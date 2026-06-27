FIFA मध्ये साखळी सामन्यांचा शेवटचा दिवस, मेस्सी-रोनाल्डो दिसणार मैदानात; अर्जेंटिनाचा जॉर्डनशी तर पोर्तुगालचा कोलंबियाशी सामना
फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट फेरीतील शेवटचे सहा सामने आज रात्री खेळले जातील. यात लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे दोन्ही स्टार फुटबॉलपटू खेळताना दिसतील.
Published : June 27, 2026 at 3:42 PM IST
FIFA World Cup Matches Today : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट फेरीतील शेवटचे सहा सामने आज रात्री खेळले जातील. या सामन्यांमध्ये लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे दोन्ही स्टार फुटबॉलपटू खेळताना दिसतील. सर्वप्रथम पोर्तुगालचा सामना कोलंबियाशी होईल. त्यानंतर, लीग फेरीच्या 72व्या आणि अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचा सामना जॉर्डनशी होईल. या स्पर्धेत पाच गोलांसह मेस्सी गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. रोनाल्डोनं मागील सामन्यात उझबेकिस्तानविरुद्ध दोन गोल केले होते. अर्जेंटिनानं आधीच नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे, तर पोर्तुगाल दोन सामन्यांतून चार गुणांसह मजबूत स्थितीत आहे. सर्व सहा सामने भारतीय वेळेनुसार 28 जून रोजी खेळले जातील. यानंतर नॉकआऊट फेरीसाठी 32 संघ निश्चित केले जातील.
पनामावर इंग्लंडचं वर्चस्व : गट 'एल' मध्ये इंग्लंडचा सामना पनामाशी होईल. इंग्लंड दोन सामन्यांतून चार गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे, पनामा सलग दोन सामने गमावल्यानंतर स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडला आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे. 2018 च्या विश्वचषकात इंग्लंडनं हा सामना 6-1 अशा मोठ्या फरकानं जिंकला होता. इंग्लंडचा स्टार स्ट्रायकर हॅरी केनवर सर्वांच्या नजरा असतील. पनामाला मिडफिल्डर अडलबर्टो कॅरास्क्विलाकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल.
क्रोएशिया विरुद्ध घाना, विजेता जाणार पुढच्या फेरीत : ग्रुप एल मधील क्रोएशिया आणि घाना एकमेकांविरुद्ध खेळतील. हा त्यांचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरण्याकरिता दोन्ही संघांसाठी हा सामना जिंकणं महत्त्वाचं आहे. क्रोएशिया 2 सामन्यांतून 3 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर घाना 2 सामन्यांतून 4 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. हा सामना जिंकणारा संघ सुपर 32 साठी पात्र ठरेल. क्रोएशियाचा संघ अनुभवी कर्णधार लुका मॉड्रिकच्या मिडफिल्डवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल. दुसरीकडे, घानाचा संघ फॉरवर्ड मोहम्मद कुडसच्या मदतीनं अनपेक्षित विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
Ready for the final batch of Group Stage fixtures 🤩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
कोलंबिया आणि पोर्तुगाल यांच्यात अटीतटीचा सामना : ग्रुप के मधील पोर्तुगालनं 2 सामन्यांतून 4 गुण मिळवले आहेत. ते गटात दुसऱ्या स्थानावर आहेत. दरम्यान, कोलंबियानं 2 सामन्यांतून 6 गुण मिळवून पुढच्या फेरीसाठी आधीच पात्रता मिळवली आहे. हा सामना जिंकणारा संघ गटात अव्वल स्थानी राहील. या दोन संघांमध्ये यापूर्वी फक्त एकच सामना झाला आहे. 2014 मधील हा मैत्रीपूर्ण सामना 0-0 असा बरोबरीत सुटला होता. कोलंबियाला कर्णधार जेम्स रॉड्रिग्ज आणि आक्रमक विंगर लुईस डियाझ यांच्याकडून गोलची अपेक्षा असेल. रोनाल्डो आणि ब्रुनो फर्नांडिस प्रभावी कामगिरी करून पोर्तुगालला पुढच्या फेरीत नेण्याचा प्रयत्न करतील.
पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेला उझबेकिस्तानचा काँगोशी सामना : काँगो डीआर आणि उझबेकिस्तान यांच्यात गट 'के' मध्ये सामना होईल. या सामन्यात उतरताना काँगो डीआरकडे 1 गुण आहे, तर उझबेकिस्तानने दोन्ही सामने गमावले आहेत. नॉकआऊट फेरीसाठी दावा करण्याची ही त्यांची शेवटची संधी आहे. दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ संघांनी कोणत्याही स्तरावर कधीही सामना खेळलेला नाही. काँगो डीआरला त्यांचा फॉरवर्ड योआने विसाकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. स्ट्रायकर एल्डोर शोमुरोदोवच्या नेतृत्वाखालील उझबेकिस्तान आपल्या पहिल्या विश्वचषक विजयासाठी प्रयत्नशील असेल.
अल्जेरिया आणि ऑस्ट्रियासाठी विजय आवश्यक : गट 'जे' मध्ये अल्जेरिया आणि ऑस्ट्रिया हे संघ असतील. दोन्ही संघांनी दोन सामन्यांमधून प्रत्येकी 3 गुण मिळवले आहेत. गोल फरकानुसार ऑस्ट्रिया दुसऱ्या आणि अल्जेरिया तिसऱ्या स्थानावर आहे. हा सामना जिंकणारा संघ सुपर 32 साठी पात्र ठरेल. यापूर्वी हे दोन्ही संघ फक्त एकदाच, 1982 च्या विश्वचषकात आमनेसामने आले आहेत. त्या गट फेरीच्या सामन्यात ऑस्ट्रियानं अल्जेरियाचा 2-0 नं पराभव केला होता. अल्जेरियाला त्यांचा अनुभवी विंगर, रियाद माहरेझकडून एका जादुई कामगिरीची अपेक्षा असेल. ऑस्ट्रियाचं नेतृत्व मिडफिल्डर मार्सेल सबित्झर करेल.
जॉर्डन विरुद्ध अर्जेंटिना : गतविजेता अर्जेंटिना, जो गट 'जे' मध्ये आहे, तो आधीच बाद फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. दोन सामन्यांमधून सहा गुणांसह ते गटात आघाडीवर आहेत. दुसरीकडे, जॉर्डन सलग दोन सामने गमावल्यामुळं स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. हा दोन्ही संघांमधील पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. अर्जेंटिनाला कर्णधार मेस्सी आणि फॉर्मात असलेल्या लोटझारो मार्टिनेझकडून गोलची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे, जॉर्डन आपल्या अंतिम सामन्यासाठी स्टार फॉरवर्ड मूसा अल-तामारीवर अवलंबून राहील.
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