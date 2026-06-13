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FIFA WC: टोरोंटोमध्येही रंगला विश्वचषकाचा उद्घाटन सोहळा; नोरा फतेहीसह ॲलॅनिस मॉरिसेट, विल अर्नेट यांनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये तीन उद्घाटन सोहळे आयोजित करण्यात आले होते. पहिला सोहळा मेक्सिको सिटीमध्ये पार पडला.

FIFA World Cup 2026
टोरोंटोमध्येही विश्वचषकाचा उद्घाटन सोहळा (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 9:19 AM IST

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टोरोंटो FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये तीन उद्घाटन सोहळे आयोजित करण्यात आले होते. पहिला सोहळा मेक्सिको सिटीमध्ये पार पडला. तर कॅनडा आणि बोस्निया आणि हर्झेगोविना यांच्यातील सामना कॅनडातील टोरोंटो इथं झाला. तर अमेरिकेतही स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.

ॲलॅनिस मॉरिसेट आणि विल अर्नेट यांचं सादरीकरण : उद्घाटन सोहळ्यात कॅनडाची सांस्कृतिक विविधता भव्य पद्धतीनं सादर करण्यात आली. विश्वचषक ट्रॉफीच्या एका भव्य मोझाइक-शैलीतील प्रतिकृतीनं स्टेडियममधील हजारो प्रेक्षकांना मोहित केलं. या कार्यक्रमादरम्यान, प्रसिद्ध गायिका ॲलॅनिस मॉरिसेट यांनी कॅनडाचं राष्ट्रगीत सादर केलं, तर हॉलिवूड अभिनेता विल अर्नेटनं जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांचं स्वागत केलं.

नोराच्या सौंदर्यानं चाहते मोहित : नोरा फतेहीनं संगीत निर्माता संजॉय आणि फ्रेंच गायक वेगेड्रीम यांच्या सहकार्यानं संगीतबद्ध केलेलं, फिफा विश्वचषक 2026 चं अधिकृत गाणं, "सीर सीर" चं एक मनमोहक सादरीकरण केलं. हे गाणं स्पर्धेच्या अधिकृत संगीत प्रकल्पाचा एक भाग आहे आणि अधिकृत विश्वचषक अल्बममध्ये देखील समाविष्ट आहे. नोरा मंचावर येताच स्टेडियम टाळ्यांच्या कडकडाटानं आणि उत्साहानं दुमदुमलं. तिच्या ऊर्जेनं आणि मनमोहक नृत्यशैलीनं प्रेक्षकांना थिरकायला लावलं. मायकल बुब्ले, अलेसिया कारा, जेसी रेयेझ, अलियाना आणि विल्यम प्रिन्स यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनीही या सोहळ्यात आपली कला सादर करून उत्साहात भर घातली. या सादरीकरणांमुळं यजमान कॅनडा आणि विश्वचषकासाठी हा सोहळा अधिकच खास बनला.

जगातील सर्वात महागडं स्टेडियम : सोफी स्टेडियम हे जगातील सर्वात महागडं स्टेडियम आहे. 52,000 कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या स्टेडियममध्ये 70,000 चाहते बसू शकतात. मोठ्या कार्यक्रमांसाठी याची क्षमता 1,00,000 पर्यंतही वाढवता येते.

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TAGGED:

FIFA 2026
NORA FATEHI PERFORMS
FIFA OPENING CEREMONY
NORA FATEHI PERFORMS IN TORRONTO
FIFA WORLD CUP 2026

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