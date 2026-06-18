कोल्हापुरातील प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबची शतक महोत्सवाकडे वाटचाल, राज्यातील पहिलाच क्लब, जुन्या जाणत्या खेळाडूंनी व्यक्त केल्या भावना
कोल्हापुरात सध्या फुटबॉलचा मोठा फिव्हर पाहायला मिळत आहे. शतकाकडे वाटचाल करणाऱ्या कोल्हापुरातील ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ची प्रेरणादायी यशोगाथा वाचा.
Published : June 18, 2026 at 8:38 PM IST
कोल्हापूर : देशभरात आयपीएलसह विविध क्रिकेट स्पर्धांदरम्यान क्रिकेटप्रेमींचा नेहमीच उत्साह दिसून येतो. क्वचितच इतर क्रीडा स्पर्धांबाबत क्रीडाप्रेमींची उत्सुकता आणि उत्साह दिसून येतो. मात्र, कोल्हापूर शहर त्याला अपवाद आहे. कारण, चार वर्षांनी येणारा फुटबॉलचा महाकुंभ फिफा विश्वचषक स्पर्धा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये खेळवली जाणार आहे. तब्बल 48 देश, 104 सामने या स्पर्धेदरम्यान खेळले जाणार आहेत. यासाठी जगभरातील फुटबॉल शौकिनांमध्ये उत्साहवर्धक वातावरण पाहायला मिळत आहे. यातच कोल्हापुरातील ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ शतक महोत्सवाकडं वाटचाल करत आहे.
फुटबॉल संघाची वाटचाल शतकाकडं : फुटबॉलचा सामना म्हणजे जीव की प्राण, त्यात सामना जिंकल्यानंतर व्यवस्थापनाकडून मिळणारी लिंबाची फोड म्हणजे जणू विश्वचषक जिंकल्याचा आनंद असतो. सामना खेळण्यासाठी मिळेल त्या वाहनानं तर कधी पायी चालत मैदान गाठणाऱ्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही फुटबॉलप्रेमासाठी सर्वस्व बहाल केलेल्या पिढीनं हा खेळ जिवंत ठेवला. आता याच फुटबॉल संघाची वाटचाल शतकाकडं होत आहे. कोल्हापूरच्या ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ची स्थापना 1927 मध्ये झाली. सध्या फुटबॉल विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर शतक महोत्सवाकडं वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्रातील पहिल्या फुटबॉल क्लबची कहाणी चर्चेत आली आहे.
कधी झाली ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ची स्थापना? : करवीर संस्थांनचे अधिपती छत्रपती शाहू महाराजांनी राजाश्रय दिलेल्या खेळांमध्ये फुटबॉलचाही समावेश होता. संस्थान काळापासूनच कोल्हापुरात फुटबॉलला चालना मिळाली. कोल्हापुरातील मंगळवार पेठेत 1927 साली त्या काळातील नावाजलेल्या खेळाडूंनी एकत्र येऊन ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ची स्थापना केली. या घटनेला आता जवळपास शंभर वर्षे पूर्ण होत आहे. कोणत्याही औपचारिक प्रशिक्षणाशिवाय राष्ट्रीय स्तरापर्यंत मजल मारलेले आणि उत्कृष्ट गोलकीपिंगमुळं ‘चायना वॉल’ ही उपाधी मिळवलेले माजी खेळाडू प्रकाश रेडेकर (पिसाळ) यांनी सांगितलं, “1969 ते 1990 या काळात प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबकडून खेळताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला होता. मात्र, उत्कृष्ट खेळ डोळ्यासमोर ठेवत कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय देशातील ग्वाल्हेर, जबलपूर, जोधपूर आणि अहमदाबाद येथे खेळण्याची संधी मिळाली. माझा संघ शंभराव्या वर्षात पदार्पण करत आहे, ही आमच्यासाठी नक्कीच गौरवाची बाब आहे. नव्या पिढीतील खेळाडूंनी समर्पण भावनेतून खेळावे आणि कोल्हापूरचे नाव उंचवावे.” असं सांगताना रेडेकर यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.
राष्ट्रीय संघात कोल्हापूरचा खेळाडू नक्कीच झळकेल : त्यांनी पुढे सांगितलं, “आम्हाला ज्या सुविधा मिळाल्या नाहीत, त्या आजच्या खेळाडूंना उपलब्ध आहेत. पूर्वी कॅप्टनवर सर्व टिम अवलंबून होती, आता काळ बदलला आहे. खेळाडूंनी अधिकाधिक सरावावर भर दिल्यास राष्ट्रीय संघात कोल्हापूरचा खेळाडू नक्कीच झळकेल.”असा आशावादही माजी गोलकीपर प्रकाश रेडेकर (पिसाळ) यांनी व्यक्त केला.
6 लिंबू, 12 खेळाडू आणि एसटीचा प्रवास : 1967 ते 1971 या काळात या संघाकडून खेळलेले बाळासाहेब पवार यांनी त्या काळातील परिस्थिती सांगितली. “संघासाठी ऊर्जा म्हणून व्यवस्थापनाकडून फक्त सहा लिंबू मिळायचे. तो अर्धेा कापून 12 खेळाडूंमध्ये वाटला जात होता. कोल्हापूरबाहेर सामना असल्यास एसटी चालकाला विनंती करून प्रवासाची व्यवस्था करावी लागायची. मंगळवार पेठेतील शेळके नामक उद्योगपती सामना जिंकल्यानंतर मदत करायचे. मात्र, सुविधांच्या अभावामुळं अनेकदा जीवघेणा प्रवास करावा लागायचा. अंतिम सामना जिंकल्यानंतर फोटो काढायलाही पैसे नसायचे. त्या सर्व संघर्षांमुळेच आज ‘प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लब’ राज्यातील पहिला आणि नामांकित फुटबॉल क्लब म्हणून ओळखला जातो. त्या संघाचा आम्ही भाग होतो,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
जुन्या खेळाडूंचा सन्मान; वर्षभर विविध उपक्रम : मंगळवार पेठेतील महाराष्ट्रातील पहिला फुटबॉल क्लब असणाऱ्या प्रॅक्टिस फुटबॉल क्लबच्या शताब्दी वर्षानिमित्त फुटबॉल क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या जुन्या खेळाडूंचा सन्मान करण्यात येणार आहे. तसेच नव्या पिढीपर्यंत फुटबॉल खेळ पोहोचावा यासाठी वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती क्लबचे सेक्रेटरी रमेश मोरे यांनी दिली.
बलाढ्य संघाचं वर्चस्व, या पुढच्या सामन्यात रोमहर्षक लढती : अमेरिका, मेक्सिको कॅनडा देशात खेळवल्या जाणाऱ्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत सध्या बलाढ्य संघ असलेले पोर्तुगाल, ब्राझील, अर्जेंटिना सारखे संघ चांगला खेळ करत आहेत. तर अमेरिका, इंग्लंड यांच्यासारख्या देशाचे संघ कडवी झुंज देताना सामने पाहायला मिळत आहेत. आता पहिला राऊंड संपलेला आहे. यापुढचे सर्व राऊंड रोमहर्षक लढतीचे असतील आणि फुटबॉलप्रेमी म्हणून या सामन्यांचा निश्चितच आनंद घेणार आहे. फुटबॉल विश्वचषकासाठी कोल्हापूरच्या गल्लीबोळात फुटबॉलमय वातावरण झालं आहे. प्रत्येक जण या सामन्यांसाठी सज्ज असल्याची प्रतिक्रिया प्रॅक्टिस फुटबॉल संघाचा युवा खेळाडू सागर चिले यांनी दिली.
फुटबॉल विश्वचषकाचा उत्साह शिगेला : एकूणच, फुटबॉलची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात फुटबॉल विश्वचषकाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. शहरासह जिल्ह्यातील तालीम संस्था, मंडळांचे कार्यकर्ते आणि खेळाडू सामने पाहण्यासाठी रात्री जागत आहेत. रात्री जागून फुटबॉल सामना पाहायचा आणि सकाळी कामावर निघेपर्यंत याच सामन्यांची चर्चा कोल्हापुरातल्या गल्लीबोळात आणि कट्ट्यांवर रंगल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
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