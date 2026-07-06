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नॉर्वेचा पाच वेळच्या विजेता ब्राझीलला धक्का! दणदणीत विजयासह पहिल्यांदाच विश्वचषक उपांत्यपूर्व फेरीत धडक

नॉर्वेनं फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये एक मोठा उलटफेर केला आहे. त्यांनी पाच वेळच्या विजेत्या ब्राझीलला 2-1 नं पराभूत करुन प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे.

Brazil vs Norway
नॉर्वेचा पाच वेळच्या विजेता ब्राझीलला धक्का! (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 9:16 AM IST

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Brazil vs Norway : नॉर्वेनं फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये एक मोठा उलटफेर केला आहे. त्यांनी पाच वेळच्या विजेत्या ब्राझीलला 2-1 नं पराभूत करुन प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. या सामन्यात नॉर्वेचा स्टार खेळाडू, अर्लिंग हालंडनं 79व्या आणि 90व्या मिनिटाला दोन शानदार गोल करुन आपल्या संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. नेमार ज्युनियरनं अतिरिक्त वेळेत पेनल्टीद्वारे ब्राझीलचा एकमेव गोल केला, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. या सामन्यात ब्राझीलच्या इतर कोणत्याही खेळाडूनं गोल केला नाही.

पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांनी केला नाही एकही गोल : न्यू जर्सी येथील स्टेडियमवर खेळला गेलेला ब्राझील आणि नॉर्वे यांच्यातील सामन्यातील पहिला हाफ गोलशून्य बरोबरीत संपला. दुसऱ्या सत्रात दोन्ही संघांना गोल करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या. 79व्या मिनिटाला अर्लिंग हालंडनं एका शानदार हेडरद्वारे नॉर्वेचा पहिला गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर हालंडनं 90व्या मिनिटाला आणखी एक गोल करुन आघाडी 2-0 अशी केली. या दोन गोलांनंतर ब्राझीलसाठी पुनरागमन करणं अधिकच कठीण झालं.

पहिल्या हाफमध्ये ब्राझीलनं मोठी संधी गमावली : सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये ब्राझीलला गोल करण्याची एक मोठी संधी मिळाली होती. नॉर्वेजियन खेळाडू क्रिस्टोफर अजेरनं मॅथियस कुन्हावर फाऊल केला, ज्यामुळं व्हिडिओ रिप्लेच्या आधारे ब्राझीलला पेनल्टी देण्यात आली. मात्र, अनुभवी नॉर्वेजियन गोलकीपर ओर्जन नायलांडनं ब्राझीलच्या ब्रुनो गिमारेसचा शॉट उत्कृष्टपणे अडवला. त्यानंतर नायलांडनं ब्राझीलच्या अनेक खेळाडूंचे गोल करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले आणि आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अर्लिंग हालंडनं या विश्वचषकात 7 गोल केले : सामन्याच्या दुसऱ्या हाफमध्ये, तरुण ब्राझिलियन खेळाडू अँड्रिकला मैदानात उतरवण्यात आलं. मैदानात आल्यानंतर अवघ्या 52 सेकंदांत त्याला गोल करण्याची एक मोठी संधी मिळाली, परंतु चेंडूवरील त्याचं नियंत्रण खराब होतं आणि त्याच्या पहिल्याच टचमुळं त्याला गोल करता आला नाही. त्यानंतर नॉर्वेनं सतत दबाव कायम ठेवला आणि हालंडनं दोन गोल करुन सामना आपल्या नावावर केला. या सामन्यात दोन गोल करुन अर्लिंग हालंडनं आता 2026 फिफा विश्वचषकात सात गोल केले आहेत.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
NORWAY BEATS BRAZIL
5 TIME CHAMPIONS BRAZIL
BRAZIL VS NORWAY
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