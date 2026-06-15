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FIFA WC: शेवटच्या मिनिटात गोल करुन जपानची बरोबरी, एका गोलनं आयव्हरी कोस्ट विजयी तर स्वीडननं उडवला ट्युनिशियाचा धुव्वा

फिफा विश्वचषक 2026 मधील रविवारच्या सामन्यांमध्ये तीन वेगवेगळे थरार पाहायला मिळाले. शेवटच्या क्षणी केलेलं पुनरागमन तर एका गोलनं अखेरीस सामन्याचा निकाल निश्चित केला.

FIFA 2026
शेवटच्या मिनिटात गोल करुन जपानची बरोबरी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 10:45 AM IST

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FIFA 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मधील रविवारच्या सामन्यांमध्ये तीन वेगवेगळे थरार पाहायला मिळाले. शेवटच्या क्षणी केलेलं पुनरागमन स्पष्टपणे दिसून आलं, तर एका गोलनं अखेरीस सामन्याचा निकाल निश्चित केला. डल्लासमध्ये, जपाननं शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज देत नेदरलँड्सला विजय मिळवण्यापासून रोखलं. तर, अमाद डायलोनं इक्वेडोरवर केलेल्या निर्णायक गोलमुळं आयव्हरी कोस्टने बाद फेरीच्या शर्यतीत आपलं स्थान कायम राखले. याशिवाय मॉन्टेरी इथं खेळला गेलेला स्वीडन आणि ट्युनिशिया यांच्यातील दिवसाचा शेवटचा सामना, स्वीडननं 5-1 नं जिंकला.

नेदरलँड्स आणि जपान सामना बरोबरीत : डल्लास स्टेडियमवर खेळला गेलेला गट 'एफ' मधील सामना स्पर्धेतील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला. नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यातील हा सामना 2-2 असा बरोबरीत संपला. पहिल्या सत्रात दोन्ही संघ सावधपणे खेळले आणि एकही गोल झाला नाही. मात्र, दुसरं सत्र सुरु होताच सामन्याचं चित्र पूर्णपणे बदललं. 50व्या मिनिटाला, कर्णधार व्हर्जिल व्हॅन डाइकनं रायन ग्रेव्हनबर्चच्या क्रॉसवर शानदार हेडर मारुन नेदरलँड्सला आघाडी मिळवून दिली. जपाननं हार मानली नाही आणि 57 व्या मिनिटाला केटो नाकामुरानं खालच्या कोपऱ्यात अचूक शॉट मारुन गोल करत सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. 64 व्या मिनिटाला क्रेसेन्सियो सोमरविलनं एका अप्रतिम वळणदार शॉटनं नेदरलँड्सला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. डच संघ तीन गुण मिळवेल असं वाटत होतं, पण जपाननं 89 व्या मिनिटाला एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. कोकी ओगावाच्या हेडरला दाइची कामाडानं नेटमध्ये वळवलं, ज्यामुळं स्कोअर 2-2 असा बरोबरीत आला. या गोलमुळं जपानला एक महत्त्वाचा गुण मिळाला.

आयव्हरी कोस्ट आणि इक्वेडोर सामना : दिवसाच्या तिसऱ्या सामन्यात आयव्हरी कोस्ट आणि इक्वेडोर यांच्यात एक चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. संपूर्ण सामन्यात दोन्ही संघांनी एकमेकांना कडवी झुंज दिली, पण अखेरीस आयव्हरी कोस्टनं विजय मिळवला. सामन्याच्या बहुतांश वेळेत दोन्ही संघांना गोल करण्यात अपयश आलं. इक्वेडोरनं अनेकदा आक्रमण केलं, पण आयव्हरी कोस्टच्या बचावानं आपली पकड घट्ट ठेवली. जेव्हा सामना बरोबरीत सुटणार असं वाटत होतं, तेव्हा अमाद डायलोनं ऐन मोक्याच्या क्षणी गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. हाच गोल अखेरीस सामना जिंकवून देणारा ठरला. डायलोच्या गोलमुळं आयव्हरी कोस्टला तीन महत्त्वाचे गुण मिळाले, ज्यामुळं ते गुणतालिकेत जर्मनीच्या बरोबरीनं आलं. आता, 21 जून रोजी होणारा जर्मनी आणि आयव्हरी कोस्ट यांच्यातील सामना गटातील अव्वल संघ निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. संपूर्ण सामन्यात दोन्ही संघ बरोबरीत होते, पण अमाद डायलोनं निर्णायक संधी साधून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या कामगिरीमुळे आयव्हरी कोस्टच्या नॉकआऊट फेरी गाठण्याच्या आशा अधिकच बळकट झाल्या.

स्वीडननं उडवला ट्युनिशियाचा धुव्वा : स्वीडननं फिफा विश्वचषक 2026 च्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात ट्युनिशियाला 5-1 नं पराभूत करुन शानदार सुरुवात केली. यासीन अयारीनं दोन गोल (सातव्या आणि 90व्या मिनिटाला) केलं, तर अलेक्झांडर इसाक, व्हिक्टर ग्योकेरेस आणि मटियास स्वानबर्ग यांनीही प्रत्येकी एक गोल केला. ट्युनिशियासाठी एकमेव गोल ओमर रेकिकनं 43 व्या मिनिटाला केला. ट्युनिशियाकडे 51 टक्के चेंडूचा ताबा असूनही, स्वीडननं मिळालेल्या संधींचं सोनं केलं आणि आपल्या 13 पैकी 8 शॉट्सचं गोलमध्ये रुपांतरित केले. या प्रभावी विजयामुळं स्वीडननं 'गट फ' मध्ये अव्वल स्थान मिळवलं, तर ट्युनिशियाला आपल्या सलामीच्या सामन्यात दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

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