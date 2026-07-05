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सह-यजमान कॅनडा फिफामधून बाहेर; मोरोक्को सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत

फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये मोरोक्कोनं सह-यजमान कॅनडाचा 3-0 नं पराभव करुन सलग दुसऱ्यांदा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

Canada vs Morocco
मोरोक्को सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 10:04 AM IST

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Canada vs Morocco : फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये मोरोक्कोनं सह-यजमान कॅनडाचा 3-0 नं पराभव करुन सलग दुसऱ्यांदा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. स्टार मिडफिल्डर अझेडिन ओनाहीनं दुसऱ्या हाफमध्ये दोन गोल केले, तर सौफियान रहिमीनं इंज्युरी टाइममध्ये गोल करुन मोरोक्कोच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. आता मोरोक्कोचा सामना 9 जुलै रोजी उपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सविरुद्ध होईल.

पहिल्या हाफमध्ये कॅनडाचं वर्चस्व : सामन्याच्या सुरुवातीला कॅनडानं उत्कृष्ट खेळ केला, सतत आक्रमण करत मोरोक्कोच्या बचावावर दबाव टाकला. सामन्यातील पहिली मोठी संधी कॅनडाला मिळाली, जेव्हा अली अहमदच्या पासवर टानी ओलुवासेयीनं हेडरद्वारे गोल केला. मात्र, मोरोक्कोचा कॅनेडियन वंशाचा गोलकीपर, यासिन बोनूनं एक उत्कृष्ट बचाव करुन आपल्या संघाला सुरुवातीच्या धक्क्यापासून वाचवलं. पहिल्या हाफमध्ये मोरोक्कोला मोठा धक्का बसला, जेव्हा स्पर्धेतील त्यांचा आघाडीचा खेळाडू, इस्माईल शबारीला, स्नायूच्या दुखापतीमुळं 22 व्या मिनिटाला मैदान सोडावं लागलं. त्याच्या जागी सौफियान रहिमी आला.

दुसऱ्या हाफमध्ये ओनाहीचा जलवा : दुसऱ्या हाफमध्ये मोरोक्कोनं सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलं. 50 व्या मिनिटाला, अश्रफ हकिमीच्या एका अप्रतिम सेट-पीस पासवर, अझेडिन ओनाहीनं बॉक्सच्या बाहेरुन अचूक टायमिंगवर एक शॉट मारुन मोरोक्कोला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलमुळं मोरोक्कोचा आत्मविश्वास वाढला, तर कॅनडावर दबाव आला. 82 व्या मिनिटाला, एका वेगवान प्रति-हल्ल्यादरम्यान, ब्राहिम डियाझकडून पास घेत ओनाहीनं आपला दुसरा गोल करुन संघाला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

राहिमीनं केला विजय निश्चित : अतिरिक्त वेळेत (90+8 व्या मिनिटाला), ब्राहिम डियाझच्या अप्रतिम थ्रू पासवर सौफियान राहिमीनं गोल करुन मोरोक्कोचा 3-0 असा प्रभावी विजय निश्चित केला. यापूर्वी राहिमीनं हेडरनं क्रॉसबारला चेंडू मारला होता, पण अखेरीस त्यानं गोल नोंदवण्यात यश मिळवलं.

मोरोक्कोनं रचला इतिहास : या विजयासह, मोरोक्कोनं सलग दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. तसंच, विश्वचषकाच्या इतिहासात पुन्हा एकदा अंतिम आठ संघांमध्ये पोहोचणारा तो पहिला आफ्रिकन देश ठरला. कतार 2022 मध्ये उपांत्य फेरी गाठून इतिहास रचणाऱ्या ‘ॲटलस लायन्स’नं पुन्हा एकदा विजेतेपदावर आपला दावा ठोकला. दरम्यान, कॅनडाची प्रभावी विश्वचषक मोहीम 16 संघांच्या फेरीतच संपुष्टात आली. मात्र, या स्पर्धेत प्रथमच नॉकआऊट फेरी गाठून आणि विश्वचषक सामना जिंकून या संघानं आपल्या देशाच्या फुटबॉल इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला आहे.

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