प्यात, त्यांनी बोस्नियाला 4-1 आणि कॅनडाला 2-1 नं पराभूत केलं. कतारविरुद्धचा सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला. राऊंड ऑफ 32 मध्ये स्वित्झर्लंडनं अल्जेरियाला 2-0 नं हरवलं. राऊंड ऑफ 16 मध्ये कोलंबियाविरुद्धचा सामना पूर्ण वेळेपर्यंत 0-0 असा बरोबरीत राहिला. त्यानंतर स्वित्झर्लंडनं पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-3 नं विजय मिळवला.
मेस्सी विरुद्ध स्वित्झर्लंडचा बचावात सामना : अर्जेंटिना कर्णधार लिओनेल मेस्सीकडून आणखी एका गोलच्या शोधात असेल. जर तो स्वित्झर्लंडचा बचाव भेदण्यात यशस्वी झाला, तर हा सामना अर्जेंटिनासाठी सोपा होईल. मागील सामन्यात गोल करणारे एन्झो फर्नांडिस आणि रोमेरो हे देखील स्वित्झर्लंडसाठी धोकादायक ठरु शकतात. दुसरीकडे, अर्जेंटिनाचा हल्ला रोखण्यासाठी स्वित्झर्लंड आपला कर्णधार ग्रॅनिट झाकावर अवलंबून असेल. याव्यतिरिक्त, योहान मझांबीकडूनही गोलची अपेक्षा असेल. त्यानं या स्पर्धेत 3 गोल केले आहेत.
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