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FIFA विश्वचषकात नॉक आउट फेरीची शर्यत रंगतदार स्थितीत; स्पेनवर असतील सर्वांच्या नजरा

आज रात्री फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये स्पेन आणि फ्रान्स खेळताना दिसतील. पहिला सामना स्पेन आणि नॉर्वे यांच्यात होईल.

FIFA World Cup 2026 Matches Today
FIFA विश्वचषकात नॉक आउट फेरीची शर्यत रंगतदार स्थितीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:54 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Matches Today : आज रात्री फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये स्पेन आणि फ्रान्स खेळताना दिसतील. पहिला सामना स्पेन आणि नॉर्वे यांच्यात होईल. दोन्ही संघ आधीच बाद फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. या सामन्यात फ्रान्सला स्टार खेळाडू किलियन एमबाप्पेच्या गोलची अपेक्षा असेल, तर नॉर्वे फिफा विश्वचषकात युरोपियन संघाविरुद्ध आपला पहिला विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. स्पर्धेसाठी दावेदार मानल्या जाणाऱ्या स्पेनवर फिफा विश्वचषकातून बाहेर पडण्याचा धोका आहे. त्यांना उरुग्वेविरुद्ध कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवावाच लागेल. जर ते हरले आणि काबो वर्देनं सौदी अरेबियाविरुद्ध विजय मिळवला, तर स्पेन स्पर्धेतून बाहेर होईल. आज रात्री सहा महत्त्वाचे सामने खेळले जातील. हे सर्व सामने बाद फेरीसाठी महत्त्वाचे आहेत. सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार 27 जून रोजी खेळले जातील.

युरोपियन संघांच्या लढतीत फ्रान्सचं वर्चस्व : गट 'आय' मधील फ्रान्स आणि नॉर्वे आज एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. स्पर्धेतील 2 सामन्यांमधून दोघांचे प्रत्येकी 6 गुण आहेत. जो संघ हा सामना जिंकेल तो गटात अव्वल स्थानी राहील. त्यांनी मिळून 15 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यापैकी फ्रान्सनं सात सामने जिंकले आहेत, तर नॉर्वेनं चार सामने जिंकले असून चार सामने अनिर्णित राहिले आहेत. फिफा विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. नॉर्वेनं फिफा विश्वचषकात आपल्याच खंडातील, म्हणजेच युरोपमधील, कोणत्याही देशाला पराभूत केलेलं नाही. युरोपियन संघांविरुद्ध नॉर्वेनं आपल्या पाचपैकी तीन सामने गमावले आहेत, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दुसरीकडे, फ्रान्सनं फिफा विश्वचषकात युरोपियन देशांविरुद्धचे आपले मागील सर्व पाच सामने जिंकले आहेत, ज्यात इंग्लंड, क्रोएशिया आणि बेल्जियमसारख्या बलाढ्य संघांचा समावेश आहे. या सामन्यात पुन्हा एकदा फ्रान्सचा धोकादायक फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पेवर सर्वांच्या नजरा असतील. संघाला मिडफिल्डर अँटोइन ग्रीझमनकडूनही अपेक्षा असतील. नॉर्वेच्या आशा स्टार स्ट्रायकर अर्लिंग हालंडवर अवलंबून असतील.

सेनेगल आणि इराकचा स्पर्धेतील शेवटचा सामना : सेनेगल आणि इराक या स्पर्धेत शेवटचा सामना खेळतील. गट 'आय' मध्ये असलेले हे दोन्ही संघ सलग दोन सामने गमावल्यानंतर फिफा विश्वचषक 2026 मधून बाहेर पडले आहेत. वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील या दोन देशांमधील हा पहिलाच सामना असेल. सेनेगलला अनुभवी फॉरवर्ड सादियो मानेकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. इराकला स्ट्रायकर आयमान हुसेनमुळं स्पर्धेचा शेवट दमदार करण्याची आशा असेल.

काबो वर्दे आणि सौदी अरेबिया यांच्यात 'करो किंवा मरो' सामना : गट 'एच' मध्ये काबो वर्दे आणि सौदी अरेबिया यांच्यात 'करा किंवा मरा' सामना होणार आहे. कोणत्याही स्तरावर दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल. दोन्ही संघांसाठी नॉकआऊट फेरीत पोहोचण्याची ही शेवटची संधी आहे. सौदी अरेबियाचा गोल फरक (-4) खराब असल्यामुळं, जर सौदी अरेबियानं हा सामना जिंकला, तर त्यांना स्पेनविरुद्ध उरुग्वेच्या पराभवाची आशा करावी लागेल. दुसरीकडे, काबो वर्देला नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र होण्याकरिता फक्त आपला सामना जिंकण्याची गरज असेल. काबो वर्देच्या आशा त्यांचा स्टार विंगर रायन मेंडेसवर अवलंबून असतील, जो देशासाठी आपला 100 वा सामना खेळणार आहे. सौदी अरेबियाला त्यांचा कर्णधार आणि अनुभवी विंगर सालेम अल-दोसारीकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा असेल.

स्पेन आणि उरुग्वेला कोणत्याही परिस्थितीत विजय अनिवार्य : उरुग्वे आणि स्पेन 'एच' गटात आहेत, जिथं सर्व संघ बाद फेरीसाठी दावेदार आहेत. स्पेन 2 सामन्यांतून 4 गुणांसह गटात अव्वल स्थानी आहे. उरुग्वेनं आपले दोन्ही सामने अनिर्णित राखले, त्यामुळं ते 2 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. हा सामना दोन्ही संघांसाठी जिंकणं अनिवार्य आहे. उरुग्वेला कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावंच लागेल. जर स्पेन हरला, तर त्यांना काबो वर्देकडून पराभव होण्याची आशा करावी लागेल. दोन्ही देशांमध्ये 10 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. उरुग्वेनं स्पेनला कधीही हरवलेलं नाही. स्पेननं 5 सामने जिंकले आहेत, तर 5 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. विश्वचषकातील दोन्ही संघांमधील हा तिसरा सामना असेल. 1950 मध्ये सामना 2-2 असा अनिर्णित राहिला होता, तर 1990 मधील सामना 0-0 असा अनिर्णित राहिला होता.

इजिप्त आणि इराण यांच्यातील विजयी संघ पुढच्या फेरीत : इजिप्तचा सामना 'जी' गटात इराणशी होईल. हा सामना जिंकणं दोन्ही संघांसाठी अनिवार्य आहे. इजिप्त दोन सामन्यांतून 4 गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे, तर इराण 2 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. हा सामना जिंकल्यास इराण नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरेल. दुसरीकडे, इजिप्त हरुनही पुढच्या फेरीत जाऊ शकतो, पण त्यासाठी त्यांना बेल्जियमच्या पराभवासाठी प्रार्थना करावी लागेल. दोन्ही संघांनी दोन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. इराणनं एक सामना जिंकला असून दुसरा सामना अनिर्णित राहिला आहे. विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. इजिप्त आपला सुपरस्टार फॉरवर्ड मोहम्मद सलाहवर अवलंबून असेल, तर इराण आपला शक्तिशाली स्ट्रायकर सरदार अझमूनकडून गोलची अपेक्षा करेल.

न्यूझीलंड आणि बेल्जियम यांच्यातील पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना : न्यूझीलंड आणि बेल्जियमचे वरिष्ठ पुरुष फुटबॉल संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. 'जी' गटात बेल्जियम 2 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर न्यूझीलंड 1 गुणासह शेवटच्या स्थानावर आहे. बेल्जियम हा सामना जिंकल्यास सुपर 32 साठी पात्र ठरेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंडला एकतर सामना जिंकून इराणच्या पराभवासाठी प्रार्थना करावी लागेल किंवा मोठ्या फरकानं जिंकावं लागेल. न्यूझीलंडला त्यांचा स्टार स्ट्रायकर आणि कर्णधार ख्रिस वूडकडून गोलची अपेक्षा असेल, तर एक बलाढ्य बेल्जियम संघ त्यांचा प्लेमेकर केविन डी ब्रुयनच्या जादुई खेळावर अवलंबून असेल.

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