ETV Bharat / sports

मेस्सीची हॅटट्रिक; गतविजेत्या अर्जेंटिनाची विश्वचषकात दणक्यात सुरुवात

गतविजेत्या अर्जेंटिनानं आपल्या फिफा विश्वचषक 2026 मोहिमेची शानदार सुरुवात केली आहे. आपल्या पहिल्याच सामन्यात अर्जेंटिनानं अल्जेरियाचा 3-0 नं एकतर्फा पराभव केला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 : गतविजेत्या अर्जेंटिनानं आपल्या फिफा विश्वचषक 2026 मोहिमेची शानदार सुरुवात केली आहे. आपल्या पहिल्याच सामन्यात अर्जेंटिनानं अल्जेरियाचा 3-0 नं एकतर्फा पराभव केला. या एकतर्फी विजयाचा सर्वात मोठा नायक संघाचा स्टार फुटबॉलपटू आणि कर्णधार लिओनेल मेस्सी होता. मेस्सीनं मैदानावर आपलं कौशल्यं दाखवत एक शानदार हॅट-ट्रिक केली आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या बचावाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं. मेस्सीच्या कामगिरीमुळं अर्जेंटिनानं या स्पर्धेत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे.

200 व्या सामन्यात हॅट-ट्रिक : लिओनेल मेस्सीच्या कारकिर्दीसाठी हा सामना खूप खास आणि ऐतिहासिक होता. अर्जेंटिनामधील हा त्याचा 200 वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता, जो त्यानं आपल्या पहिल्या विश्वचषक हॅट-ट्रिकनं अविस्मरणीय बनवला. यासह, मेस्सी जगातील त्या निवडक खेळाडूंच्या गटात सामील झाला आहे ज्यांनी सहा वेगवेगळ्या फिफा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. 38 वर्षांहून अधिक वय असूनही, त्याचं ड्रिब्लिंग आणि अचूकता मैदानावर स्पष्टपणे दिसून आली, ज्यामुळं चाहते थक्क झाले.

विश्वचषकात सर्वाधिक गोल : सामन्यादरम्यान मेस्सीनं फ्रेंच स्टार फुटबॉलपटू किलियन एम्बाप्पेचा एक मोठा विक्रमही मोडला. सामन्यापूर्वी, एम्बाप्पेनं फिफा विश्वचषकात 14 गोल केले होते, पण त्यानं या सामन्यात तीन गोल करुन आपली एकूण गोलसंख्या 16 वर नेली. काही तासांतच, मेस्सीनं एम्बाप्पेला मागे टाकले आणि विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करण्याचा जर्मन दिग्गज मिरोस्लाव क्लोझचा (16 गोल) सर्वकालीन विक्रम बरोबरीत आणला. तो आता विश्वचषकाच्या इतिहासातील संयुक्त-सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे.

17व्या मिनिटाला पहिला गोल : अर्जेंटिनानं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अल्जेरियावर दबाव टाकला होता. 17व्या मिनिटाला मेस्सीची जादू दिसून आली, जेव्हा त्यानं रॉड्रिगो डी पॉलच्या एका अप्रतिम पासवर नियंत्रण मिळवून अल्जेरियन गोलरक्षकाला चकवलं आणि गोल करुन खातं उघडलं. मग, 60व्या मिनिटाला, निको गोन्झालेझच्या क्रॉसवर मॅक अॅलिस्टरनं मारलेला शॉट गोलकीपरनं अडवल्यानंतर मिळालेल्या रिबाउंडवर मेस्सीनं सहजपणे गोल करून सामन्यातील आपला दुसरा गोल नोंदवला आणि आघाडी मिळवून दिली.

76व्या मिनिटाला तिसरा गोल : मेस्सी इथंच थांबला नाही. 76व्या मिनिटाला, त्यानं मैदानाच्या मध्यातून बॉल ड्रिबल करत गोन्झालेझकडे पास दिला. गोन्झालेझनं बॉक्सच्या काठावर उभ्या असलेल्या मेस्सीकडे बॉल परत पास केला आणि त्या महान खेळाडूनं कोणतीही चूक न करता, एका अप्रतिम शॉटनं बॉल नेटच्या खालच्या कोपऱ्यात टाकला. या तिसऱ्या गोलसह, मेस्सीनं आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली आणि अर्जेंटिनाच्या प्रभावी 3-0 विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.

हेही वाचा :

  1. फिफा विश्वचषक 2026: केप वर्देनं स्पेनला बरोबरीत रोखलं; उरुग्वे आणि बेल्जियमलाही धक्का
  2. FIFA मध्ये आज चार सामने, स्पेन-बेल्जियम करणार मोहिमेला सुरुवात; शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर इराण अमेरिकेत
  3. FIFA WC: शेवटच्या मिनिटात गोल करुन जपानची बरोबरी, एका गोलनं आयव्हरी कोस्ट विजयी तर स्वीडननं उडवला ट्युनिशियाचा धुव्वा

TAGGED:

FIFA 2026
LIONEL MESSI HATTRICK
ARGENTINA BEAT ALGERIA
LIONEL MESSI GOAL
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.