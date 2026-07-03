गतविजेत्या अर्जेंटिनासमोर केप व्हर्डेचं आव्हान; कोलंबिया-घाना, ऑस्ट्रेलिया-इजिप्तही विजयासाठी भिडणार
लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना संघ फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज केप व्हर्डेचा सामना करेल. तर ऑस्ट्रेलियाचा सामना इजिप्तशी होईल.
Published : July 3, 2026 at 3:55 PM IST
FIFA World Cup Todays Matches : लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना संघ फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज केप व्हर्डेचा सामना करेल. मेस्सीनं या स्पर्धेत सहा गोल केले असून तो गोल्डन बूटच्या शर्यतीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. हा सामना मियामी स्टेडियमवर 4 जुलै रोजी पहाटे 3:30 वाजता सुरु होईल. ऑस्ट्रेलियाचा सामना इजिप्तशी होईल. या दोन संघांमधील हा पहिलाच सामना असेल. हा सामना आज रात्री डॅलस स्टेडियमवर रात्री 11:30 वाजता सुरु होईल. त्यानंतर कोलंबियाचा सामना घानाशी होईल. हा सामना 4 जुलै रोजी कॅन्सस सिटी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सकाळी 7:00 वाजता सुरू होईल.
Don't miss a moment of the action!#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त यांच्यात चुरशीचा सामना : ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त यांच्यात आतापर्यंत दोन सामने खेळले गेले आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना अनिर्णित राखला आहे. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन संघांमधील ही पहिलाच सामना असेल. 'ड' गटातील खडतर प्रवासानंतर ऑस्ट्रेलिया बाद फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. या संघानं तीन सामन्यांमधून एक विजय, एक पराभव आणि एक अनिर्णित सामना असे चार गुण मिळवले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं आपल्या सलामीच्या सामन्यात तुर्कीला 2-0 नं पराभूत केलं. त्यानंतर त्यांना अमेरिकेकडून 0-2 नं पराभव पत्करावा लागला. पॅराग्वेविरुद्धचा त्यांचा अंतिम सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला. इजिप्तनं 'ग्रुप जी' मधून एकही सामना न हरता बाद फेरी गाठली. संघानं त्यांच्या तीन सामन्यांपैकी 1 जिंकला आणि 2 बरोबरीत सोडवले. इजिप्तनं न्यूझीलंडला 3-1 नं हरवलं, तर बेल्जियम आणि इराणविरुद्धचे त्यांचे सामने 1-1 असे बरोबरीत संपले. ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या फॉरवर्ड्सकडून चांगल्या फिनिशिंगची अपेक्षा असेल. इजिप्त स्टार फॉरवर्ड आणि कर्णधार मोहम्मद सलाहच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
Your final batch of Round of 32 fixtures 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
अर्जेंटिनासमोर केप व्हर्डेचं आव्हान : अर्जेंटिना आणि काबो वर्दे यांच्यातील हा पहिला सामना असेल. गतविजेता अर्जेंटिना या सामन्यात फेव्हरिट म्हणून उतरेल. अर्जेंटिनानं 'ग्रुप जे' मधील तिन्ही सामने जिंकून बाद फेरी गाठली. संघानं तीन सामन्यांतून 9 गुणांसह गटात प्रथम क्रमांक पटकावला. अर्जेंटिनानं जॉर्डनला 3-1, ऑस्ट्रियाला 2-0 आणि अल्जेरियाला 3-0 नं हरवलं. दुसरीकडे, केप व्हर्डेची कामगिरी ऐतिहासिक राहिली आहे. संघानं 'ग्रुप एच' मध्ये बलाढ्य स्पेनविरुद्ध 0-0 नं सामना बरोबरीत सोडवला. त्यानंतर त्यांनी उरुग्वे आणि सौदी अरेबियाविरुद्ध सामने बरोबरीत सोडवले. अर्जेंटिनाला कर्णधार आणि स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सीकडून आणखी एका गोलची अपेक्षा असेल. मेस्सीनं या स्पर्धेत आतापर्यंत सहा गोल केले आहेत. दरम्यान, केप व्हर्डे आपला स्टार गोलकीपर वोजिन्हाच्या बचावावर अवलंबून असेल.
कोलंबिया आणि घाना यांच्यात पहिलाच सामना : कोलंबिया आणि घाना यांच्यात अद्याप एकही सामना झालेला नाही. दोन्ही देशांचे वरिष्ठ संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. गट फेरीतील कामगिरीच्या आधारावर, घाना कोलंबियासमोर एक कठीण आव्हान उभं करु शकतो. कोलंबियानं गट 'के' मध्ये एकही सामना न हरता बाद फेरी गाठली आहे. दोन विजय आणि एक बरोबरी साधत संघाने गट 'के' मध्ये अव्वल स्थान मिळवलं. कोलंबियानं काँगो डीआरला 1-0 आणि उझबेकिस्तानला 3-1 नं पराभूत केलं. पोर्तुगालविरुद्धचा त्यांचा सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला. घानानं गट 'एल' मधील एका चुरशीच्या लढतीनंतर बाद फेरीतील आपले स्थान निश्चित केलं आहे. संघानं एक विजय, एक पराभव आणि एक बरोबरी साधली आहे. घानाने पनामाला पराभूत केलं, इंग्लंडसोबत बरोबरी साधली आणि क्रोएशियाकडून पराभव पत्करला. कोलंबियाला आपला स्टार विंगर, लुईस डियाझकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. दरम्यान, घाना आपला फॉरवर्ड मोहम्मद कुडसच्या आक्रमक खेळाच्या जोरावर विजयाची आशा बाळगून असेल.
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