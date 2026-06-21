FIFA WC: ब्रॉबी-गाक्पोचे प्रत्येकी 2-2 गोल; नेदरलँड्सनं उडवला स्वीडनचा धुव्वा
फिफा विश्वचषकात नेदरलँड्सनं गट 'एफ'च्या सामन्यात स्वीडनला 5-1 नं पराभूत करुन दमदार कामगिरी केली. ब्रायन ब्रॉबी आणि कोडी गाक्पो यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले.
Published : June 21, 2026 at 9:19 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषकात नेदरलँड्सनं गट 'एफ'च्या सामन्यात स्वीडनला 5-1 नं पराभूत करुन दमदार कामगिरी केली. ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेच्या 35व्या सामन्यात, नेदरलँड्सनं सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं आणि स्वीडनला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. ब्रायन ब्रॉबी आणि कोडी गाक्पो यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले, तर क्रिसेन्सियो सोमरविलनं एक गोल करुन संघाचा विजय निश्चित केला.
Three points secured for Oranje 🦁#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ब्रॉबीची धमाकेदार सुरुवात : नेदरलँड्सनं सामन्याच्या सुरुवातीच्या मिनिटांपासूनच आक्रमक खेळ दाखवला. संघाला याचं फळ पाचव्या मिनिटाला मिळाले, जेव्हा ब्रायन ब्रॉबीनं एक उत्कृष्ट गोल करुन संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या गोलनंतर स्वीडनवर दबाव आला आणि नेदरलँड्सनं आक्रमण सुरुच ठेवले. नेदरलँड्सचा आक्रमक खेळ इथंच थांबला नाही, 17व्या मिनिटाला, ब्रॉबीनं पुन्हा एकदा आपलं कौशल्य दाखवत आपला दुसरा गोल करुन 2-0 अशी आघाडी घेतली. दोन गोलनं मागे पडल्यानंतर, स्वीडननं काही आक्रमक खेळ केला, परंतु डचांच्या मजबूत बचावापुढं त्यांना यश आलं नाही. पहिल्या हाफच्या अखेरीस नेदरलँड्स 2-0 नं आघाडीवर होतं.
दुसऱ्या हाफमध्ये गाक्पोनं केले दोन गोल : नेदरलँड्सनं दुसऱ्या हाफची सुरुवातही अनुकूल केली. 47व्या मिनिटाला कोडी गाक्पोनं गोल करुन आपली आघाडी 3-0 पर्यंत वाढवली. त्यानंतर 54व्या मिनिटाला गाक्पोनं आपला दुसरा गोल करुन स्कोअर 4-0 केला. स्वीडनला हे अविरत हल्ले रोखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.
Clinical 👆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/I66ibdeM4D— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
स्वीडननं केला एक गोल : चार गोलनं मागे पडल्यानंतर, स्वीडनला 59व्या मिनिटाला पहिलं यश मिळालं. अँथनी एलांगानं एक शानदार गोल करुन संघासाठी खातं उघडलं आणि स्कोअर 4-1 केला. मात्र, स्वीडनला पुन्हा लय मिळवता आली नाही.
सोमरविलनं केला विजय निश्चित : सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांमध्ये, नेदरलँड्सनं आपला विजय पक्का करण्यासाठी आणखी एक गोल केला. 89व्या मिनिटाला क्रिसेन्सियो सोमरविलनं गोल करुन स्कोअर 5-1 केला. यानंतर स्वीडनला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी नव्हती आणि नेदरलँड्सनं एकतर्फी पद्धतीनं सामना जिंकला. या प्रभावी विजयामुळं नेदरलँड्सनं गट 'एफ' मध्ये आपलं स्थान अधिक मजबूत केले आहे. संघानं आक्रमण आणि बचाव या दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. दुसरीकडे, स्वीडनला स्पर्धेत पुढं जाण्यासाठी आपल्या आगामी सामन्यांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करावी लागेल.
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