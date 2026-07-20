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फ्रान्सच्या किलियन एम्बाप्पेनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकला गोल्डन बूट; विश्वचषक इतिहासात केले सर्वाधिक गोल

फ्रान्सचा स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पेनं फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकला आहे.

FIFA World Cup 2026
गोल्डन बूट (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 8:12 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फ्रान्सचा स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पेनं (Kylian Mbappe) फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकला आहे. कतारमध्ये झालेल्या 2022 च्या विश्वचषकानंतर, एम्बाप्पेनं सलग दुसऱ्यांदा या स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करण्याचा मान मिळवला आहे. फ्रान्सच्या संघाला विजेतेपद मिळवता आलं नसलं तरी, त्यांच्या कर्णधारानं स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि गोल करण्याच्या बाबतीत इतरांना मागे टाकले. गोल्डन बूट (Golden Boot) पुरस्कार स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला दिला जातो.

इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात केले दोन गोल : मियामीमध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यात तिसऱ्या स्थानासाठी एक रोमांचक सामना खेळला गेला. या अटीतटीच्या सामन्यात फ्रान्स इंग्लंडकडून 4-6 नं हरला असला तरी, एम्बाप्पेनं सामन्यात दोन शानदार गोल केले आणि स्पर्धेतील आपल्या एकूण गोलांची संख्या 10 वर नेली. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं, 27 वर्षीय एम्बाप्पे आता फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, त्यानं मैदानावर जबरदस्त फॉर्म दाखवला आणि फ्रान्सला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवलं, ज्यात त्यांना स्पेनकडून 0-2 नं पराभव पत्करावा लागला.

स्पर्धेतील एम्बाप्पेचा प्रवास :

  • एम्बाप्पेनं रशियामध्ये झालेल्या 2018 च्या विश्वचषक स्पर्धेत फ्रान्सच्या विजयात चार गोलांचं योगदान दिलं होतं आणि चार वर्षांनंतर, त्यानं 2022 च्या अंतिम सामन्यात आठ गोल केले.
  • सध्याच्या विश्वचषक स्पर्धेत, एम्बाप्पेनं सेनेगल आणि इराकविरुद्धच्या गट फेरीतील सामन्यांमध्ये प्रत्येकी दोन गोल केले.
  • त्यानं 32 संघांच्या फेरीत स्वीडनविरुद्धही दोन गोल केले.
  • उपांत्यपूर्व आणि उपांत्यपूर्व फेरीत प्रत्येकी एक गोल केला.
  • स्पेनविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात एम्बाप्पेला एकही गोल करता आला नाही.
  • इंग्लंडविरुद्धच्या कांस्यपदकाच्या सामन्यात, एम्बाप्पेनं दोन गोल करुन गोल्डन बूटच्या शर्यतीत सर्वांना मागे टाकलं.

मेस्सीलाही टाकलं मागे : या स्पर्धेत गोल्डन बूटसाठीची शर्यत एम्बाप्पे आणि अर्जेंटिनाचा दिग्गज लिओनेल मेस्सी यांच्यात अत्यंत चुरशीची झाली. सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या क्रमवारीत या दोन्ही खेळाडूंनी वारंवार एकमेकांची जागा बदलली. अखेरीस, मेस्सीनं आठ गोलांसह आपली मोहीम संपवली, ज्यामुळं एम्बाप्पेला हा पुरस्कार मिळाला. स्पेनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात मेस्सीला एकही गोल करता आला नाही, ज्याचा फायदा एम्बाप्पेला झाला.

स्पेन बनला विश्वविजेता : स्पेन फिफा विश्वचषक 2026 चा नवा विजेता बनला आहे. न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या एका रोमांचक अंतिम सामन्यात, स्पेननं गतविजेत्या अर्जेंटिनाला 1-0 नं पराभूत करुन दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकला. निर्धारित 90 मिनिटांत दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही, परंतु फेरान टोरेसनं अतिरिक्त वेळेत (106 व्या मिनिटाला) निर्णायक गोल करुन स्पेनला विजय मिळवून दिला. यासह, स्पेननं 2010 नंतर प्रथमच आणि एकूण दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली, तर अर्जेंटिनाला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवता आलं नाही.

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FIFA WORLD CUP 2026
KYLIAN MBAPPE
GOLDEN BOOT WINNER
LIONEL MESSI
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