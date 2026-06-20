FIFA मध्ये आज अव्वल स्थानासाठी जर्मनी-आयव्हरी कोस्ट भिडणार तर जपान-ट्युनिशिया पहिल्यांदाच आमनेसामने
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री स्वीडन आणि नेदरलँड्स एकमेकांविरुद्ध खेळतील. हा सामना आज रात्री 10:30 वाजल्यापासून ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : June 20, 2026 at 3:19 PM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री स्वीडन आणि नेदरलँड्स एकमेकांविरुद्ध खेळतील. हा सामना आज रात्री 10:30 वाजल्यापासून ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. यानंतर, जर्मनी आणि आयव्हरी कोस्ट यांच्यात टोरोंटो स्टेडियमवर पहाटे 1:30 वाजल्यापासून सामना होईल. दोन्ही संघांनी त्यांचे पहिले सामने जिंकले होते. हा सामना जिंकणारा संघ 'गट ई' मध्ये अव्वल स्थानी पोहोचेल. इक्वेडोर आणि कुराकाओ यांच्यात कॅन्सस सिटी स्टेडियमवर पहाटे 5:30 वाजल्यापासून सामना होईल. तर दिवसाचा शेवटचा सामना ट्युनिशिया आणि जपान यांच्यात मॉन्टेरी स्टेडियमवर सकाळी 9:30 वाजल्यापासून खेळला जाईल.
Game times, wherever you are.#FIFAWorldCup #KickOffTimes @McDonalds pic.twitter.com/bKlfX9f9EA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
स्वीडन विरुद्ध नेदरलँड्स सामना : गट 'एफ' मध्ये असलेले नेदरलँड्स आणि स्वीडन विश्वचषकात प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये त्यांनी आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत. त्यापैकी एक सामना नेदरलँड्सनं जिंकला, तर दुसरा अनिर्णित राहिला. यापूर्वी हे दोन्ही संघ 2018 च्या विश्वचषक पात्रता फेरीत भेटले होते, ज्यात नेदरलँड्सनं स्वीडनचा 2-0 नंपराभव केला होता. नेदरलँड्सला स्टार बचावपटू व्हर्जिल व्हॅन डाइक आणि मिडफिल्डर फ्रँकी डी जोंग-केका यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. तर दुसरीकडे, स्वीडिश संघ फॉर्मात असलेल्या स्ट्रायकर्स व्हिक्टर ग्योकेरेस आणि अलेक्झांडर इसाक यांच्या आक्रमक क्षमतेवर अवलंबून असेल.
गटातील अव्वल स्थानासाठी जर्मनी आणि आयव्हरी कोस्ट यांच्यात लढत : गट 'इ' मध्ये जर्मनी आणि आयव्हरी कोस्ट यांच्यात एक आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला. हा सामना अनिर्णित राहिला. विश्वचषकात हे दोन संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. आपला सलामीचा सामना जिंकल्यानंतर दोन्ही संघ प्रत्येकी 3 गुणांवर बरोबरीत आहेत. जर्मनीनं आपल्या सलामीच्या सामन्यात कुराकाओचा 7-1 असा पराभव केला, तर आयव्हरी कोस्टनं इक्वेडोरला 1-0 नं हरवलं. जो संघ हा सामना जिंकेल तो गटात अव्वल स्थानी राहील आणि पुढील फेरीत प्रवेश करेल. जर्मनीचे गोल करणारे खेळाडू जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विर्ट्झ आणि काय हावर्ट्झ पुन्हा एकदा चर्चेत असतील. दुसरीकडे, आयव्हरी कोस्टला आपला स्टार मिडफिल्डर फ्रँक केसी आणि आक्रमक विंगर निकोलस पेपे यांच्याकडून अनपेक्षित विजयाची अपेक्षा असेल.
इक्वेडोर आणि कुराकाओसाठी 'करो किंवा मरो' सामना : इक्वेडोर आणि कुराकाओ 'ई' गटात आहेत. हा दोन्ही संघांमधील पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. दोन्ही संघांनी आपले पहिले सामने गमावले आहेत. इक्वेडोर आयव्हरी कोस्टकडून, तर कुराकाओ जर्मनीकडून पराभूत झाला. त्यामुळं, हा दोन्ही संघांसाठी 'करो किंवा मरो' सामना असेल. इक्वेडोरला अनुभवी कर्णधार आणि स्ट्रायकर एनर व्हॅलेन्सिया आणि मिडफिल्डर मोईसेस कायसेडो यांच्याकडून गोलची अपेक्षा असेल. कुराकाओचे गोलकीपर एलोय रौम आणि स्ट्रायकर जुनिन्हो बाकुना मागील सामन्यातील पराभवातून सावरण्याचा प्रयत्न करतील.
विश्वचषकात जपान आणि ट्युनिशिया पहिल्यांदाच आमनेसामने : ट्युनिशिया आणि जपान 'एफ' गटात आहेत. विश्वचषकातील या दोन संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल. यापूर्वी त्यांच्यात एक आंतरराष्ट्रीय सामना झाला आहे. 2023 मध्ये झालेल्या त्या मैत्रीपूर्ण सामन्यात जपाननं ट्युनिशियाचा 2-0 नं पराभव केला होता. ट्युनिशियाला प्रमुख फॉरवर्ड युसेफ मसाकनी आणि मिडफिल्डर एलिस स्किरी यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. जपानला त्यांचे स्टार खेळाडू ताकेफुसा कुबो, काओरु मितोमा आणि कर्णधार वातारु एंडो यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल.
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