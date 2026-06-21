जपानचा ट्युनिशियावर दणदणीत विजय तर दोन्ही संघांनी गोल न केल्यानं इक्वेडोर-कुराकाओ सामना 'ड्रॉ'
शनिवारचा दिवस फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये एक रोमांचक आणि मोठ्या उलथापालथींनी भरलेला होता, ज्यात गट फेरीतील संघांमध्ये अटीतटीचे सामने पाहायला मिळाले.
Published : June 21, 2026 at 1:11 PM IST
FIFA 2026 : शनिवारचा दिवस फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये एक रोमांचक आणि मोठ्या उलथापालथींनी भरलेला होता, ज्यात गट फेरीतील संघांमध्ये अटीतटीचे सामने पाहायला मिळाले. गट 'एफ'च्या एकतर्फी सामन्यात, जपाननं ट्युनिशियावर 4-0 असा दणदणीत विजय मिळवून गुणतालिकेत आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं. तर गट 'ई' मध्ये, इक्वेडोर आणि कुराकाओ यांच्यातील सामना दोन्ही संघांच्या मजबूत बचावामुळं गोलशून्य 0-0 असा बरोबरीत संपला.
Matchday 10 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
जपानचा ट्युनिशियावर एकतर्फी विजय : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'एफ'च्या सामन्यात जपाननं ट्युनिशियावर एकतर्फी आणि दणदणीत 4-0 असा विजय नोंदवला. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच जपानच्या आघाडीच्या फळीनं ट्युनिशियाच्या बचावावर वर्चस्व गाजवलं. दाइची कामादानं चौथ्या मिनिटाला जपानचा पहिला गोल करुन संघाला सुरुवातीलाच आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर 31व्या मिनिटाला आयासे उएदानं संघासाठी दुसरा गोल केला. 69व्या मिनिटाला जुन्या इतोनं गोल करुन स्कोअर 3-0 असा केला, तर 83व्या मिनिटाला आयासे उएदानं आपला दुसरा आणि संघाचा चौथा गोल करुन ट्युनिशियाच्या पुनरागमनाच्या सर्व संधी संपुष्टात आणल्या.
Joy for Japan! 🇯🇵#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
ट्युनिशियाची शेवटच्या स्थानावर घसरण : या दारुण पराभवानंतर, ट्युनिशिया गटात चौथ्या (शेवटच्या) स्थानावर घसरला आहे आणि त्यांचा पुढील मार्ग अत्यंत कठीण दिसत आहे. दुसरीकडे, या प्रभावी आणि सर्वसमावेशक विजयामुळं जपाननं गुणतालिकेत आपलं स्थान मजबूत केलं आहे आणि आता तो गट 'एफ' मध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. संपूर्ण सामन्यादरम्यान, ट्युनिशियाचे खेळाडू गोल करण्याच्या कोणत्याही महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आणि जपानच्या आक्रमणासमोर पूर्णपणे हतबल दिसले.
It ends level at Kansas City Stadium 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
इक्वेडोर विरुद्ध कुराकाओ सामना अनिर्णित : इक्वेडोर आणि कुराकाओ यांच्यात फिफा विश्वचषक 2026 चा एक अटीतटीचा सामना झाला. पूर्ण वेळेपर्यंत दोन्ही संघांना गोल करता आला नाही, परिणामी सामना 0-0 असा अनिर्णित राहिला. या सामन्यात दोन्ही संघांच्या बचावफळीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी फॉरवर्ड्सना गोल करण्याची कोणतीही संधी नाकारली. या गोलशून्य बरोबरीनंतर, दोन्ही संघांना गुणतालिकेत प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावं लागलं. या सामन्यानंतर गटातील क्रमवारीही बदलली असून, इक्वेडोर सध्या तिसऱ्या, तर कुराकाओ चौथ्या स्थानावर आहे. आगामी सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांसाठी प्रत्येक गुण निर्णायक ठरेल.
🙌🇨🇼 Curaçao claim their first-ever #FIFAWorldCup point! pic.twitter.com/4bTpSLvJO4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
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