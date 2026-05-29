Fifa World Cup 2026: अर्जेंटिनाचा संघ जाहीर, मेस्सी कर्णधार; देशाला मिळवून देणार सलग दुसरं विजेतेपद?
Published : May 29, 2026 at 12:03 PM IST
Fifa World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सीच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मेस्सी या वर्षीच्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेत खेळणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. गतविजेत्या अर्जेंटिनानं 2026 फिफा विश्वचषकासाठी आपल्या 26 सदस्यीय अंतिम संघाची घोषणा केली आहे. महान खेळाडू मेस्सी पुन्हा एकदा संघाचं नेतृत्व करेल. तो आपला सहावा विश्वचषक खेळणार आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत अर्जेंटिना सलग दुसरं विजेतेपद पटकावण्याच्या उद्देशानं सहभागी होईल.
मेस्सी रचणार इतिहास : अलीकडेच, 38 वर्षीय मेस्सीला इंटर मियामीकडून खेळताना दुखापत झाली होती. त्यानंतर इंटर मियामीनं जाहीर केलं की त्याला हॅमस्ट्रिंगचा त्रास होत आहे. हा महान फुटबॉलपटू विश्वचषकात सहभागी होईल की नाही याबद्दल चाहत्यांना खात्री नव्हती. मात्र, अर्जेंटिनानं शुक्रवारी मेस्सीच्या सहभागाची पुष्टी केली. मेस्सीला आधीच अर्जेंटिना आणि जगातील सर्वात यशस्वी खेळाडूंपैकी एक मानलं जाते आणि आता तो जगभरातील त्या निवडक खेळाडूंच्या गटात सामील होईल जे आपला सहावा विश्वचषक खेळतील. मुख्य प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी यांनी अनुभव आणि संतुलनाला प्राधान्य दिलं असून, कतारमध्ये 2022 चा विश्वचषक जिंकलेल्या संघाचा गाभा कायम ठेवला आहे.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲: the squad selected by Lionel Scaloni to defend our crown at the 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 🏆🇦🇷— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 28, 2026
2022 विश्वचषक विजेत्या संघाचा मजबूत गाभा कायम : अर्जेंटिनाच्या संघात 2022 विश्वचषक विजेत्या संघातील 17 खेळाडूंचा समावेश आहे. यामध्ये गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेझ, डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी आणि मिडफिल्डर रॉड्रिगो डी पॉल व अलेक्सिस मॅक अॅलिस्टर यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. एन्झो फर्नांडिस, ज्युलियन अल्वारेझ आणि लॉटारो मार्टिनेझ हे देखील संघाची ताकद वाढवतील. मात्र, काही मोठी नावं संघातून अनुपस्थित असतील. अनुभवी विंगर अँजेल डी मारियानं 2024 च्या कोपा अमेरिका स्पर्धेनंतर आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतली, तर मार्कोस अकुनाला तंदुरुस्तीच्या कारणांमुळं संघात स्थान मिळू शकला नाही.
तरुण खेळाडूंवर दाखवला विश्वास : प्रशिक्षक स्कालोनी यांनी भविष्याचा वेध घेत अनेक तरुण खेळाडूंना संधी दिली आहे. व्हॅलेंटिन ब्राको, निकोलस पाझ आणि ज्युलियानो सिमिओन यांसारख्या तरुण चेहऱ्यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, होसे मॅन्युएल लोपेझ आणि थियागो अल्माडा पहिल्यांदाच विश्वचषकाचा अनुभव घेणार आहेत. दुखापतीमुळं 2022 च्या विश्वचषकातून बाहेर पडलेल्या जिओव्हानी लो सेल्सोचं पुनरागमनही महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे. अर्जेंटिना 16 जून रोजी अल्जेरियाविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर गट टप्प्यात संघ जॉर्डन आणि ऑस्ट्रियाचा सामना करेल. मेस्सी अर्जेंटिनाला सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकून देईल की नाही याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
फिफा विश्वचषक 2026 साठी अर्जेंटिनाचा संघ :
- गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेझ, गेरोनिमो रुली, जुआन मुसो.
- डिफेंडर: लिओनार्डो बालेर्डी, गोन्झालो मॉन्टिएल, निकोलस टॅगलियाफिको, लिसांड्रो मार्टिनेझ, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, फॅकुंडो मेडिना, नहुएल मोलिना.
- मिडफिल्डर: लिएंड्रो परेडिस, रॉड्रिगो डी पॉल, व्हॅलेंटीन बारको, जिओवानी लो सेल्सो, एक्क्विएल पॅलासिओस, ॲलेक्सिस मॅक ॲलिस्टर, एन्झो फर्नांडीझ.
- फॉरवर्ड्स: ज्युलियन अल्वारेझ, लिओनेल मेस्सी, निकोलस गोन्झालेझ, थियागो अल्माडा, जिउलियानो सिमोन, निकोलस पाझ, जोस मॅन्युएल लोपेझ, लॉटारो मार्टिनेझ.
