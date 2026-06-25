FIFA मध्ये आज 6 सामने, यंदाच्या विश्वचषकात एकही गोल न केलेला तुर्की अमेरिकेशी भिडणार; कुराकाओही उतरणार मैदानात
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री जर्मनीचा सामना इक्वेडोरशी होईल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये इक्वेडोरनं जर्मनीला कधीही पराभूत केलेलं नाही.
Published : June 25, 2026 at 5:10 PM IST
FIFA World Cup 2026 Today's Match : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री जर्मनीचा सामना इक्वेडोरशी होईल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये इक्वेडोरनं जर्मनीला कधीही पराभूत केलेलं नाही. हा सामना न्यू जर्सी स्टेडियमवर पहाटे 1:30 वाजता खेळला जाईल. तुर्कीचा सामना अमेरिकेशी सकाळी 7:30 वाजता होईल. तुर्कीनं या स्पर्धेत अद्याप एकही गोल केलेला नाही. एकूण सहा सामने खेळले जातील, जे सर्व भारतीय वेळेनुसार 26 जून रोजी होतील.
So much #FIFAWorldCup action 😮💨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
नॉकआऊट फेरी गाठण्यासाठी आयव्हरी कोस्टला सामना बरोबरीत सोडवण्याची गरज : गट 'इ' मध्ये तीन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या आयव्हरी कोस्टला पुढील फेरीत जाण्यासाठी फक्त बरोबरीची गरज आहे. गुणतालिकेत एका गुणासह तळाशी असलेल्या कुराकाओला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. दोन्ही देशांमधील हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. कुराकाओला मिडफिल्डर ताहिथ चोंगकडून जादूची अपेक्षा असेल. तर आयव्हरी कोस्ट अनुभवी मिडफिल्डर फ्रँक केसीच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
इक्वेडोरला जर्मनीविरुद्ध विजय मिळवणं आवश्यक : सुपर 32 साठी आधीच पात्र ठरलेला जर्मनी, आता इक्वेडोरचा सामना करेल. जर्मनी दोन सामन्यांतून 6 गुणांसह गट 'इ' मध्ये अव्वल स्थानी आहे. केवळ एक गुण असलेला इक्वेडोर तिसऱ्या स्थानावर आहे. बाद फेरीतील आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना हा सामना जिंकणं आवश्यक आहे. या दोन देशांमध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय सामने झाले असून, दोन्ही वेळा जर्मनीनं विजय मिळवला आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासातील ही त्यांची दुसरी भेट असेल. 2006 च्या विश्वचषकात जर्मनीनं इक्वेडोरला 3-0 नं पराभूत केलं होतं. इक्वेडोरला त्यांचा स्टार फॉरवर्ड एनर व्हॅलेन्सियाकडून गोलची अपेक्षा असेल. फॉर्मात असलेला विंगर जमाल मुसियाला जर्मनीसाठी आक्रमक खेळ करु शकतो.
स्वीडनविरुद्ध सामना बरोबरीत सुटल्यास जपान बाद फेरीत : गट 'एफ' मध्ये असलेला जपान 4 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्वीडन 3 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. जपाननं हा सामना बरोबरीत सोडवला तरी तो बाद फेरीत प्रवेश करेल. दुसरीकडे, स्वीडनला पुढं जाण्यासाठी विजयाची गरज आहे. विश्वचषकातील या दोन देशांमधील ही पहिलीच भेट असेल. त्यांनी आतापर्यंत दोन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. जपाननं एक सामना जिंकला असून एक सामना अनिर्णित राखला आहे. जपानला त्यांचा स्टार स्ट्रायकर, आयासे उएदाकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. स्वीडनचा संघ फॉर्मात असलेल्या फॉरवर्ड, अलेक्झांडर इसाकवर अवलंबून असेल.
All of today's kick-off times.#FIFAWorldCup #KickOffTimes @mcdonalds— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडलेल्या ट्युनिशियाचा सामना नेदरलँड्सशी : नेदरलँड्स आणि ट्युनिशिया 'एफ' गटात आहेत. सलग दोन पराभवांमुळं ट्युनिशिया स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडला आहे. दुसरीकडे, नेदरलँड्स चार गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. या दोन देशांमध्ये एकूण तीन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. नेदरलँड्सनं एक सामना जिंकला असून दोन अनिर्णित राखले आहेत. विश्वचषकात हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. नेदरलँड्सचा संघ त्यांचा स्टार फॉरवर्ड, मेम्फिस डेपेवर अवलंबून असेल, तर ट्युनिशियाला कर्णधार युसेफ मशाकनीच्या चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल.
यजमान अमेरिकेसमोर तुर्कीचं आव्हान : 'डी' गटात अमेरिकेनं सलग दोन विजय मिळवून बाद फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. ते सहा गुणांसह गटात पहिल्या स्थानावर आहेत. दरम्यान, तुर्की सलग दोन पराभवांनंतर स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यांना स्पर्धेत एकही गोल करता आलेला नाही. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे, ज्यात तुर्कीनं 2-1 नं विजय मिळवला. विश्वचषकातील दोन्ही संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल. अमेरिका आपला मुख्य स्ट्रायकर फोलारिन बालोगुनकडून गोलची अपेक्षा करत असेल, तर तुर्की आपला युवा स्टार अर्दा गुलरवर अवलंबून आहे.
पराग्वे विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचा विजेता बाद फेरीसाठी पात्र ठरेल : गट 'डी' मध्ये पराग्वे आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामना खेळला जाईल. दोन्ही संघांसाठी बाद फेरीत पोहोचण्याची ही शेवटची संधी आहे. दोन्ही संघ सध्या प्रत्येकी 3 गुणांवर बरोबरीत आहेत. या सामन्याचा विजेता थेट बाद फेरीसाठी पात्र ठरेल. आतापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये एकूण पाच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी ऑस्ट्रेलियानं दोन जिंकले आहेत आणि तीन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. विश्वचषकाच्या इतिहासात दोन्ही संघांमधील हा पहिलाच सामना असेल. पॅराग्वेला युवा फॉरवर्ड ज्युलिओ एन्सीसोकडून मोठ्या अपेक्षा असतील, तर ऑस्ट्रेलियाला त्यांचा कर्णधार आणि अनुभवी गोलकीपर मॅथ्यू रायनकडून दमदार कामगिरीची गरज असेल.
हेही वाचा :